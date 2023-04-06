На один шаг ближе к работе мечты: в Казани прошел День карьеры СИБУРа

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Лекции, открытый диалог с сотрудниками ведущих предприятий страны, HeadTalk с руководителями компании, квест и розыгрыши призов — команда СИБУРа на базе Казанского национального исследовательского технологического университета провела СИБУР ФЕСТ. Это мероприятие в формате Дня карьеры, где у студентов была возможность погрузиться в культуру крупнейшего нефтегазохимического холдинга страны, узнать о карьерных возможностях и обучающих программах компании. Что предлагает компания студентам и зачем последние так рвутся стать частью «бирюзовой» команды — в материале «Реального времени».

СИБУР ФЕСТ: встреча замотивированных студентов и заинтересованного в них работодателя

Сегодня в холле главного здания КНИТУ был ажиотаж. На профориентационное мероприятие СИБУРа собрались учащиеся не только вузов Казани и Республики Татарстан, но и соседних регионов. Студенты терпеливо отстаивали очереди на регистрацию, толпу участников не вместил даже актовый зал учебного заведения. Ребята пришли сюда целенаправленно, желая стать частью команды этой компании и были максимально на это замотивированы.

— Я приехал на это мероприятие из Самары, в прошлом году окончил СамГТУ. СИБУР — крупнейший нефтехимический холдинг в нашей стране, работать здесь — мечта многих студентов и выпускников технических вузов. Я — не исключение, тем более в Самарской области есть предприятие этой компании. Когда узнал, что будет такое мероприятие, решил посетить. Эти встречи очень важны, они дают понимание, что требуется для устройства на предприятия холдинга, — рассказал Евгений Белянский.

На профориентационное мероприятие СИБУРа собрались учащиеся не только вузов Казани и Республики Татарстан, но и соседних регионов

Мероприятия в формате Дня карьеры проходят ежегодно в разных городах присутствия компании. По словам руководителя проектов Корпоративного университета СИБУРа Александра Сесорова, такие встречи важны не только для студентов.

— Мы пришли в Республику Татарстан недавно, и рассчитываем на то, чтобы ребята выпускных 3—4 курсов профильных университетов больше знали о нас, об отрасли, понимали, хотели и имели мотивацию прийти в компанию в качестве молодых специалистов, развиваться, расти. СИБУР эти возможности предоставляет. На таких мероприятиях мы как раз рассказываем об этих возможностях, презентуем, что из себя представляет холдинг, чем мы занимаемся, какие наши цели с точки зрения развития персонала. Мы проводим эти встречи ежегодно и видим от этого прямой эффект. Ребята участвуют в наших программах обучения, а потом приходят на наши производства в качестве молодых специалистов. И это уже мотивированные выпускники, которые знают, чем будут заниматься и как можно развиваться внутри компании, — отметил он.

Аналогичного мнения и генеральный директор «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) Айрат Сафин.

— Сегодня треть работников нашего предприятия являются выпускниками КНИТУ, вуз является фундаментом подготовки будущих специалистов для «Казаньоргсинтеза». Однозначно мы будем продолжать это сотрудничество. У нас есть совместные целевые программы, для того чтобы удовлетворить полностью потребности нашего предприятия. Сейчас приходят новые технологии, новые продукты, поэтому молодые амбициозные ребята точно будут востребованы, — подчеркнул он.

Ценят такое тесное сотрудничество и в вузе.

— СИБУР — проактивная компания, которая четко обозначает свои потребности как в кадрах, так и компетенциях, которые будут нужны будущим сотрудникам. В соответствии с запросами компании мы меняем содержание наших учебных программ и повышаем квалификацию преподавателей. СИБУР организует специальные стажировки, чтобы наши профессора и доценты могли ознакомиться на действующих производствах с новейшими технологиями. Таким образом, студенты КНИТУ получают самые актуальные знания. Плюс такие мероприятия, как сегодня, — это эффективный для ребят способ в режиме диалога пообщаться с экспертами компании и получить всю информацию о будущей профессии и карьере из первых рук, — рассказал врио ректора КНИТУ Юрий Казаков.

В рамках интерактивной части мероприятия студентам предлагалось пройти квест и собрать карту возможностей

Как студенту стать частью команды нефтехимического гиганта

Программа СИБУР ФЕСТа предполагала деловую и интерактивную часть. В рамках первого прошли лекции и HeadTalk с руководителями компании, где студенты из первых уст смогли узнать о различных направлениях деятельности компании и ее внутренних процессах. Руководители делились и своими историями успеха, охотно отвечали на вопросы зала. Социальные проекты, цифровизация, научная деятельность, — кажется, ни одна тема не осталась в стороне. Прозвучал и главный вопрос: «Каких людей ждут в команде СИБУРа?». На него ответил генеральный директор «СИБУР Полилаб» Константин Вернигоров. По его словам, в компании ждут счастливых.

— Если вы получаете удовольствие от того, что делаете, то вы будете счастливым, поэтому хочется видеть в команде счастливых людей, которые интересуются своим делом и не ведутся на общепринятые стереотипы. Хочется видеть увлеченных людей, которые понимают, что им нужно, и любят то, чем занимаются, — отметил он и в качестве напутствия студентам процитировал барона Мюнхаузена:

— Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!

Константин Вернигоров: «Хочется видеть в команде счастливых людей, которые интересуются своим делом и не ведутся на общепринятые стереотипы»

Сделать первый шаг к карьере мечты участники смогли там же, на мероприятии. Старший бизнес-партнер «Нижнекамскнефтехима» Алсу Гайнуллина презентовала студентам обучающие программы СИБУРа. Их всего три. Первая — «Траектория» для учащихся предпоследних и выпускных курсов, эта программа предполагает дальнейшее трудоустройство. Следующая — «Первый элемент», она заточена под выпускников и молодых специалистов. И третья — «Pump!» — для студентов 2—3 курсов. Заявку на отбор на эти программы как раз и смогли отправить участники мероприятия. По словам Алсу Гайнуллиной, каждая заявка будет рассмотрена, отбор начнется уже в апреле.

«Желание стать частью этой большой компании только усилилось»

В рамках интерактивной части мероприятия студентам предлагалось пройти квест и собрать карту возможностей. 10 предприятий нефтехимической компании развернули 10 станций, подходя к каждой, можно было не только узнать ближе о деятельности того или иного предприятия, но и выиграть стикеры за правильные ответы на вопросы. Студенты, успешно справившиеся со всеми заданиями, поучаствовали в лотерее с розыгрышем подарков, среди которых были мерч от СИБУРа, карьерные консультации HR-специалистов компании и экскурсия на производство в Татарстане.

Но главное получили все — это знания и алгоритм действий, как начать карьеру в холдинге, поэтому настроения участников были на высоте.

— Желание стать частью этой большой компании только усилилось. Здесь огромные возможности для карьерного роста и реализации себя, — поделилась впечатлениями студентка КНИТУ Карина Рахимова.

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— Такие мероприятия очень важны. Компании и талантливые студенты должны где-то встречаться. Было полезно пообщаться с людьми, которые давно в этой отрасли. Но больше всего понравился игровой формат: и свои силы попробовала, и много нового узнала, — рассказала студентка КФУ Александра Туралева.

Согласен с девушками и студент КНИТУ Даян Хамитов.

— СИБУР занимает лидирующие позиции в России, мне нравится команда и философия, которой придерживается компания. На мероприятие пришел с целью узнать подробнее об обучающих программах, хочу в них участвовать и в дальнейшем работать в компании, развивая IT-технологии. Сегодня получилось пообщаться с сотрудниками предприятий, это здорово, я получил ответы на все интересующие вопросы, — отметил он.