Татарстан вошел в топ-5 регионов России по выдаче автокредитов в апреле

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему выданных автокредитов в апреле 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В апреле в Татарстане было выдано 3 913 автокредитов на общую сумму 4,9 млрд рублей. По сравнению с мартом количество выданных кредитов уменьшилось на 6%, однако их совокупный объем увеличился на 1%.

Средний размер автокредита в регионе составил 1,3 млн рублей, что на 7% больше мартовского показателя. Средний срок кредитования составил 65 месяцев.

В тройку лидеров по объему выданных автокредитов вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Татарстан, занявший четвертое место, опередил Краснодарский край (4,54 млрд руб.).

Повторить успех 2024 года российскому авторынку вряд ли удастся — продажи новых автомобилей сократились в первом квартале 2025 года на 27%, в Татарстане — на 33%.



Рената Валеева