Зеленский направит сегодня делегацию на переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский направит сегодня делегацию на переговоры в Стамбуле. Он не будет лично участвовать во встрече, об этом сообщает AFP.

Ранее Зеленский заявил, что в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет ожидать президента России Владимира Путина.

— Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с Эрдоганом улетим в Стамбул, — продиктовал он.



На прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, однако о планах личного посещения Турции не сообщалось.

Встреча, запланированная в 10.00 во дворце Долмабахче, еще не началась.



Рената Валеева