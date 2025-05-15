В Казани к 30 августа откроется новый филиал поликлиники №20 для обслуживания 36 тысяч жителей

В Советском районе Казани, на улице Умырзая, к 30 августа запланировано открытие нового филиала городской поликлиники №20. Медицинское учреждение будет обслуживать 36 тыс. человек, проживающих в новых жилых комплексах и близлежащих поселках района, сообщили в мэрии города.

Новый филиал поликлиники, рассчитанный на 400 посещений в смену, будет оснащен 17 отделениями, включая отделение эндоскопии, операционный блок, центр амбулаторно-онкологической помощи, травмпункт и собственный архив. Общая площадь здания составляет 7,1 тыс. кв. м.

В новом медицинском учреждении жители района смогут получить первичную медико-санитарную помощь. Структура филиала включает в себя 130 медицинских кабинетов, 195 компьютеризированных рабочих мест, 18 административных кабинетов.

На первом этаже разместятся отделение профилактики, клиническая лаборатория, отделение неотложной помощи, кабинет забора крови, рентген-блок и травмпункт. Второй этаж будет отдан под женскую консультацию и терапевтическое отделение, а на третьем расположатся дневной стационар и отделение реабилитации. На четвертом этаже разместятся отделение эндоскопии, операционный блок, стоматология и кабинеты специалистов хирургического профиля. Центр амбулаторной помощи и конференц-зал на 100 мест будут расположены на пятом этаже.

Штат нового филиала поликлиники составит 390 человек, в том числе 140 врачей, 209 работников среднего медперсонала.



Рената Валеева