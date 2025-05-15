На KazanForum рассказали о реставрации татарстанских мечетей на сумму почти 2 млрд рублей

Фото: Радиф Кашапов

В рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» председатель комитета по ОКН Иван Гущин представил результаты масштабной реставрационной работы, проведенной на более чем 10 мусульманских объектах культурного наследия региона — мечетях и медресе.

Гостями стенда стали зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, министр строительства Ирек Файзуллин и другие участники форума.

В Татарстане насчитывается 1 606 мечетей, 143 из которых находятся под госохраной. Общий объем затрат на реставрацию этих объектов за последние пять лет составил 1,94 млрд рублей.

Особое внимание уделялось восстановлению не только каменных мечетей, но и уникальных объектов деревянного зодчества. Для воссоздания сложных кованых и деревянных элементов в Татарстане были возрождены кузнечное и плотницкое ремесленные дела.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди отреставрированных объектов:

Азимовская мечеть и мечеть в селе Береске Атнинского района;

деревянная мечеть в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района;

корпусы медресе «Мухаммадия» и «Марджания» в Казани (в «Марджания» размещаются сотрудники Болгарской исламской академии);

Бурнаевская и Голубая мечети в Казани (проведены кровельные работы);

Ново-Слободская мечеть на ул. Гафури (мечеть «Иске-Таш»), мечеть Ново-Слободская на ул. Меховщиков и мечеть Марджани (проведена реставрация).

Главный акцент в своем выступлении Иван Гущин сделал на 234-летней мечети в селе Маскара Кукморского района, открытие которой после масштабной реставрации запланировано на 6 июня 2025 года.



Рената Валеева