Нуриевский фестиваль: лично одобренный «летающим татарином»

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 48-я

Фото: Роман Хасаев

В Казани открылся XXXVI фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева. Одному из главных культурных событий года даже в масштабах современного Татарстана уже 36 лет. Гордость фестиваля состоит в том, что Рудольф Нуриев посещал его лично в 1992 году, дирижировал на нем спектаклем «Щелкунчик» и лично разрешил дать проекту свое имя. Об этом балетном форуме и предлагаем поговорить сегодня.

Первые шесть лет фестиваль был безымянным

Казанский фестиваль классического балета вот уже в тридцать шестой раз открылся на сцене ТАГТОиБ им. Джалиля. Это один из старейших балетных форумов в стране — существует он с 1987 года. Его основали по образцу Шаляпинского оперного фестиваля, который открылся пятью годами раньше, в 1982-м.

Правда, если оперные деятели со спокойным сердцем и на вполне логичных основаниях дали своему празднику имя великого земляка, то в честь кого было называть балетный фестиваль, было не очень понятно. Единственным всемирно известным деятелем балета, связанным с Татарстаном, был великий танцовщик Рудольф Нуриев, прозванный «летающим татарином». Но он еще в 1961 году стал первым «невозвращенцем» и сбежал из СССР — попросил политического убежища во Франции во время гастролей Кировского театра (ныне Мариинки). Так что присваивать советскому фестивалю имя Нуриева даже в 1987 году было еще рискованно (хотя доподлинно известно, что в том же 1987 великий танцовщик с частным визитом прилетал в Уфу навестить свою мать — по личному приглашению Раисы Горбачевой).

Поэтому первые несколько лет у фестиваля не было ныне знаменитого имени «Нуриевский». Это был просто форум классического балета. Татарский театр оперы и балета к тому моменту считался крепким середняком среди сотни остальных оперных театров, открытых на просторах Советского Союза. Интересно, что на его первый фестиваль неожиданно собрался интересный приглашенный состав — к примеру, знаменитая балетная прима восьмидесятых эстонка Кайе Кырб до Казани из Таллина добралась.

Непонятно, каким чудом выжил фестиваль и как прошел через самые сложные и безденежные времена. Но в 1992 году произошло знаковое событие.

Фото kazan-opera.ru

Нуриев в Казани

В 1992-м в Казань приехал Рудольф Нуриев. Уже все простили «невозвращенцев», уже им можно было возвращаться на родину. Нуриев к тому моменту уже несколько раз приезжал на родину (пусть и в статусе ее изменника) — в 1989 году он танцевал Джеймса в «Сильфиде» в Кировском (Мариинском) театре, на родной сцене (кстати, партнершей его в том выступлении стала Жанна Аюпова, этническая татарка, прима Кировского театра в те годы). На этот спектакль отправилась целая делегация из Казани — главный балетмейстер ТГАТОиБ Владимир Яковлев и директор театра Рауфаль Мухаметзянов. И им удалось поговорить с Нуриевым после спектакля! Танцовщик, поколебавшись, приехать согласился — все-таки в Казани родилась его мама. Однако в тот раз поездка сорвалась. Но Рауфаль Мухаметзянов от своей мечты не отказался. И Нуриев таки добрался до татарстанской столицы, целых два раза.

В марте 1992 года он приехал репетировать с оркестром в качестве дирижера, ведь к тому моменту смертельная болезнь уже не давала ему танцевать. На фестивале в мае «летающий татарин» должен был по предложению Мухаметзянова дирижировать «Щелкунчика». После майских праздников, как и было уговорено, Нуриев снова вернулся в родной город матери. Спектакль прошел с аншлагом. А после него, увидев высокий уровень фестиваля, мастер разрешил дать ему свое имя.

Фото kazan-opera.ru

В следующем сезоне Нуриев собирался вернуться и поставить на сцене Джалилевского театра «Баядерку». Но до его смерти оставалось чуть более полугода. «Баядерку» он поставил осенью в Опере Гарнье, там и появился на публике в последний раз — его вывозили в инвалидном кресле на поклон. В рождественский сочельник, 6 января 1993 года великий танцовщик умер.

А в мае 1993 года в Казани прошел седьмой фестиваль классического балета. Уже Нуриевский.

Аншлаги, приглашенные гости и звездные имена

Программа первого казанского Фестиваля классического балета в 1987 году состояла из пяти спектаклей — «Жизель», «Шурале», «Щелкунчик», «Сильфида», «Лебединое озеро». С 1992 года в память о Нуриеве в программе фестиваля всегда наличествуют в основном те балеты, в которых выходил на сцену «летающий татарин». Благо программа от этого не особенно меняется — спасибо Рудольфу Нуриеву, который перетанцевал практически всю классику. Так что любитель классических балетных хитов может смело надеяться на Нуриевский: тут с гарантией покажут что-нибудь бессмертное. Но поскольку дело все-таки происходит в Татарстане — не обходится без национальных балетов. Например, в этом году локальный колорит представлен «Золотой Ордой» Резеды Ахияровой.



Фото: Роман Хасаев

Среди участников фестиваля в разное время были звезды балетной сцены — только если перечислять прим и премьеров российских театров, в голове сразу всплывают большие имена: Ульяна Лопаткина, Владимир Васильев, Надежда Павлова, Николай Цискаридзе и десятки других. В прошлом году Оксана Кардаш и Иван Михалев из МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко продолжили эту традицию, покорив казанского зрителя сольными партиями в «Жизели». Нуриевский-2023 может похвастаться сотней приглашенных артистов, среди которых, к примеру, первый солист Большого Дмитрий Выскубенко.

Гости приезжают и полными балетными труппами. За три десятка лет существования балетного форума в Казани можно было посмотреть выступления трупп Баварского, Берлинского театров, артистов из Гранд Опера и Ковент-Гардена, театров с просторов бывшего СССР и со всей России. Так, два года назад фестиваль открывался спектаклем Приморской сцены Мариинки — труппа из Владивостока представляла балет «Тысяча и одна ночь» азербайджанского композитора Фикрета Амирова. А в этом году в Казани гостит белорусский балет.

Фото: Максим Платонов

Надо ли что-то менять?

Очень часто в адрес организаторов Нуриевского фестиваля звучат упреки в том, что в своей классичности они забронзовели до состояния полной неподвижности. Современная хореография проникает в его программу робко и вкрадчиво — как будто устроители фестиваля боятся нарушить классический канон и рассердить дух Петипа.

Акцент всегда делается на приглашении звездных танцовщиков, почти каждый год обновляются декорации для классических спектаклей, но они от этого не перестанут быть классическими. В программе Нуриевского-2023 девять спектаклей, из них только один основан на современной хореографии — «Анна Каренина» в постановке гостей из Минска. Все остальные балеты — «старые кони, не портящие борозды», строго и классично подредактированные художественным руководителем балетной труппы ТАГТОиБ им. Джалиля Владимиром Яковлевым.

Но он обиженно спорит с журналистами — и, кстати, уже анонсировал современную хореографию в первом отделении гала-концерта. Отвечать за нее будет ведущий солист казанского театра Алессандро Каггеджи, а откроется гала музыкой Рустема Яхина.

Но, может быть, казанский фестиваль на то и классический, что сохраняет дух классической балетной школы? Может быть, ему и надо оставаться в этой колее — в той, которую благословил Нуриев, подаривший форуму свое имя? Ведь ни на один спектакль фестиваля невозможно достать билет уже через несколько часов после старта продаж — он всегда проходит с аншлагом. Его ждут. На него едет целый десант столичных культурных обозревателей (и под столицей мы имеем в виду не Казань). Казанскую сцену не обижают вниманием самые большие танцовщики нашего времени. Так надо ли что-то менять?

Однозначного ответа нет. А пока критики и защитники Нуриевского ожесточенно спорят, фестиваль открылся (кстати, впервые за свою историю — не премьерой) и набирает обороты.

