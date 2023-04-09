День в истории: Казанский союз женщин, указ Петра I о чистоте и театр «Одеон»

Чем примечательна дата 9 апреля?

Сегодня, 9 апреля, День войск противовоздушной обороны. В разные годы и столетия в этот день Петр I издал указ о чистоте, во Франции открыли знаменитый театр «Одеон», в Керчи впервые спустили на воду супертанкер «Крым», изобретатель Дуглас Энгельбарт получил премию за разработку компьютерной мыши. Родились в эту дату заслуженный деятель искусств ТАССР Масгут Латыпов, французский актер Жан-Поль Бельмондо, советский и американский скульптор Эрнст Неизвестный, российский политик Виктор Черномырдин. Умерли: французский писатель Франсуа Рабле, английский философ Фрэнсис Бэкон, советский писатель Леонид Соловьев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День памяти Масгута Латыпова и ректор КФУ

9 апреля 1917 года общее собрание Казанского союза женщин утвердило временный устав организации и избрало членов временного комитета. Коалиция занималась защитой интересов женщин, выступая с речами о правах женщин. В союзе также рассматривали вопросы материнства и младенчества.

9 апреля 1987 года ушел из жизни знаменитый татарский композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств ТАССР — Масгут Латыпов. В 1956 году ему было поручено создание Ансамбля песни и пляски нефтяников ТАССР для участия в Декаде татарского искусства и литературы в Москве. Концертная программа, подготовленная под его руководством, имела огромный успех. Многие его песни вошли в репертуар татарских исполнителей и получили широкое признание.

Фото: idel-tat.ru

9 апреля 2010 года распоряжением правительства Российской Федерации Ильшат Рафкатович Гафуров был назначен ректором Казанского федерального университета. На сегодняшний день Гафуров отстранен от должности ректора, а с момента его задержания прошел уже год. Руководитель вуза был задержан вечером 21 декабря 2021 года после церемонии вручения премии «Студент года». Его сразу же отвезли в Москву, где отправили под стражу. Гафурову предъявили обвинение в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Указ Петра I и спуск супертанкера «Крым»

9 апреля 1699 года вышел указ Петра I «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Большой город должны содержать в чистоте ради поддержания здоровой санитарно-эпидемиологической ситуации, был уверен дальновидный самодержец. Указ обязывал жителей следить за чистотой в городе и не выбрасывать мусор на улицах. Нарушители подвергались наказанию: «Кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено наказание — битье кнутом, да с них же взята будет пеня».

А. Рябушкин. Московская улица XVII века в праздничный день. Источник: commons.wikimedia.org

9 апреля 1974 года в Керчи на судостроительном заводе «Залив» был спущен на воду первый в СССР супертанкер «Крым», давший одноименное название проекту 1511. В рамках проекта были построены шесть танкеров водоизмещением 180 000 тонн: «Крым», «Кубань», «Кавказ», «Кузбасс», «Кривбасс».



9 апреля 1998 года в России был объявлен Годом прав человека. Решение об этом последовало в связи с празднованием в 1998 году 50-летия принятия Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. Ответственным за мероприятия стал комитет, в который входили такие правозащитники, как Людмила Алексеева, Сергей Ковалев, Алексей Смирнов.

Фото: SRI International/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Французский театр «Одеон» и премия за мышь

9 апреля 1797 года был открыт один из крупнейших театров Франции «Одеон». Здание было построено по указанию королевы Марии-Антуанетты, она же и открыла его. Три года спустя здание пострадало в пожаре. Работы по восстановлению закончились в 1808 году, и театр открылся под новым именем «Театр Ее Величества Императрицы и Королевы». Сегодня «Одеон» уже не только храм театрального искусства, он является еще и крупнейшей библиотекой, архивом, хранилищем звуковых и видео-материалов, связанных с театром.



9 апреля 1989 года изобретатель Дуглас Энгельбарт получил премию в 10 000 долларов. Энгельбарт является автором идеи и разработчиком концепции знакомой всем компьютерной мыши. Изобретатель основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько компьютерных проектов.