Татарстан и Малайзия планируют совместный лагерь для подростков в Куала-Лумпуре

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщила его пресс-служба.

Перед началом встречи Ибрагим оставил запись в книге почетных гостей.

Минниханов поблагодарил высокого гостя за визит в Татарстан и участие в KazanForum, подчеркнув, что этот форум является ключевой площадкой для налаживания сотрудничества России со странами мусульманского мира.

— Отрадно, что вместе с вами в форуме принимает участие солидная делегация деловых кругов. Также для нас большая честь ваше участие в заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», — отметил раис республики.



Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Малайзией в рамках дружественных российско-малайзийских отношений. Отмечается рост взаимного товарооборота и развитие связей в сельском хозяйстве, нефтегазовой и нефтехимической сферах, ИТ-технологиях и других направлениях.

Особое внимание уделяется международному молодежному сотрудничеству. В планах — проведение совместного молодежного лагеря в Куала-Лумпуре осенью этого года, в котором примут участие 200 подростков из Татарстана и Малайзии.

— Большую поддержку нам оказывают наши коллеги из Малайзии. Мы учимся у вас, перенимаем лучшие практики, — заявил раис Татарстана.

Ибрагим поблагодарил за приглашение и отметил, что в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность посещения Татарстана.

— Мы с моей командой готовы обсуждать торгово-экономические вопросы, внедрение исламского банкинга, развитие индустрии халяль. Я считаю, что у Татарстана огромный потенциал, большое количество предложений. Мы готовы работать и развивать наши связи, — сказал он.

В завершение встречи Минниханов вручил Анвару Ибрагиму англоязычный сборник стихотворений классика татарской литературы Габдуллы Тукая.

Рената Валеева