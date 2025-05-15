Хуснуллин оценил применение полимерных решений для модернизации ЖКХ, представленных в Татарстане

Фото: предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, находясь на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», высоко оценил перспективность применения комплексных полимерных решений при модернизации ЖКХ. Раису Татарстана Рустаму Минниханову и вице-премьеру был представлен проект «Теплая страна».

Целью его является создание эффективных механизмов модернизации коммунальной инфраструктуры в условиях ограниченного финансирования. Проект был реализован в тестовом режиме в Казани, Нижнекамске и Менделеевске, рассказал исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович.

предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Оценку эффекта от применения полимерных решений провел КГАСУ совместно с Институтом экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ. Исследования показали, что комплексный подход позволяет повысить темпы замены сетей, сохраняя объемы финансирования. Экономия капитальных затрат при модернизации сетей может достигать 30%, а сокращение эксплуатационных затрат ресурсоснабжающих организаций — до 20%.



Хуснуллин поддержал данный подход и поручил направить соответствующие предложения в правительство. Он также предложил СИБУРу подключиться к разработке специальных мастер-планов для 200 российских городов.

— Вам надо в эту работу включаться, и, пожалуйста, давайте будем озвученные предложения прорабатывать, — заявил Хуснуллин.



Ляхович добавил, что достижение целевых показателей по замене сетей, заложенных в отраслевой стратегии ЖКХ до 2030 года, возможно только в комплексе с совершенствованием тарифной модели.

предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Проект «Теплая страна» также способствует снижению выбросов CO2, которые на 28% приходятся на обслуживание зданий и ЖКХ. По оценкам специалистов, модернизация сетей и утепление домов с применением полимерных решений могут компенсировать 3,3 млн тонн выбросов в год.

Рената Валеева