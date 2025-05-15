МИД опроверг фейк о поддержке Китаем 30-дневного прекращения огня в Украине

Фото: Динар Фатыхов

МИД России заявил об активном распространении ложной информации в ряде телеграм-каналов о якобы имеющейся поддержке со стороны МИД КНР предложения Украины, Европы и США о 30-дневном прекращении огня. Об этом ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

Фейк был запущен украинским пропагандистским ресурсом «Укринформ», который исказил слова официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, озвученные на брифинге 12 мая.

— Отвечая на вопрос украинского журналиста, Линь Цзянь заявил, что Китай поддерживает все усилия на пути к миру и надеется, что заинтересованные стороны продолжат работать над достижением справедливого, долгосрочного и имеющего обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров, — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в комментарии представителя МИД КНР нет ни слова о поддержке 30-дневного прекращения огня.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

МИД также отметил, что позиция, озвученная китайским дипломатом, соответствует заявлению президента России Владимира Путина от 11 мая, в котором подчеркивается, что Россия «настроена на серьезные переговоры, смысл которых в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».



Рената Валеева