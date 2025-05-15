В России выявлено 1 471 нарушение в области экологии на Волге
Росприроднадзор подвел итоги проверок очистных сооружений, построенных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», выявив многочисленные нарушения в ряде регионов.
— Выявлено 1 471 нарушение в области экологии, 418 из них — нарушения по воде. В среднем по 10 нарушений на каждый объект, — сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем телеграм-канале.
Глава ведомства назвала регионы, где выявлено наибольшее количество нарушений, включая Ярославскую, Самарскую области, Чувашию и Марий Эл.
— Субъекты, в которых сегодня очистные работают в пределах нормативов: Москва — 100%; Татарстан — 50%; положительная динамика развивается в Подмосковье, — говорится в сообщении.
Европейские страны заявляют о планах к середине века едва ли не полностью перейти на водородное топливо. В Татарстане работают сразу над несколькими водородными проектами: по созданию грузовика, автобуса и речного судна на водородном топливе, заправочных водородных станций и по строительству крупнейшего в РФ завода по производству водорода.
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