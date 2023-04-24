Татарстанцы в зоне СВО: «Мы знали, на что шли»

Какие вопросы стали предметом обсуждения в Татарстане на прошедшей неделе — о главных ее событиях в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Спецрепортаж журналистов «7 дней» из зоны спецоперации, как местному бренду стать узнаваемым и успешным, кто виноват в том, что некоторые населенные пункты республики завалены бытовым мусором. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание творческого коллектива телеканала «ТНВ», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Тут происходит переформирование сознания»

Журналисты программы «7 дней» на днях вернулись из зоны проведения специальной военной операции. К ней уже более года приковано внимание практически всего мира — политиков, общественности и СМИ. Это была уже вторая командировка группы ТНВ — первая состоялась в декабре прошлого года. Путь татарстанских журналистов стартовал вместе с гуманитарным конвоем от республики. За несколько дней съемочная группа телеканала «ТНВ» побывала на территории новых российских регионов — Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской республик.

В ходе поездки журналистам удалось пообщаться с добровольцами из батальонов от Татарстана — «Алга» и «Тимер», а также с жителями республики, призванными в рамках частичной мобилизации. По данным корреспондентов татарстанского телеканала, бойцы обустроили свой быт почти на домашнем уровне — даже в окопах. К примеру, обзавелись баней, без которой довольно непросто в полевых условиях.

Те, кто доставляет в этот город гуманитарный груз, можно сказать, стали почти бойцами именных батальонов от Татарстана. Здесь их ждут с большим нетерпением. Позади около двух тысяч километров, контрольно-пропускной пункт на месте бывшей границы и еще десятки блок-постов по пути следования к пункту назначения. Водитель грузовика, везущего столь нужный лисичанцам груз, Валерий Шепнев уже не первый раз в этом рейсе. Говорит, что дорога для него знакомая — по ней он ездил и в Крым, и в Лисичанск, и в Запорожскую область.

Фото: Динар Фатыхов

— Сейчас дорога хорошая, а в первые рейсы такое чувство было, что вернулся во времена СССР. К счастью, никаких происшествий во время рейсов не случалось. Одно неудобство — комендантский час — из-за него приходится ночью стоять. Но когда приезжаешь к месту назначения, встречают как дома.

В разгрузке нескольких фургонов участвуют все без исключения, здесь неважно, кто ты — водитель, руководитель, военный или гражданский. Обычно груз из Татарстана доставляют сборный — от властей республики, профсоюзов, ДОСААФ, государственных и коммерческих организаций и самые ценные — именные посылки от родных и друзей. В коробках не только продукты, вода, предметы гигиены, необходимые бойцам окопные свечи и маскировочные сетки. По их же заказу везут и спецоборудование для разведки или ведения боя — дополнительно к тому, чем бойцов обеспечило Минобороны.

По словам Вадима Чижа, который возглавляет отдел патриотического воспитания и спорта республиканского ДОСААФ, доставил в зону СВО уже шесть партий груза, сегодня военнослужащим нужна летняя форма, дополнительно к той, что выдают от оборонного ведомства: «Мы уже нашли поставщика. Плюсом будет облегченный бронежилет — все это привезем в следующий раз.

В составе гуманитарного конвоя в зону дислокации татарстанских военнослужащих доставили весьма нужные в полевых условиях две передвижных бани на платформе КАМАЗа — это специальная разработка татарстанских специалистов. Одна — для нужд добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга». В перспективе ими планируется обеспечить и отряды мобилизованных татарстанцев.

Фото: Динар Фатыхов

«В составе мобильной бани помывочная на 10 человек и небольшая парилка. Баня топится как дровами, так и газом. Вода в баках на 1,5 тонны подогревается отдельно, а электричеством баню обеспечивает встроенный генератор. Своеобразный предбанник-палатка пристегивается снаружи», — рассказывает представитель компании-производителя Ильдар Хакимов.

Пообщалась съемочная группа и с бойцами. Двоюродные братья Олег и Сергей, обоим по 57, — добровольцы из Татарстана — последовали примеру дедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. У каждого была возможность уволиться по окончании контракта и по возрасту, но они решили, что нужны здесь. Было и ранение, но затем снова возвращение в строй. Пока оба несут караульную службу, но прошлым летом довелось побывать на передовой:

— Тут происходит переформирование сознания, люди рядом гибли, раненых грузили. Страха не было — рядом свои ребята, с которыми из одной тарелки ешь, — говорит Сергей.

— Не отсиживаться, не быть диванными патриотами... Были на передовой, было жестко, но страха не было. Есть страх женский, есть мужской. Мужчины — воины, защитники, у них больше разумный страх, он контролируется. Мы знали, на что шли, — служим, — продолжает вслед за братом Олег.

Съемочная бригада «7 дней» подготовила серию репортажей из зоны СВО, которые будут выходить в следующих выпусках программы, журналисты будут рассказывать, как служат наши земляки в зоне специальной военной операции, а также о том, как идет восстановление города Лисичанска Луганской области, который был закреплен в качестве подшефного за Татарстаном.

Фото: Максим Платонов

О татарстанских брендах замолвите слово

С вводом антироссийских санкций и уходом в связи с ними западных компаний с отечественного рынка выяснилось, что немало якобы иностранных брендов на самом деле имеют отечественное происхождение. Выходит, что российским бизнесменам удобнее и выгоднее выдавать свои бренды за иностранные. Свою роль в спросе на эти товары играет сложившийся в российском обществе стереотип, что импортное — лучше нашего. К тому же отечественным предпринимателям всегда было непросто конкурировать с западными корпорациями, например, в плане инвестиций, или маркетинговых возможностей.

Какие татарстанские бренды сумели громко заявить о себе на мировом рынке? Безусловно, КАМАЗ, но этот бренд был создан еще во времена Союза. Из марок уже постсоветского периода это, конечно, «Махеев» и «Кукмара». Есть и другие примеры, но их пока не так много, как хотелось бы, подчеркивает ведущий.

У каждого из героев следующего сюжета — своя история успеха. К примеру, увлечение Рамиля Яруллина и его компаньона травяными чаями сначала переросло в небольшой цех по его фасовке. Теперь это уже формат гораздо больших размеров — «Фабрика здоровых продуктов» по выпуску не только разных видов чая, но также сиропов, фитомеда, фитоджема и прочее. В перечне 150 видов натуральной продукции, которые реализуются более чем в 60 регионах страны: «До 2030 года хотим стать российским брендом, полностью освоить рынок, а потом — можно выходить и за пределы страны».

Еще один новый бренд — «Московский завод инновационных технологий красоты», которым владеет татарстанец Зульфат Рахимзянов. Как он говорит, задачей номер один для него было создание своего, уникального продукта. Поначалу предстояло отладить качество, придумать упаковку для него, ну и наконец, заявить о себе — в ход пошли маркетинговые приемы. На вооружение он взял иностранные слова, а в названии компании, которая базируется в Казани, появилось наименование первопрестольной. Этап привлечения интереса к своему бренду уже позади, говорит Рахимзянов, задача сегодня — удержать доверие покупателя, прежде всего за счет цены и качества.

Таких амбициозных предпринимателей из Татарстана, чьи компании отличает положительная динамика развития и качественная продукция, немало. Их основная проблема — нераскрученное имя, бренд. Поддержку перспективным российским компаниям, особенно региональным, в этом году оказывает Агентство стратегических инициатив и Росконгресс. По поручению президента России Владимира Путина они проводят конкурс, принять участие в котором могут и татарстанские предприниматели, — заявки принимаются до 26 апреля. В конкурсе пять номинаций — продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативные индустрии. В каждом регионе планируется определить 100 финалистов конкурса. Победителей наградят в июне на форуме «Сильные идеи для нового времени». На данный момент подано уже около 1 200 заявок.

Фото eco.tatarstan.ru

Кто виноват в мусорном коллапсе

Проблему вывоза мусора обсудили на заседании штаба по обращению с твердыми коммунальными отходами при Госкомитете республики по тарифам. С середины марта жители Татарстана подали в систему «Народный контроль» почти 350 жалоб по вывозу отходов — в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В мусоре утопает поселок Аметьево, отходами завален поселок Мирный, где контейнеры с бытовым мусором не вывозят по нескольку недель. Бьет тревогу и Министерство экологии Татарстана, выявляя нарушения в одних и тех же локациях.

Жители Аметьево бьют тревогу, поскольку поселок практически весь завален мусором, который разлетается со свалок, и справедливо возмущаются:

«За что мы платим? Почему-то за все отвечаем мы — мы принесли, мы положили, мы деньги заплатили, и мы же крайние — начинаем самостоятельно убирать в контейнеры».

Такая же картина и в поселке Мирный, где специалисты Минэкологии — частые гости. Нарушений они выявляют массу, но для решения проблемы могут лишь выписать предостережение.

Между тем есть нарекания и в адрес жителей, дескать, скидывают не только бытовые отходы, но и строительный мусор, старую мебель и все прочее.

Подробнее обо всем этом, а также о том, почему фермеры и агрокомплексы готовы бить во все колокола и есть ли выход из ситуации, когда молочные коровы рискуют отправиться на мясо, как мусульмане республики встретили Ураза-байрам и как можно помочь казанской музыкальной студии «НеЗаМи», которая проводит бесплатные занятия для особенных детей, но оказалась под угрозой закрытия, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 24 апреля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

