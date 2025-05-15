Казанский исполком досрочно прекратил полномочия депутата Казгордумы Рафаэля Шавалеева

Фото: Мария Зверева

Исполком Казани принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Казанской городской думы Рафаэля Шавалеева. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии.

Согласно решению, полномочия Шавалеева досрочно прекращены с 18 апреля 2025 года. Документ подписал мэр Казани Ильсур Метшин.

Решение о прекращении полномочий последовало за уходом Шавалеева с поста главного врача Республиканской клинической больницы (РКБ), о котором стало известно 17 апреля.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он занимал должность главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ» с 2010 года, а в апреле 2018 года возглавил ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ».

Шавалеев являлся депутатом Казанской городской думы с 2015 года. За время своей карьеры он был награжден Почетными грамотами Министерства здравоохранения Татарстана (2005, 2010), Почетной грамотой Министерства здравоохранения России (2013), знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2020) и медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2023).

Рената Валеева