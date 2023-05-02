Венера Ганеева — хедлайнер челнинского Дня строителя 1994 года

Как зажигали на массовых праздниках в 1990-е

Челны — город строителей. Их праздник — одно из главных событий года. Сейчас его отмечают на Майдане масштабным концертом. Пели и в 90-е. Но поскромнее, а может, и душевнее. Пример тому — видеофиксация выступления Венеры Ганеевой на Дне строителя 1994 года у ДК «Энергетик».

Сцена и два микрофона



То, что городу нужен новый большой Дом культуры, стало понятно в годы строительства КАМАЗа. Раньше мероприятия проводили в ДК на улице Центральной, но его возможностей явно не хватало. Строили новый дворец молодые архитекторы, витраж делали специалисты из Прибалтики. Открылся ДК 3 ноября 1973 года.

Ведущий канала Mr.RamaiL выложил запись фрагмента концерта 1994 года на его площади. На повод указывает двуязычная надпись. ДК с тех пор изменился: в 2020 году в нем провели капитальный ремонт на 334 млн рублей из республиканского бюджета.

Это не сольный концерт Ганеевой — перед ней, к примеру, на сцену выходит Ильгиз Закиров. Он в «Энергетике» работает с 1980 года, руководит ансамблем «Чулпан». Еще он написал такие песни, как «Кышкы чия» для Хании Фархи и «Әнкәмнең догалары» для Салавата. Уже год он заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Закиров поет под минус, но вживую и подыгрывая себе на баяне, сейчас такое и не встретишь.

Старый фасад ДК. Фото: dk-energetik.ru

Масштаб праздника поначалу непонятен. Дети облепили невысокую сцену с двумя одинокими микрофонными стойками. Концерт ведет актер Халим Залялов, участник комедийной труппы «Биш татар», который массовому зрителю запомнился как проповедник массового юмора. При этом Залялов — переводчик Вампилова, Мольера, Ибсена, Айтматова. Мастер слова.

Ганеева уже несколько лет занимается не только оперой, но и эстрадой, выстреливая за счет хитов Резеды Ахияровой. Она появляется в шикарном платье — и уже на первых минутах к сцене подходит зритель и буквально швыряет через ряды детей букет цветов. Зрители ходят и за сценой, и перед ней, умудряясь не особо наступать на провода, тянущиеся от сцены к столу звукорежиссера. Вокруг пульта также сидят люди. Полная демократия.

Фото: Роман Хасаев

Звучит единственная лирическая композиция вечера «Сүнмәс йолдызым». Музыка Зиннура Сафиуллина, слова Роберта Ракийпова, последний также написал песню «Мин яратам сине, Татарстан!».

Следующий номер — работа с залом. Ганеева вспоминает невероятно популярную в то время газету «Татарстан яшьләре», на четвертой полосе которой регулярно рассказывают о жизни татарстанских звезд. И про Ганееву говорят. Певица цитирует письмо женщины из Апастовского района: мол, Ганеева, исполняет песню «Ак каен» — слишком кривляется, пристает к мужчинам. Народная артистка РТ объясняет, что все это делается ради смеха, муж у нее есть свой, любимый и незаменимый, но челнинкам она предлагает эксперимент: если какой-то мужчина выйдет к ней на сцену, то вечером его жена оценит, насколько он помолодел.

В результате возникает даже подобие очереди из мужчин, но шанс подпеть Ганеевой выдается пожилому веселому дедушке. «Ак каен» устроена достаточно просто: в ней есть бит, басовая партия, ритмические фразочки, цепляющая мелодия и небольшие всплески, которые называют «плаками». Все это забивается в синтезатор, а потом воспроизводится. Послушайте ее современную версию с Муниром Рахмаевым — звук стал четче, но как будто ушло ощущение настоящего.

Окончательно и бесповоротно начинается дискотека: платья, рубашки навыпуск, рок-н-ролл, народные танцы, прыжки — все смешалось. Так что Ганеева добавляет, следом идет «Нигә сиң көләсең» (композитор Язнур Гарипов и поэт Разиль Валеев). Гарипов долгое время работает в компании «Союз Продакшн» саунд-продюсером, его имя можно обнаружить на альбомах Валерия Сюткина, Мурата Насырова, Наташи Королевы и других.

А завершается короткий сет Ганеевой песней «Кичер мине» со стремительной басовой партией. Если наложить более жесткие барабаны и гитары, получится почти панк-рок. Оператор, запечатлевший для нас выступление, забирается на сцену, чтобы снять внушительное количество людей, радующихся музыке в не самое веселое для Челнов и страны время.

В прошлом году хедлайнерами Дня строителя стали Света и Ильсия Бадретдинова.