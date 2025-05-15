В Азнакаево водитель сбил судебного пристава, пытаясь спасти автомобиль от ареста

Инцидент произошел в Азнакаево, где водитель совершил наезд на судебного пристава во время попытки ареста автомобиля должницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по Татарстану.

Судебные приставы прибыли по адресу неплательщицы, накопившей задолженность в размере 308 тысяч рублей. Женщина отказывалась погасить долг и расстаться с автомобилем. Согласно заявлению пресс-службы, во время попытки ареста транспортного средства она оскорбляла представителей власти нецензурной бранью.

За рулем автомобиля находился супруг должницы, который вместе с женой оказывал активное сопротивление действиям судебных приставов. В какой-то момент водитель резко тронулся с места, совершив наезд на одного из сотрудников службы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на произошедший инцидент, задолженность была погашена в полном объеме.

Пресс-служба ГУФССП также сообщила, что материалы дела переданы в районное отделение полиции. В настоящее время Азнакаевским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 318 части 1 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Рената Валеева