В Казани утвердили список пляжей и мест отдыха у воды на летний сезон 2025 года
Администрация Казани утвердила перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды, которые будут доступны для посещения в летний сезон 2025 года. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов мэрии.
В список вошли десять локаций: пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский»; организованные места отдыха «Озеро Изумрудное», «Озеро Лебяжье», «Парк Победы» (берег озера на территории общественного пространства), «Большое Голубое озеро» и «Куземетьево».
На пляжах «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье» будет организовано по два спасательных поста.
Режим работы спасателей:
- На большинстве пляжей — с 09.00 до 20.00 ежедневно.
- «Нижнее Заречье» — с 09.00 до 21.00.
- «Озеро Комсомольское» (пляж и место отдыха) — с 08.00 до 20.00 (пляж) и с 09.00 до 20.00 (место отдыха).
- «Озеро Голубое» (место отдыха) — с 10.00 до 19.00 (два спасателя).
В случае необходимости будут приниматься решения об ограничении или приостановке использования водных объектов для купания с установкой соответствующих информационных табличек, а также об ограничении использования маломерных судов, в том числе гидроциклов и других технических средств.
В прошлом году было организовано восемь мест для купания.
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