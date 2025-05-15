В Татарстане зарегистрирован первый случай боррелиоза после укуса клеща

Фото: Реальное время

Управление Роспотребнадзора по Татарстану продолжает мониторинг ситуации с клещевыми инфекциями. По состоянию на 14 мая в медицинские организации обратились 3 062 человека с жалобами на присасывание клещей, в том числе 823 ребенка. Этот показатель не превышает средний многолетний уровень, сообщили в пресс-службе.

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей:

Казани — 888 человек;

Набережных Челнов — 406;

Нижнекамского района — 277.

В текущем сезоне зарегистрирован первый случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Набережных Челнов. По данным ведомства, укус клеща произошел в лесу в Нижнекамском районе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках профилактических мероприятий иммунизацией против клещевого энцефалита охвачено 8 528 человек, что составляет 56% от запланированного объема.

Управление Роспотребнадзора призывает жителей республики быть внимательными при посещении лесов и парков.

«Реальное время» разобралось, где можно профессионально снять впившегося клеща и за какую сумму выяснят, насколько был опасен его укус.



Рената Валеева