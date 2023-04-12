Электронный призыв в России — что это? Под контролем «Вагнера» 80% Артемовска / «Реальное время»
Вчера мы рассказывали вам про законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Госдума уже в окончательном чтении одобрила этот проект, как позже стало известно, Совет Федерации — тоже. В нашем сегодняшнем выпуске мы более подробно расскажем вам, какие изменения и нововведения были приняты, какие ограничения нас ждут и когда планируется запуск реестра. А премьер-министр Украины сегодня заявил о том, что ВСУ могут начать контрнаступление уже этим летом — но Киеву снова потребуется для этого дополнительная помощь. Однако в успешность этого верится с трудом: взять хотя бы ситуацию в Артемовске. К слову, в Минобороны России заявили, что участники ЧВК «Вагнер», которые уже взяли под контроль 80% города, ведут бои за контроль над центральной частью города в районе железнодорожного вокзала. Военкоры «Русской весны» рассказывают, что украинские боевики в Артемовске призывают Украину быть готовой к самому худшему. Такие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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