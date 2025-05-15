В двух деревнях Татарстана ввели карантин из-за бешенства

Фото: Сафина Аделия

В Татарстане ввели карантинные меры сроком на 60 дней в двух населенных пунктах из-за выявленных случаев бешенства у животных. Указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Очаги заболевания зарегистрированы в двух личных подсобных хозяйствах (ЛПХ): в деревне Олуяз Высокогорского района и в деревне Колосовка Елабужского района.

В связи с этим на территории очагов введены следующие ограничения:

запрет на оказание ветеринарной помощи восприимчивым животным;

запрет на посещение территории посторонними лицами (исключение сделано для владельцев животных, сотрудников Госветслужбы, специалистов, задействованных в ликвидации очага, и проживающих там граждан);

запрет на перевозку восприимчивых животных как с территории, так и на территорию очагов (исключение — особи, привитые от бешенства за 179 дней до транспортировки);

запрет на перемещение, перегруппировку животных и снятие шкур с трупов.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Также определены зоны неблагополучия — территории в радиусе 1 км от границ эпизоотических очагов. В этих зонах действуют дополнительные ограничения, включая запрет на:

проведение ярмарок, выставок или других мероприятий, связанных со скоплением скота;

отлов диких животных для перевозки в зоопарки;

вывоз восприимчивых животных (кроме как на убой).

Карантин будет снят через два месяца после убоя последнего животного, у которого имеется подозрение на заболевание бешенством, или уничтожения трупа больного животного.

Подобные меры вводились и в Альметьевском районе Татарстана.



Рената Валеева