Венера Ганеева — хедлайнер челнинского Дня строителя 1994 года
Как зажигали на массовых праздниках в 1990-е
Челны — город строителей. Их праздник — одно из главных событий года. Сейчас его отмечают на Майдане масштабным концертом. Пели и в 90-е. Но поскромнее, а может, и душевнее. Пример тому — видеофиксация выступления Венеры Ганеевой на Дне строителя 1994 года у ДК «Энергетик».
Сцена и два микрофона
То, что городу нужен новый большой Дом культуры, стало понятно в годы строительства КАМАЗа. Раньше мероприятия проводили в ДК на улице Центральной, но его возможностей явно не хватало. Строили новый дворец молодые архитекторы, витраж делали специалисты из Прибалтики. Открылся ДК 3 ноября 1973 года.
Ведущий канала Mr.RamaiL выложил запись фрагмента концерта 1994 года на его площади. На повод указывает двуязычная надпись. ДК с тех пор изменился: в 2020 году в нем провели капитальный ремонт на 334 млн рублей из республиканского бюджета.
Это не сольный концерт Ганеевой — перед ней, к примеру, на сцену выходит Ильгиз Закиров. Он в «Энергетике» работает с 1980 года, руководит ансамблем «Чулпан». Еще он написал такие песни, как «Кышкы чия» для Хании Фархи и «Әнкәмнең догалары» для Салавата. Уже год он заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Закиров поет под минус, но вживую и подыгрывая себе на баяне, сейчас такое и не встретишь.
Масштаб праздника поначалу непонятен. Дети облепили невысокую сцену с двумя одинокими микрофонными стойками. Концерт ведет актер Халим Залялов, участник комедийной труппы «Биш татар», который массовому зрителю запомнился как проповедник массового юмора. При этом Залялов — переводчик Вампилова, Мольера, Ибсена, Айтматова. Мастер слова.
Ганеева уже несколько лет занимается не только оперой, но и эстрадой, выстреливая за счет хитов Резеды Ахияровой. Она появляется в шикарном платье — и уже на первых минутах к сцене подходит зритель и буквально швыряет через ряды детей букет цветов. Зрители ходят и за сценой, и перед ней, умудряясь не особо наступать на провода, тянущиеся от сцены к столу звукорежиссера. Вокруг пульта также сидят люди. Полная демократия.
Звучит единственная лирическая композиция вечера «Сүнмәс йолдызым». Музыка Зиннура Сафиуллина, слова Роберта Ракийпова, последний также написал песню «Мин яратам сине, Татарстан!».
Следующий номер — работа с залом. Ганеева вспоминает невероятно популярную в то время газету «Татарстан яшьләре», на четвертой полосе которой регулярно рассказывают о жизни татарстанских звезд. И про Ганееву говорят. Певица цитирует письмо женщины из Апастовского района: мол, Ганеева, исполняет песню «Ак каен» — слишком кривляется, пристает к мужчинам. Народная артистка РТ объясняет, что все это делается ради смеха, муж у нее есть свой, любимый и незаменимый, но челнинкам она предлагает эксперимент: если какой-то мужчина выйдет к ней на сцену, то вечером его жена оценит, насколько он помолодел.
В результате возникает даже подобие очереди из мужчин, но шанс подпеть Ганеевой выдается пожилому веселому дедушке. «Ак каен» устроена достаточно просто: в ней есть бит, басовая партия, ритмические фразочки, цепляющая мелодия и небольшие всплески, которые называют «плаками». Все это забивается в синтезатор, а потом воспроизводится. Послушайте ее современную версию с Муниром Рахмаевым — звук стал четче, но как будто ушло ощущение настоящего.
Окончательно и бесповоротно начинается дискотека: платья, рубашки навыпуск, рок-н-ролл, народные танцы, прыжки — все смешалось. Так что Ганеева добавляет, следом идет «Нигә сиң көләсең» (композитор Язнур Гарипов и поэт Разиль Валеев). Гарипов долгое время работает в компании «Союз Продакшн» саунд-продюсером, его имя можно обнаружить на альбомах Валерия Сюткина, Мурата Насырова, Наташи Королевы и других.
А завершается короткий сет Ганеевой песней «Кичер мине» со стремительной басовой партией. Если наложить более жесткие барабаны и гитары, получится почти панк-рок. Оператор, запечатлевший для нас выступление, забирается на сцену, чтобы снять внушительное количество людей, радующихся музыке в не самое веселое для Челнов и страны время.
В прошлом году хедлайнерами Дня строителя стали Света и Ильсия Бадретдинова.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/279651-den-stroitelya-v-naberezhnyh-chelnah-1994-goda - ну это невероятно круто, да))) в самих Челнах