«Если попал в СИБУР, то перед тобой открывается море возможностей»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Как получить работу в СИБУРе — одной из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтехимии, российском лидере по производству полимеров и каучуков. Об этом студентам колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева рассказали сотрудники «Нижнекамскнефтехима» на встрече «Цели, достойные тебя». Будущие аппаратчики, лаборанты химического анализа, машинисты, электромонтеры, слесари КИПиА встретились с руководителями заводов и подразделений, узнали о свободных вакансиях, условиях труда, уровне заработной платы, возможностях карьерного роста и социальных гарантиях. Почему молодежь выбирает в качестве работодателя нижнекамское предприятие СИБУРа — в материале «Реального времени».

«Ждем вас с нетерпением»



Актовый зал колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева не смог вместить всех студентов, желающих послушать представителей «Нижнекамскнефтехима». Среди учащихся были как второкурсники, так и выпускники.



Ребят поприветствовала старший HR-бизнес-партнер НКНХ Наталья Натуралова. Обращаясь к студентам, она отметила, что «Нижнекамскнефтехим» является одной из крупнейших производственных площадок СИБУРа по выпуску синтетических каучуков и пластиков в России. Предприятие входит в число мировых производителей нефтехимической продукции.

Актовый зал колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева не смог вместить всех студентов, желающих послушать представителей «Нижнекамскнефтехима»

— Производственная площадка объединяет восемь заводов, а также R&D-подразделения, учебный центр по подготовке персонала и вспомогательные цеха и управления. Мы выпускаем высококачественную и максимально экологичную нефтехимическую продукцию, которая создает новые возможности для партнеров и повышает качество жизни, — подчеркнула она.



Подробно о заводе бутиловых каучуков рассказал его директор Марат Хайров. Выступая перед ребятами, он сообщил, что начинал свой трудовой путь в НКНХ с должности аппаратчика.



— Завод БК состоит из двух производств — это бутиловые и галобутиловые каучуки. Нашу продукцию закупают мировые шинные гиганты. Кроме этого, у нас налажено производство пищевого каучука для жевательных резинок, а также каучука для фармацевтической промышленности, — заметил он.



Марат Хайров также добавил, что на заводе БК действуют шесть технологических цехов, работа в которых требует повышенных знаний и умений в области катионной полимеризации. В настоящее время на предприятии полным ходом идет реализация проекта технического перевооружения производства галобутиловых каучуков. Он подразумевает увеличение мощностей со 150 до 200 тыс. тонн в год.



Подробно о заводе бутиловых каучуков рассказал его директор Марат Хайров

— Сейчас на строительной площадке ведутся завершающие работы. Ввод в эксплуатацию планируется во второй половине 2023 года. В нынешней геополитической ситуации были мысли, что стройка может приостановиться, но СИБУР имеет колоссальные ресурсы. Поэтому проект ни на один день не был заморожен. Работа у нас интересная. На нашем заводе кипит и профсоюзная жизнь. Ждем вас с нетерпением, вакансии есть! — обнадежил студентов Марат Хайров.



Построй карьеру в «Нижнекамскнефтехиме»



Представители НКНХ также рассказали студентам о системе наставничества. Это когда за каждым молодым специалистом закрепляется опытный нефтехимик. Он помогает новичку влиться в коллектив, посвящает в нюансы технологического процесса.



Главный инженер завода синтетического каучука НКНХ Дмитрий Константинов подчеркнул, что у них на производстве регулярно проходят практику выпускники колледжа нефтехимии и нефтепереработке им. Н.В. Лемаева. Многие из них уже определились с выбором профессии, решив в дальнейшем связать свою жизнь с предприятием. Так же, как когда-то и он решил стать работником НКНХ, окончив с красным дипломом профессиональное училище №44, на базе которого и был образован затем колледж.



— Завод СК — самый крупный в составе «Нижнекамскнефтехима». Он включает в себя четыре основных производства, состоящих из 10 технологических цехов. Здесь выпускают такие виды каучука, как СКИ-3, СКДН, СКДL и ДССК. Синтетические изопреновые каучуки являются аналогом натурального каучука, в основном используются в шинной промышленности. У нас целеустремленные молодые люди имеют все шансы на успешное построение карьеры в дружной команде СИБУРа. Молодежь может реализовать интересные проекты и ставить перед собой цели, достойные амбициозного специалиста. Кроме того, у вас появляется возможность попробовать свои силы не только на «Нижнекамскнефтехиме», но и на других предприятиях периметра компании, — отметил Дмитрий Константинов.



Главный инженер завода синтетического каучука НКНХ Дмитрий Константинов подчеркнул, что у них на производстве регулярно проходят практику выпускники колледжа

О работе лаборантов химического анализа студентам поведала выпускница этого учебного заведения 1984 года, а ныне ведущий инженер-химик Центральной заводской лаборатории Гулира Хурматуллина. На предприятии она трудится 39 лет и всегда с удовольствием спешит на работу.



— В структуру центральной заводской лаборатории входят четыре лаборатории — каучуков и мономеров, пиролиза и органического синтеза, полиолефинов и полистиролов и экологического контроля. Наши сотрудники осуществляют входной контроль сырья, контроль в процессе производства и готовой продукции, экологический контроль. Все полученные результаты вводятся в автоматизированную систему управления. У нас работает обученный, квалифицированный и опытный персонал, — подчеркнула она.



По словам Гулиры Хурматуллиной, центральная заводская лаборатория «Нижнекамскнефтехима» готова принять в свой круг любознательных и ответственных лаборантов химического анализа. На работу на предприятие также пригласили слесарей КИПиА, электромонтеров и машинистов.



Системный подход в работе с будущими специалистами



Во время встречи ребята узнали, что СИБУР реализует системный подход в работе с будущими специалистами — студентами профильных ссузов и вузов. Ежегодно практику в подразделениях НКНХ проходят более 600 студентов. Кроме этого, реализуется дуальная система обучения. Это когда выпускники проходят теорию в колледже, а практику — на рабочих местах, с заключением трудового договора и выплатой заработной платы.



— Если попал в СИБУР, то перед тобой открывается море возможностей — развивайся, переходи на другие предприятия и новые должности. Хочется отметить, что СИБУР начинает курировать своих работников заранее. Для студентов колледжей реализуется Целевая корпоративная подготовка. Ее проходят студенты последнего и предпоследнего годов обучения. В жизни как бывает — молодой сотрудник приходит на предприятие после колледжа, но на практике заново всему учится. В рамках корпоративной подготовки идет отдельная начитка часов по компетенциям, необходимым СИБУРу. Попасть на них нелегко. Необходимо заявиться на конкурс, пройти тестирование и обучение. Сейчас целевую корпоративную подготовку проходят четыре представителя вашего колледжа. В этом году у вас тоже есть шанс попасть на курсы. Отбор стартует в августе, к октябрю формируется группа студентов, с ноября начинается обучение. Всего будет две сессии — в апреле и июне. Плюс ко всему студенты получают стипендии после сессии: отличники — 25 тысяч, ударники — 20, рассказала Ирина Нотфуллина, главный эксперт по подбору персонала «Нижнекамскнефтехима».



Во время встречи ребята узнали, что СИБУР реализует системный подход в работе с будущими специалистами — студентами профильных ссузов и вузов

Она также сообщила, что большие возможности открываются для студентов ссузов и вузов, участвующих в Целевой корпоративной программе СИБУРа. Сюда можно отнести обучающие курсы целевой программы обучения «Траектория». В процессе обучения участники получают прикладные знания в области нефтехимии, осваивают рабочую профессию и проходят практику на реальном производственном предприятии. По результатам «Траектории» студенты получают два диплома: своего учебного заведения и института, на базе которого прошло обучение по программе.



Еще одна обучающая лидерская программа развития для выпускников ссузов и вузов — «Первый элемент». По ее условиям, во время оплачиваемой стажировки начинающие инженеры и химики получают рабочую профессию на одном из предприятий СИБУРа. Участники пробуют свои силы в цифровых проектах, прокачивают экспертизу в аналитике и вовлекаются в исследования для создания новых продуктов. На протяжении шести месяцев молодых специалистов поддерживают опытные наставники, а по результатам экзамена они получают возможность присоединиться к команде СИБУРа и развиваться в компании.

«Большинство сотрудников предприятия — наши бывшие студенты»

«Нижнекамскнефтехим» тесно сотрудничает с колледжем нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Выступая перед своими студентами, директор колледжа Айдар Фаретдинов напомнил ребятам, почему их колледж носит имя первого, легендарного генерального директора химкомбината Николая Лемаева.



— В этом году наше учебное заведение отметит 60 лет со дня своего основания, а решение о его создании было принято руководством «Нижнекамскнефтехима» и лично Николаем Васильевичем Лемаевым, потому что предприятие нуждалось в квалифицированных кадрах. Большинство сотрудников предприятия — наши бывшие студенты. 60% наших выпускников становятся работниками «Нижнекамскнефтехима», — подчеркнул Айдар Фаретдинов.



В завершение встречи студенты признались корреспонденту «Реального времени», что по окончании колледжа планируют вступить в ряды сотрудников «Нижнекамскнефтехима».



— Мне очень понравилось мероприятие. Нам рассказали, в каких условиях трудятся сотрудники «Нижнекамскнефтехима», какие у них есть социальные гарантии. Мы узнали о том, что практически все руководители заводов и подразделений начинали свою карьеру с рабочих специальностей. Приятно, что молодые люди могут реализовать свой потенциал, показать свои знания. Теперь я точно знаю, что буду работать по своей специальности, — отметил Роман Сажнев, студент второго курса КНН.



Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Сегодня я узнала, что в СИБУРе для молодых специалистов открываются широкие горизонты, можно работать не только на «Нижнекамскнефтехиме», но и других предприятиях, по всей России. Очень хочу поступить на практику и остаться там работать, — уверенно сказала Амина Исмаилова, студентка третьего курса.



Желающим в будущем влиться в коллектив нижнекамского предприятия СИБУРа в этот же день раздали анкеты, чтобы ребята могли оставить свои данные и пожелания.

