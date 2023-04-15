Галина Шарафутдинова: «Спрос на формат «уличной еды» в Казани будет расти»

Ресторанный рынок России претерпел изменения за последние годы, наряду с фастфудом и сервисами по доставке еды набирают популярность столовые. Россияне стали чаще выбирать заведения общепита с более демократичным ценником — тенденция, которая прослеживается сейчас во всех сферах услуг. Как результат, затраты россиян на питание в столовых и фастфуд выросли в среднем на 6%. В Казани также наблюдается рост популярности этого сегмента, отмечают собеседники «Реального времени» и прогнозируют развитие стритфуда. Подробнее об этих и других трендах ресторанной отрасли — в нашем материале.

«Демократичный» общепит в тренде

В последнее время участники рынка общепита отмечают рост популярности столовых наряду с фастфудом. На российском рынке действуют компании с миллиардными оборотами в этом сегменте — Казань его игроки также не обошли вниманием.

Тренд усилился еще в период пандемии, в 2020 году, когда рестораторы делали ставку на скорость оказания услуги и невысокие цены на блюда. И хотя кафе и рестораны не потеряли своего клиента, многие потребители проголосовали рублем и в пользу «демократичного» общепита. Тем более сейчас формат столовых изменился, отмечает генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова:

— Столовые популярны и будут популярны в ближайшее время, потому что сейчас — это современные заведения. Взять, к примеру, столовые сети «Медина-фуд», «Алан Аш» и «Азу» — они настолько трансформировались, соответствуют всем критериям кафе и при этом дают возможность недорого и быстро получить качественное питание. Потому что сегодня — век скоростей, век динамичности, время — самый ценный ресурс. Столовые в этом плане смогли занять свою нишу, и, я думаю, будут развиваться и дальше.

Фото: скриншот avito.ru

Чаще всего дорогие рестораны и кафе сосредоточены на популярных у туристов и центральных улицах столицы. Столовые и небольшие бюджетные заведения общепита активнее развиваются в спальных районах, впрочем и в центре города также присутствуют.



— Основной и растущий тренд в Казани — это понимание гастрономии в полном ее смысле. Сегодня гастробары и гастрорестораны, то есть те предприятия, которые представляют авторскую кухню, пользуются популярностью у жителей и гостей Казани. Спрос на демократичные столовые сформирован и будет сохраняться в ближайшие годы, — считает глава Ассоциации.

Сегмент стритфуда в Казани пока развит недостаточно, отмечают специалисты. Причины — в отсутствии подходящих помещений на трафике, пробелах законодательной базы и коротком летнем сезоне. В России, отмечает собеседница издания, еще не созданы законы, которые позволяли бы фудтракам беспрепятственно перемещаться с одной локации на другую.



— Тем не менее спрос на формат «уличной еды» будет расти, появляются молодые гастроэнтузиасты, которые успешно будут занимать эту нишу, чтобы стритфуд в наших городах стал вполне нормальным явлением, — уверена Галина Шарафутдинова.



Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

Под ударом — рестораны среднего сегмента

В текущих условиях в непростом положении оказались владельцы ресторанов в среднем ценовом сегменте, сообщил заместитель гендиректора компании A-Development Владимир Шайхиев: «Они сегодня под ударом. Статусные, дорогие заведения сохранили свои позиции, а вот средний класс откатывается на формат столовых. Мы это подтверждаем, многие схлопываются. При этом столовые хорошо развиваются, постоянно ищут новые площадки для открытия — это такие сетевые бренды, как «Добрая столовая» и «Домашняя столовая», которая действует в Казани с 2017 года и имеет уже порядка 10 площадок, предлагая посетителям, в том числе, и очень востребованный сегодня сегмент блюд халяль».

При этом спрос на подходящие площади для открытия точек общепита постоянно растет, отметил спикер. Помещения должны соответствовать уровню и статусу будущего заведения. И в последнее время это история не про помещения в жилых домах — сегодня рестораторы стараются избегать возможного недовольства жильцов. Многим казанцам не нравится соседство с точкой общепита — претензии возникают из-за доставки продуктов, шумных посетителей или ароматов готовки:

— Если мы говорим про кафе, то это в идеале отдельно стоящие помещения в зданиях площадью 100—250 кв. метров, а вот столовые, конечно, берут объекты объемом побольше. Причем столовые выбирают локации и в центре Казани, и в спальных районах, — добавил Владимир Шайхиев.

В текущих условиях в непростом положении оказались владельцы ресторанов в среднем ценовом сегменте. Фото: realnoevremya.ru

Еще не так давно столовые рассматривались как вариант для обеда, теперь же этот формат общепита среди казанцев расширил свои границы — он востребован и как место, где можно позавтракать перед работой или поужинать, говорят эксперты отрасли.

Причем статус заведения не влияет на форму имущественного договора, отмечает собеседник издания: и владельцы ресторанов, и собственники столовых берут помещения, как правило, в аренду. Ценник стартует от 500—600 рублей за кв. м и доходит до 1,5 тысячи за «квадрат». В случае с общепитом существуют определенные риски для бизнеса, а формат аренды позволяет, к примеру, оперативно сменить локацию или закрыть заведение без существенного ущерба, поясняет эксперт. К тому же сетевые столовые сегодня масштабируются достаточно широко, и с учетом площадей и объемов инвестиций покупка недвижимости оказалась бы достаточно дорогим удовольствием для заведений экономформата.

Собеседник издания также указал на новую тенденцию в сфере общественного питания Казани — появление на рынке заведений, не напоминающих собой ни столовые, ни кафе или рестораны — это бистро, которые выигрывают сегодня и по сервисному обслуживанию, и по демократичным ценникам меню.

— Я думаю, этот формат, как например, «Итле-бистро» с национальным колоритом и блюдами халяль, будет востребован и казанцами, и туристами, он будет и дальше расти. Потому что на столовые не все подряд переключаются, а этот формат очень удобен, с точки зрения быстроты обслуживания и тех блюд, что в них представлены, — считает Владимир Шайхиев.

Казань вновь готова удивлять своим гостеприимством



Тем временем рынок общепита столицы республики активно готовится к летнему сезону и массовому наплыву туристов:

— В первую очередь готовятся рестораны татарской кухни — прорабатываются блюда в новом прочтении, готовят специальные предложения и сеты, чтобы показать весь национальный колорит и чтобы как можно большее число гостей Казани познакомилось с татарской кухней, — говорит Галина Шарафутдинова, — В целом можно сказать, что столичные кафе и рестораны ждут туристический сезон с большим нетерпением, готовят красивые летние веранды и делают все возможное, чтобы каждый из форматов был востребован и доступен для посетителей.

В этом году Казань вновь готова удивлять своим гостеприимством тысячи гостей. К тому же за последний год на рынке общепита появилось достаточное количество новых игроков, которые не уступают по уровню заведениям Москвы и Санкт-Петербурга. Собеседница издания выделила заведения на ул. Николая Столбова и на Кремлевской, которые становятся местом притяжения гурманов, «Сыроварню» известного российского ресторатора Аркадия Новикова, ресторан с восточной кухней Eshak — проект актера Сергея Светлакова и Alba Group, бистро с французской кухней L`Elephant и итальянский ресторан Gina. Вместе с тем есть планы по открытию новых проектов национальной кухни, и звучат идеи о создании в городе ресторана паназиатской и русской кухни. «Рынок, наконец-то, ожил и находится на подъеме своей активности — мы видим положительную динамику», — отмечает генеральный директор АРиО.

Фото: realnoevremya.ru

Ресторанный рынок столицы Татарстана начал интересовать не только столичных рестораторов. Казань, как площадку для своих брендов, рассматривают рестораторы Казахстана, Узбекистана, Турции.

Помимо Казани активно насыщается сфера общепита в Набережных Челнах — по уровню и количеству заведений общественного питания город занимает вторую строчку после столицы республики. Кстати, в автограде открыто представительство республиканской Ассоциации рестораторов, и его участники делают ставку на гастрономический туризм. Не отстают Альметьевск и Елабуга, как еще один туристический центр республики, здесь также активно развивается ресторанный бизнес.

— Без кухни — никуда! Чтоб быть в тренде, местные предприниматели должны идти в ногу со временем и давать людям современный, качественный продукт, ну а мы в свою очередь всегда готовы помогать им в этом направлении, — подчеркнула Галина Шарафутдинова.