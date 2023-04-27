«Теперь любой может отгружать пиво в Татарстан, если наносит «Честный знак»

С маркировкой «Честный знак» российские поставщики разливного пива смогут смело заходить в Татарстан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральные власти пошли на «пивной» компромисс с Татарстаном в выходе из законодательного тупика, связанного с введением двойной маркировкой пивных кег на территории республики. Казань согласилась с 1 апреля отменить собственный трехлетний эксперимент по маркировке разливных пенных напитков, который ограничивал их бесконтрольный сбыт внутри республики. Взамен Москва разрешила сохранить систему прослеживаемости за оборотом разливного пива, но не в ЕГАИС, как прежде, а в системе «Честный знак». Таким образом, Татарстан оказался единственным в стране регионом, где каждая отгрузка пива на розлив по-прежнему будет фиксироваться по индивидуальному регистрационному треку, а значит завезти «левый» продукт будет сложнее.

Республиканский пивной эксперимент завершен досрочно

С апреля правительство Татарстана отменило республиканский эксперимент по маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в транспортных кегах, который длился на протяжении последних трех лет. Соответствующее постановление №383 подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Собственно, этим документом и аннулируется введение системы добровольной маркировки разливного пива, которая обеспечивала прослеживаемость отгрузки каждой партии пенного напитка на территории республики. «Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан №122 от 18.02.2020 «О проведении на территории РТ эксперимента по маркировке пива …..», говорится в решении кабмина, опубликованном недавно на сайте Госалкогольинспекции РТ.

Глава Пивной ассоциации РТ Ринат Акчурин подтвердил «Реальному времени», что республиканский эксперимент по маркировке разливного пива при помощи марок «Гознака» благополучно завершен. По его словам, его отмена связана с введением с 1 апреля федеральной системы маркировки пива в кегах при помощи DataMatrixС «Честный знак» (вместо бумажных марок «Гознака» на транспортную кегу наносят двумерный штрихкод).

Еще в конце ноября прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление №2173 «Об утверждении правил маркировки пива и напитков …», которым обязал всех производителей и поставщиков перейти с 1 апреля на маркировку штрих-кодами «Честный знак». По его словам, федеральные решения имеют безусловное верховенство над региональными нормативными актами, а значит обязательны к исполнению. В результате на пивном рынке республики могла сложится патовая ситуация: производителям и поставщикам предстояло нанесение двойной маркировки: сначала марками «Гознака», а затем штрих-кодом «Честный знак», что само по себе абсурдно. По данным источников «Реального времени», вероятность несения расходов по двойной маркировке пива не устраивала крупные транснациональные корпорации, которые настаивали на компромиссном урегулировании проблемы.



— По решению правительства России маркировка пива и слабоалкогольных напитков внедряется в России поэтапно: с 1 марта 2023 года стала обязательной регистрация бизнеса в «Честном знаке», с 1 апреля стартовала маркировка продукции в кегах, с 1 октября вступит в силу требование о маркировке пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в остальных видах упаковки, — напомнили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором маркировки «Честный знак».

Для поддержки пивоваренной отрасли и максимального снижения нагрузки на предприятия ЦРПТ разработал две программы поддержки: беспроцентную рассрочку (рассчитана на 3 года, и в первый год оплата не требуется, во второй и третий год — она осуществляется равными долями) и компенсацию 50% расходов на оборудование для маркировки малых и средних пивоваренных компаний, которые производят менее 300 тысяч декалитров продукции в год.

Фото: realnoevremya.ru

Каждый литр пенного напитка перевели на контроль в «Честном знаке»

Выходом из законодательного тупика стал отказ республики от маркировки бумажными марками, но взамен республика убедила федеральные власти сохранить на территории региона электронную систему прослеживаемости производства и оборота маркированной пивоваренной продукции в «Честном знаке» по аналогии с крепким алкоголем в ЕГАИС, пояснил Ринат Акчурин.

— Наша маркировка отменяется, но в соответствии с нашим письмом в правительство России сохраняется [система] отслеживаемости отгрузки пива от производителя до точки розлива и продаж, — сообщил он, добавив, что федеральные власти в порядке эксперимента разрешили республике осуществлять контроль за оборотом пива на территории республики. — Марка меняется, а весь путь отслеживания поставок остается.

По его словам, исходом переговоров довольны обе стороны. В результате с 1 апреля этого года в республике начался новый эксперимент по отработке механизма прослеживаемости движения пива и слабоалкогольных напитков в кегах, маркированных DataMatrixС «Честный знак». Каким образом предлагается контролировать оборот разливного пива? Как следует из опубликованных методических документов, производитель и поставщик пенной продукции в Татарстане обязан не только нанести штрих-код на каждую кегу, но и привязать к ней электронную счет-фактуру УПД (универсальный передаточный документ, формируемый в системе). Именно по этим документам Госалкогольинспекция РТ будет вести проверочную работу.

Фото: realnoevremya.ru

Все условия проведения эксперимента определены в постановлении кабмина РТ №383, подписанном премьер-министром Алексеем Песошиным. Цель нового эксперимента — апробация полноты, эффективности и результативности механизма маркировки пива и слабоалкогольных напитков новыми средствами идентификации, следует из документа. Головным оператором эксперимента снова назначена Госалкогольинспекция РТ, а его участниками являются Минпромторг РФ и ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор системы «Честный знак»).

Правда, для производителей и поставщиков пива предусмотрены существенные поблажки, можно сказать, суперлояльные. Если процедура нанесения штрих-кода «Честный знак» на кегу является обязательной, то привязка к ней электронной счет-фактуры УПД (универсальный передаточный документ, формируемый в системе) —факультативна. Иначе говоря, компании не обязаны участвовать в эксперименте по прослеживаемости пива. Их участие — добровольное, говорится в постановлении. Согласно правилам, производители могут подать заявку на вхождение в эксперимент, а могут и не подать. Изъявил ли кто-то из производителей пива желание включиться в новый эксперимент — неизвестно. Зато срок его действия ограничен — до конца 2023 года.

Тотальный контроль привел к росту производства пива в Татарстане на 23%

Задолго до внедрения федеральной маркировки пива республиканские власти объявили, что не готовы сворачивать республиканский эксперимент по контролю за реализацией пива на территории Татарстана.

Как рассказывало «Реальное время», федеральная новация взбудоражила татарстанский рынок не из-за страха усиления контроля, а из-за расхождений с федеральными правилами, которые, по мнению татарстанских чиновников, разрушат систему контроля за сбытом пива.

Замглавы Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов в разговоре с «Реальным временем» объяснял недостаток тем, что «DataMatrix-код не обеспечивает прослеживаемости в реализации пива»:

— Мы не против их системы, но только если увидим, что в ней сохраняется прослеживаемость алкогольной продукции через DataMatrix-код. Тогда мы готовы рассматривать вопрос отмены нашей маркировки. Для нас важно обеспечивать контроль за реализацией продукции, а дальше неважно — по вашей линии или по нашей системе. Нам главное, чтобы порядок был, — уверял Рустем Арсланов.

Фото: realnoevremya.ru

— Республиканский эксперимент позитивно повлиял на «обеление» пивного рынка республики, помог сократить объемы «серого» пивного рынка, пресечь продажи по демпинговым ценам нелегального пива, не учтенного в ЕГАИС, повысить поступление акцизных сборов. Производство и реализация пива в республике за период проведения эксперимента увеличились на 23 и 14% соответственно, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Госалкогольинспекции РТ.

По ее данным, за 3 года в эксперименте приняли участие 78 предприятий из 133 выразивших желание участвовать, заключили договоры с АО «Гознак» на изготовление специальных марок для маркировки пива, производимого в транспортной таре «кега».

— В реализации республиканского эксперимента принимали участие не только местные предприятия, но и производители из 20 иных регионов Российской Федерации (города Москва и Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская, Владимирская, Пензенская, Самарская, Оренбургская, Воронежская, Ульяновская, Саратовская, Курская, Кировская, Смоленская области, республики Марий Эл, Башкортостан, Коми, Чувашия, Калмыкия). Это как крупные производители (АО «AБ ИнБев Эфес», ООО «Балтика», ООО «Хейнекен», АО «Жигулевское пиво», филиал АО «Татспиртпром» «Пивоваренный завод «Белый Кремль» и др.), так и небольшие пивоварни, — уточнили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан зальют пивом из других регионов

Впрочем, оптовые поставщики пивного рынка считают, что с отменой республиканского эксперимента любой производитель может начать отгружать поставки пива в Татарстан, если он наносит на кеги штрих-код «Честный знак», действующий на территории всей России.

— Смысл прослеживаемости в том, чтобы остановить приток пива российских производителей из других регионов, — считают представители оптовых компаний по продаже пива. — Знаете, многие российские заводы не могли зайти на территорию Татарстана со своими продажами, потому что необходимо было купить марки, загрузить программы и участвовать в эксперименте. Многие предпочли с этим не связываться. Продавать пиво внутри республики могли лишь те, кто участвовал в этом эксперименте и клеил эти марки. С отменой республиканского эксперимента любой производитель может начать отгружать поставки пива в Татарстан, если он наносит на кеги код «Честный знак», действующий на территории всей России. Тогда это выглядело как маленькое лоббирование своих производителей и плюс тех, кто участвует в эксперименте. А теперь российский пивной рынок оказался доступен для всех, вне зависимости от места производства пива. Раньше нам заводы звонили и говорили, что мы хотим с вами сотрудничать. А когда узнавали, что надо наклеивать марки, отказывались. «Не, мы это делать не будем», — разворачивались в обратную сторону. Во-первых, оставались непонятными объемы реализации — всегда сначала пробуют и смотрят, как пойдет. А сейчас есть возможность привозить любой продукт, который произведен на территории РФ. Если есть «Честный знак», значит можно продавать и в Татарстане.

На практике же оптовики еще не почувствовали притока новых поставок пива от других производителей. «Стали больше звонить с предложениями, но на себе мы особо не почувствовали», — признаются они. По их словам, сохраняется другое препятствие для вхождения на татарстанский рынок — это минимальная розничная цена на пиво, которая действует только в республике.

«Насколько я знаю, ее повысили», — отметил представитель оптовой компании. Глава Пивной ассоциации РТ Ринат Акчурин подтвердил, что она сохранится, но не связана с экспериментом.