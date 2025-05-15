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Зеленский направит сегодня делегацию на переговоры в Стамбуле

16:45, 15.05.2025

Президент Украины Владимир Зеленский направит сегодня делегацию на переговоры в Стамбуле. Он не будет лично участвовать во встрече, об этом сообщает AFP.

Ранее Зеленский заявил, что в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет ожидать президента России Владимира Путина.

— Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с Эрдоганом улетим в Стамбул, — продиктовал он.

На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, однако о планах личного посещения Турции не сообщалось.

Встреча, запланированная в 10.00 во дворце Долмабахче, еще не началась.

Рената Валеева

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