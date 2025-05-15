В Татарстане зарегистрирован первый случай боррелиоза после укуса клеща
Управление Роспотребнадзора по Татарстану продолжает мониторинг ситуации с клещевыми инфекциями. По состоянию на 14 мая в медицинские организации обратились 3 062 человека с жалобами на присасывание клещей, в том числе 823 ребенка. Этот показатель не превышает средний многолетний уровень, сообщили в пресс-службе.
Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей:
- Казани — 888 человек;
- Набережных Челнов — 406;
- Нижнекамского района — 277.
В текущем сезоне зарегистрирован первый случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Набережных Челнов. По данным ведомства, укус клеща произошел в лесу в Нижнекамском районе.
В рамках профилактических мероприятий иммунизацией против клещевого энцефалита охвачено 8 528 человек, что составляет 56% от запланированного объема.
Управление Роспотребнадзора призывает жителей республики быть внимательными при посещении лесов и парков.
«Реальное время» разобралось, где можно профессионально снять впившегося клеща и за какую сумму выяснят, насколько был опасен его укус.
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