Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Замкните на «Народный контроль», чтобы можно было 100 р заслать на яму»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 26

Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний пост раиса республики с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами местных жителей. Сегодня казанцы сообщают о «свинарнике» около жилого дома и не вывезенном мусоре, альметьевцы — о недостатке инфраструктуры для собак. Подробнее об обращениях к представителям исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Страшно приводить ребенка в книжный магазин, зная, что там ждет столько нефильтрованного мусора»

Так, татарстанцы заговорили о цензуре и ограничениях, связанных с зарубежными литературой и фильмами:

— Добрый день! Общаясь с детьми и подростками, мы сталкиваемся с проблемой превалирования в их интересах иностранных произведений, иностранных фильмов и т.д. С чем это связано? В книжных магазинах на первых полках, которые в первую очередь бросаются в глаза, размещены почему-то книги зарубежных современных авторов с сомнительным содержанием, НО с очень привлекательной обложкой. А книги наших проверенных, с детства любимых авторов, скопом стоят на дальних полках. И, конечно, что хотят читать дети? То, что бросается в глаза.



Поэтому страшно приводить ребенка в книжный магазин, зная, что там ждет столько нефильтрованного мусора. Почему наши российские магазины не поддерживают в первую очередь классику, отечественную литературу? Давайте создадим регламент работы книжных магазинов, что можно, и что нельзя распространять в массы. И важно вернуть цензуру! Сейчас каждый первый может написать книгу и продавать ее, и никто даже не проверит, что она несет в себе и чему учит наше подрастающее поколение. Нам бы хотелось, чтобы в магазинах продвигали такие книги, как «Чучело», «Витька с Чапаевской улицы», «Хлеб той зимы», «Дикая собака Динго» и многие-многие другие замечательные книги, которые учат быть человеком, которые хочется перечитывать снова и снова, от которых на душе становится светлее. Пусть в каждом книжном магазине будет полка «Это должен прочитать каждый». Для каждого возраста своя: до 7—8 лет, до 12—13, до 15—16 и т.д.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отдельно хочется поднять вопрос протекции в нашей стране темы «Гарри Поттера». Почему книги автора, публично заявляющего о своей русофобской позиции, до сих пор стоят на книжных полках в магазинах?! Книги, которые пропагандируют магию, выполняют только развлекательную функцию, не формируют в наших детях духовно-нравственных ценностей. Мало того что они продолжают стоять на самых продаваемых полках в магазинах, так еще и с усиленным напором рекламируются и продвигаются! Квесты, игры, лагеря, учебники в стиле Гарри Поттера! Давайте все это запретим на законном уровне! Мы не хотим, чтобы наши дети деградировали, пропитываясь подобной литературой. Все выше сказанное касается японского анимэ. Просим внести к рассмотрению законопроект о цензуре и ограничениях, связанных с литературой, фильмами, распространяемыми в нашей стране.

«Сегодня запах просто душит, так как проникает уже в квартиры»

Продолжают поступать обращения по поводу запаха в казанском «Салават купере»:

— Уважаемый раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов! Пишу лично в первый раз, но пишу в 150-й раз от жителей «Салават купере»: примите меры по устранению запаха в СК. Тут невозможно дышать по вечерам! Если вы сюда приедете в 10 часов вечера, то задохнетесь от запаха сероводорода и больше не захотите тут побывать. Вы нас тут травите! И это в первую очередь влияет на онкозаболеваемость в целом.

— Доброе утро. Уважаемый Рустам Нургалиевич! Я хочу подтвердить написанное выше СМС, запах стоит ужасный. Сегодня запах просто душит, так как проникает уже в квартиры. Неужели вы ничего не можете сделать?! Здесь огромное количество детей, молодых семей. Услышьте, пожалуйста, нас. Головные боли ужасные, дети и взрослые кашляют.

— Доброе утро, Рустам Нургалиевич!!! Хотя для нашего микрорайона «Салават купере» оно не доброе, и также тут ночи тоже проходят недобрые. Мы как заложники. Время 6.00 утра, дышать нечем. Помогите нам и нашим детям дышать свежим воздухом. Мы ведь жители данного района, тоже ваш народ!!! Не уничтожайте нас!!! СПАСИТЕ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ!!!

Фото: eco.tatarstan.ru

— В «Салават купере» дышать невозможно, никто ничего не хочет или не может сделать, отравляемся круглосуточно, невозможно открыть окна, люди мучаются.

— Весна пришла, можно и «Салават купере — 2» потравить. Ваши подчиненные вас не боятся, не слышат, им плевать на проблемы президентских застроек в СК. Вонь стоит уже неделю. А толку — 0.



— Доброе утро! Услышьте жителей «Салават купере»! Не могут столько людей придумывать небылицы! Значит проблема есть! И ее нужно решать, зачем выделять земли под соципотеку и там же нас травить? Люди не от хорошей жизни берут там жилье по более выгодной цене, думаете, если бы была возможность, люди бы не брали жилье в городе? Если уж и построили район новый, красивый, то доведите дело до конца! РЕШИТЕ ПРОБЛЕМУ с запахом газа!!! Мы, жители «Салават купере», задыхаемся! Каждый вечер нас травят, даже в квартире дышать нечем! Слезы наворачиваются от вашего бездействия!

«Вот так же снесли ограду у нас у Лесного городка. До сих пор не восстановлено. Решили бы вопрос, скинулись бы, сколько там?»

В Казани жители заговорили о сборе денег на латание ям в городе:

— Просьба поставить вопрос там наверху. Ямы реально надоели. Делать никто не разбежался, денег нет или типа того. Замкните на «Народный контроль», что ли — чтобы можно было 100 р заслать на яму. После этого идет оценка необходимой суммы для ремонта. Со стороны любой специализированной организации! Потом эта сумма появляется там (и уменьшается, если дают другое предложение дешевле). Народ докидывает денег, как только суммы хватает — делается ремонт. Вроде несложно в наш век цифровизации, а? Вот именно чтобы срочно приехали и сделали холодным асфальтом тупо. Потом дело дойдет — город переделает нормально. Пусть дают предложения с обязательством залепить, как только сумма будет. Можно так придумать все это и в мэрии, и в Минцифре, и в казначействе, и в Казани? Называется краудфандинг... Но дороги городские, чужие дороги нельзя трогать, потому что штраф. Надо сделать так, чтобы стало можно.

Вот так же снесли ограду у нас у Лесного городка. До сих пор не восстановлено. Решили бы вопрос, скинулись бы, сколько там? Сделайте это, на Первый канал попадете, сто пудов. Статистика будет просто прелесть. Экономия, на другие дороги денег начнет хватать, и денег и трудресурса. И народ будет участвовать массово, это же важно и показательно.

Также сообщили о «свиннике» около многоэтажного дома;

— Добрый вечер. Запланируйте, пожалуйста, установку ограждения на тротуаре на Серова вдоль дома 51. Надоел этот свинник, который тут устроили жильцы этого дома и клиенты магазинов в нем. В доме есть встроенная подземная парковка, например.



— Мда, реально свинарник. Вот так почти в каждом дворе многоэтажек.

Фото: соцсети

— Если бы это был двор, я бы и не стал лезть туда со своим уставом. Но это участок улицы. Общественная муниципальная земля. От таких прекрасно спасают столбики вдоль тротуара. Полусферы долго не живут, к сожалению. В соседнем 43-м доме УК пытается с такими бороться, но не очень успешно получается

Остаются жалобы на бездействие регоператора по вывозу мусора:

— И вновь продолжаем отчет с контейнеров площадки по ул. Жемчужной, пос. Привольный Советского района города Казани. Фото сделаны по состоянию на 05.04.2023 в 9.00 утра. Гора мусора так и не вывезена, заполнены все контейнеры, в т.ч. мусор строительный! Кто контролирует регионального оператора по вывозу мусора? Почему региональный оператор не справляется со своей прямой обязанностью?



— Доброе утро! А регоператор, видимо, ждет общегородского субботника? Неделя прошла с вашего сообщения — не изменилось НИЧЕГО, только мусора стало еще больше. Раньше мусор был с одной стороны проезжей части, а теперь по обеим сторонам горы мусора. Мусор не вывозится и не убирается, все погрязло в этом мусоре! Удручающая картина! Переулок Дорожный/Зирекле.

Фото: соцсети

«В нашем городе я столкнулась с тем, что он совершенно не подходит для «собачников»

А в Альметьевске жительница подняла тему нехватки инфраструктуры для собак:

— Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я вернулась в Альметьевск, на свою родину спустя 12 лет жизни в Москве. Вернулась я со своим другом — Барри. В нашем городе я столкнулась с тем, что он совершенно не подходит для «собачников». В Москве стоят фонтанчики/миски с водой, есть специальные площадки для выгула собак, расставлены таблички «хозяин, убери пожалуйста за мной» (от имени собак), пакеты для уборки в свободном доступе, если вдруг у кого-то свои закончились.

Также рестораны, парки и др. развлекательные места всегда пет-френдли. Конечно же, тут подразумеваются животные, которые социализированы и не агрессивны, хозяин в ответе. Здесь же почти никуда не пускают. Из заведений я нашла только «Саюри», кто нас пустил.



Альметьевск — современный и развивающийся город, и я удивлена, почему здесь нет ничего подобного, т.к. он часто бывает впереди всех и не боится новых идей и ярких решений. С кем я могу пообщаться по этому вопросу? Я готова помочь при развитии дог-френдли культуры здесь.

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