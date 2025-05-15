В Казани утвердили список пляжей и мест отдыха у воды на летний сезон 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Администрация Казани утвердила перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды, которые будут доступны для посещения в летний сезон 2025 года. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов мэрии.

В список вошли десять локаций: пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский»; организованные места отдыха «Озеро Изумрудное», «Озеро Лебяжье», «Парк Победы» (берег озера на территории общественного пространства), «Большое Голубое озеро» и «Куземетьево».

На пляжах «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье» будет организовано по два спасательных поста.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Режим работы спасателей:

На большинстве пляжей — с 09.00 до 20.00 ежедневно.

«Нижнее Заречье» — с 09.00 до 21.00.

«Озеро Комсомольское» (пляж и место отдыха) — с 08.00 до 20.00 (пляж) и с 09.00 до 20.00 (место отдыха).

«Озеро Голубое» (место отдыха) — с 10.00 до 19.00 (два спасателя).

В случае необходимости будут приниматься решения об ограничении или приостановке использования водных объектов для купания с установкой соответствующих информационных табличек, а также об ограничении использования маломерных судов, в том числе гидроциклов и других технических средств.

В прошлом году было организовано восемь мест для купания.

Рената Валеева