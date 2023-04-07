Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «При Садыкове всегда помогали. Не хочу сказать плохо про нового министра...»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 28

Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний пост раиса республики с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами местных жителей. В том числе татарстанцы сообщают о невозможности купить путевки в детский лагерь и о плохом состоянии временного моста через реку Зай в Альметьевском районе. Подробнее об обращениях к представителям исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Не хочу сказать плохо про нового министра, однако...»

Например, казанцы жалуются на «безобразное отношение» казанской УК «Сервис Гарант»:

— Уважаемый, Рустам Нургалеевич! К вам обращаются собственники помещений по ул. Дружбы, д. 12 [в Казани]. В доме начали капитальный ремонт, в ходе которого не будут менять радиаторы и полотенцесушители. Деньги в фонде республики заложены. УК «Сервис Гарант» при проведении общего собрания обещала заложить в смету по просьбам жильцов и изношенности оборудования на 90%. Однако директор УК «Сервис Гарант» Насыров этого не сделал, а выделил огромную часть бюджетных денег на фасад, поскольку у подрядчика по данным работам есть «коммерческий» интерес. Главное в доме 1961 года постройки — это коммуникации. На данный момент УК «Сервис Гарант» не предоставила и не согласовала с представителем дома ПСД (смету плюс проект), дефектную ведомость и весь перечень проводимых работ. Это вызывает сомнения по поводу законного расходования бюджетных средств из федерального и регионального фондов. Нам необходима ваша помощь в решении данной проблемы с радиаторами и безобразным отношением УК «Сервис Гарант». С уважением и признательностью, жители дома по ул. Дружбы,12.

Также жители сообщают под постом Рустама Минниханова, что не смогли купить путевки в лагерь на вчерашнем старте продаж:

— [Накануне] в 13.00 был старт продаж в Городском бюджетном центре «Ял», но уже в 13.00 не было путевок. Вот скажите, пожалуйста, как многодетной семье организовать отдых, когда на говорят, что можно [купить] через этот центр? На сегодняшний день путевки дорогие. Компенсации за детский лагерь нет. И тут в бюджетном центре под прикрытием исполкома одни обманщики. Они же просто позорят республику. У меня нет слов.

— Мы тоже не смогли купить!!! Как так можно — за секунды и нет путевок?

Еще внимание раиса Татарстана обращают на «отписки» Минздрава Татарстана при обращении:

Фото: соцсети

— Хэерле иртэ, Рустам Нургалиевич. Нужна ваша помощь. Если можете, помогите, пожалуйста. Вот такие ответы присылает Минздрав, когда нужна помощь, а не отписка. При [Марате] Садыкове всегда помогали, звонили, узнавали, решился мой вопрос или нет. Не хочу сказать плохо про нового министра, однако система Минздрава РТ стала работать плохо. Но вы можете исправить ситуацию, дав нужный совет. Надежда на вас, Рустам Нургалиевич. Желаю вам крепкого здоровья, которого у нас, инвалидов, нет.

Фото: соцсети

В Зеленодольске главу города Михаила Афанасьева просят обратить внимание на «богом и вами забытый Зеленый Дол»:

— Посетите, пожалуйста, Зеленый дол! От въезда (желательно на своей машине и за рулем) проедьте по Подгорной, загляните на все мусорки, поднимитесь по лестнице на Мирный, спуститесь по «долинке», затем выйдите на мост в сторону вокзала и там посмотрите свою территорию. И примите меры!!! Да, мы богом и вами забытый Зеленый Дол. И это уже крик не только души!!!

В Нижнекамске жители обращают внимание на неудобную парковку у трамвпункта:

— Вам приходилось приезжать в Нижнекамский травмпункт на собственном транспорте? Если еще нет, то даже и не пробуйте. Во-первых: «карманы» под парковку возле центрального входа в поликлинику являются ловушкой для невнимательных водителей (за несколько метров до названного места установлены знаки «Остановка запрещена»), и очень часто автолюбителям приходится искать свое авто на штрафстоянке. Во-вторых: при желании оставить свой автомобиль на парковке возле МФЦ, здание которого находится как раз напротив травматологии, нужно постараться не покалечить своего «коня» на изувеченной части дороги. В-третьих: если вы благополучно нашли себе место на парковке возле МФЦ и желаете теперь перейти дорогу, чтобы дойти ножками до поликлиники, то будьте добры не искать себе легких путей, а сделайте вначале около сотни шагов до пешеходного перехода, который находится совсем не напротив входа в калитку травматологии, и только потом прошагайте еще столько же, чтобы добраться до пункта назначения. Яна [Енькова, пресс-секретарь Нижнекамского района], давайте поможем людям, которые оказались травмированными, облегчить участь, и заодно добьемся ремонта парковочной зоны МФЦ.

А в Альметьевском районе — на временный мост в Нижней Мактаме через реку Зай:

— Добрый день! Мост временный в Нижней Мактаме через Зай в очень плачевном состоянии. Доски там полностью заменить нужно, а не саморезами прошивать треснувшие и поломанные доски.



— Здравствуйте!!! Этот мост до нового моста не будет держаться, один день стоял закрытым, и опять там бардак. Там какой только техники не проезжает, неужели начальство не видит? Там же и работники сами работают, неужели нельзя контролировать? Точно развалится!!!

— Добрый день! Уважаемые слуги народа! Этот вопрос неоднократно ставился в данном чате. То, что касается покрытия моста — это ужасное зрелище. А что сделали с подъездной дорогой с обоих концов моста? Она разбита в хлам. Почему мы, кто платит налоги, должны приносить в жертву свой транспорт? Прошу взять на контроль и привести подъездные пути дороги к временному мосту в должное состояние.



— Добрый день! Прошу помочь в быстрейшем регулировании ремонта дороги около моста и на самом мосту! Техника враз изнашивается! Понимаем и видим, что новый мост строится! Сколько огромных грузовиков проезжают по временному мосту! Досок там не стало! И еще одна проблема — после этого моста есть место, куда бессовестные жители складывают разный мусор! Так неприятно и страшно, что все это разлетится по всей округе Мактамы, где многодетные семьи строят для себя дома! Раньше там стояли контейнеры, потом убрали! И все равно весь мусор туда выкидывают! Как их увидеть и оштрафовать за порчу экологии? Пожалуйста, примите меры!

— Добрый вечер! На временном мосте через Зай (Мактама) торчат гвозди. Надо что-то придумать — едут большие грузовые машины, доски сразу ломаются.

— Столько времени делают этот мост! Может, китайцев позовем? За пару дней сделают!

— Н. Мактама, временный мост находится в ужасном состоянии, торчат саморезы, доски сломанные валяются, протыкаются шины авто.

В ответ в администрации заявили: «Все ваши обращения по поводу моста в пгт. Нижняя Мактама через р. Зай переданы руководителю Управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства исполнительного комитета АМР».

«Татарстан всегда впереди был среди других регионов России, поэтому, надеюсь, и здесь он будет флагманом»

Казанцы тем временем жалуются на киоски, где продают шаурму:

— Извините, что не по теме. Примерно 10—15 лет назад появились киоски с шаурмой и им подобные. Сейчас их много стало на остановках, из труб идут выхлопы вредных канцерогенных веществ, выделяемых при жарке мяса на углях или на оборудовании и так далее. Люди, стоящие на остановках, вынуждены дышать этими вредными веществами, что и так неблагоприятно сказывается на росте онкологических заболеваний. Люди недовольны, кто-то начинает задыхаться, кто-то кашляет, а деваться некуда, нужно ждать транспорт. Законодательство, к сожалению, отстало в этой области. Огромная просьба, обращение к депутатам наверстать упущенное и в целях сохранения жизни и здоровья людей такого типа киоски на остановках запретить в радиусе 100 м хотя бы, а также от жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и так далее.

— Знакомый обращался в Роспотребнадзор, у них нет таких документов, которые бы регламентировали деятельность киосков типа шаурмы в плане выброса вредных веществ. Необходимо оперативно в кратчайшие сроки решить данную проблему. Татарстан всегда впереди был среди других регионов России, поэтому, надеюсь, и здесь он будет флагманом.