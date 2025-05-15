«Госуслуги» преодолели отметку в 112 млн пользователей

Фото: Михаил Захаров

Число граждан, зарегистрированных на портале «Госуслуги», превысило 112 млн человек. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, подчеркнув, что по итогам I квартала 2025 года через портал было подано свыше 218 млн заявок на оказание услуг.

— Как технический партнер «Госуслуг» «Ростелеком» продолжает активно развивать и улучшать сервисы для граждан и бизнеса. Количество зарегистрированных пользователей «Госуслуг» превысило 112 млн, за отчетный квартал через портал было подано более 218 млн заявок, — его слова передает ТАСС.

По словам главы «Ростелекома», на портале продолжается развитие новых сервисов и функций. В частности, был реализован социальный сервис по организации самозапрета на выдачу кредитов и займов, упрощен способ защиты аккаунта при помощи биометрии, а в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги авто» появились водительские чаты.

Рената Валеева