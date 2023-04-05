«Я — законопослушный гражданин»: как полиция Казани объявила в розыск московского прораба

Экс-главу управляющей компании после ее банкротства обвинили в хищении 13 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Участник реновации Москвы, прораб компании «Смарт Инжиниринг» попал под арест по уголовному делу в Казани. В октябре 2022-го его объявили в федеральный розыск, а в марте задержали по приезде на родину — в Татарстан. Как выяснило «Реальное время», уголовное дело против бывшего директора и владельца небольшой управляющей компании родилось после ее банкротства — по заявлению конкурсного управляющего организации. Юрию Маринину предъявили хищения за период 2019—2021 годов. По версии МВД, средства были выведены из оборота, и коммунальные платежи населения на сумму свыше 13 млн рублей так и не дошли до поставщиков тепла, электричества и иных услуг.

Версия экс-директора: «Моя вина не доказана»



По версии следователей УВД Казани, в бегах Юрий Маринин, бывший директор казанского ООО «ЖКО «Теплоэнергострой» (далее — ЖКО «ТЭС»), прожил 5 месяцев. По месту прописки и у родственников не появлялся до марта текущего года. Но первое же свидание с родней сорвала полиция. На продлении меры пресечения обвиняемый в особо крупном мошенничестве рассказывал историю своего преследования так:

— Уважаемый суд, я законопослушный гражданин. Законов не нарушал. Однако касаемо данного дела хотелось бы внести ясность. До момента задержания я не был официально уведомлен. Нарочным никаких повесток не получал. Что я нахожусь в розыске узнал только после задержания.

По словам Маринина, все месяцы своего «розыска» он работал в Москве на стройке, причем официально — прорабом в компании «Смарт Инжиниринг», которая участвует в программе реновации столицы. В Татарстан вернулся по своим делам: «3 марта в 11:50 меня задержали трое сотрудников [казанского] ОП «Восход», надев на меня наручники при жене и ребенке. Я сопротивления не оказывал. Когда доставили в УБЭП — допросили без участия моего адвоката, не разъяснили мне мои права», — рассказал он.

По словам Маринина, все месяцы своего «розыска» он работал в Москве на стройке, причем официально

По мнению арестованного, все дело против него строится лишь на показаниях конкурсного управляющего ЖКО «ТЭС»: «После ознакомления считаю — моя вина не доказана. Экспертиза сделана с грубыми нарушениями».



Вышеназванное ЖКО просуществовало в Казани 19 лет, однако большую часть этого срока — без Маринина. Он стал владельцем и руководителем компании, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в марте 2019-го. При нем ЖКО занималось управлением всего пяти домов на трех казанских улицах — Амирхана, Чуйкова и Энергетиков. Но не слишком успешно — 31 мая 2021 года арбитраж признал компанию банкротом. Согласно открытым источникам, общий размер претензий к организации приблизился к 50 млн рублей (вместе с пени и штрафами).

Версия следствия: «Неустановленное лицо похитило под предлогом оказания коммунальных услуг»

Из представленных в Вахитовский суд Казани документов следовало — уголовное дело возбудили через год после банкротства — в июне 2022 года — в отношении неустановленных лиц. Через 4 месяца в розыск в качестве обвиняемого был объявлен Маринин. В январе текущего года в связи с отсутствием информации о его местонахождении производство по делу было приостановлено. А возобновили его 3 марта — в день задержания.

Первоначальную версию предварительного следствия суду изложил представитель следственной части УВД Казани Азат Абульханов: «Неустановленное лицо с 1 января 2019 года по 31 мая 2021 года под предлогом оказания коммунальных услуг путем обмана замдиректора похитило денежные средства, принадлежащие ООО «Расчетно-информационный центр» (контрагент ЖКО «ТЭС», — прим. ред.), в сумме 13 млн 152 тысячи рублей».

По мнению следователя, арест необходимо продлить, чтобы помешать ранее находившемуся в розыске фигуранту скрыться и уничтожить доказательства

Он добавил — обвинение в этом преступлении Маринину официально предъявили на следующий день после задержания. В тот же день райсуд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. По мнению следователя, арест необходимо продлить, чтобы помешать ранее находившемуся в розыске фигуранту скрыться и уничтожить доказательства.

Помощник прокурора Казани Артур Курмашев следствие поддержал. Адвокат обвиняемого Булат Марданов выступил против. Он подчеркнул — по версии обвинения, руководитель одной коммерческой организации, занимаясь предпринимательской деятельностью, причинил вред другой коммерческой организации, а стало быть — на него распространяется прямой запрет в части ареста.



«Его организация 3 года оказывала услуги населению и не создавалась для того, чтобы при первой возможности похитить средства населения или подрядных организаций», — указывал Марданов. А еще отмечал — ранее у его клиентов не было никаких проблем с законом, зато имеются проблемы со здоровьем и необходимость в регулярном наблюдении у врачей.

— Нахождение в СИЗО создает реальную опасность для его жизни и здоровья — в настоящее время ему отказывают в медицинской помощи, не проводят обследование, не дают назначенные ранее препараты, — информировал суд адвокат обвиняемого.

С его слов, оставшаяся без кормильца жена и пятилетний сын Маринина уже испытывают материальные трудности. Также защитник заявил о незаконности постановления о розыске в статусе обвиняемого — на момент отъезда Маринина в Москву обвинение ему не предъявлялось. «Данная ошибка была допущена по техническим причинам», — не стал отрицать следователь.

«Его организация 3 года оказывала услуги населению и не создавалась для того, чтобы при первой возможности похитить средства населения или подрядных организаций», — указывал Марданов

Полицейский эксперимент по перевозке ТБО и арбитражные претензии трем директорам

Из материалов арбитражного дела следует, что долг бывшей компании Маринина перед кредиторами, включая «Татэнерго» и «Водоканал», превышает 42 млн рублей. Именно по иску энергетиков еще осенью 2020-го был поставлен вопрос о финансовой несостоятельности.

Уже в рамках банкротства конкурсный управляющий ЖКО «ТЭС» Ольга Усманова возложила вину за ситуацию в компании на трех ее руководителей, начиная с основателя «ТЭС» Евгения Абаскина. По данным реестра, он оставался единственным учредителем с ноября 2009 года по март 2019-го. Однако в апреле 2017-го уступил свой директорский пост Сергею Воробьеву. В конце декабря 2018-го последнего на позиции руководителя сменил ныне обвиняемый Маринин, а еще через несколько месяцев он же стал полноправным собственником «ТЭС».

В прошлом Маринин выступал учредителем казанского ООО «Квартал-Комфорт», которое специализировалось на управлении деятельностью по эксплуатации жилого фонда, и был директором организации по управлению недвижимостью ООО «Домовой».

Арбитражи согласились с позицией конкурсника в том, что признаки неплатежеспособности в компании имелись еще в период руководства Абаскина — 2018-й год закончился с убытком в 2,5 млн рублей, а при Воробьеве и Маринине положение планомерно ухудшалось — пока платежи поставщикам ресурсов не прекратились полностью. Убыток по итогам 2020-го составил 10,7 млн рублей. По мнению судов, законодательство обязывало руководителей в такой ситуации самостоятельно обратиться с иском о банкротстве, но они этого не сделали.

В итоге, к моменту прекращения деятельности текущая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями составила более 11 млн рублей. Всего же в реестр требований кредиторов включили претензии к ЖКО «ТЭС» на 42 млн рублей, при этом по мнению конкурсника Усмановой, солидарно с руководителей необходимо взыскать более 20 млн рублей.

Из материалов арбитражного дела следует, что долг бывшей компании Маринина перед кредиторами, включая «Татэнерго» и «Водоканал», превышает 42 млн рублей

Также в судебном порядке были оспорены часть сделок «ТЭС» с частными предпринимателями и организациями. Причем, по данным источников «Реального времени», в этом перечне оказался и так заинтересовавший силовиков договор с ИП Мустафиным, по которому частный предприниматель в 2019—2021 годах получил 14,6 млн рублей в качестве оплаты транспортных услуг. Причем отчисления проводились не со счета «ТЭС», а через ООО «Расчетно-информационный центр».

В суде конкурсный управляющий называла сделку с этим поставщиком мнимой и просила ее аннулировать. Усманова указывала, что в среднем плата ЖКО «ТЭС» за жилищные услуги (уборка подъезда, содержание двора, контейнерных площадок, дератизация, текущий ремонт здания и сетей, техобслуживание лифта, домофона и управление многоквартирным домом) составляла 550 тысяч рублей в месяц. Из них компания должна была оплачивать штат дворников, слесарей, лифтеров и т. д., а также работу директора — Маринина. Но одновременно с этим ЖКО, согласно расчетам «конкурсника» , ежемесячно должна была отчислять еще 600 тысяч рублей за транспортные услуги ИП Мустафину, отмечая, что рациональные основания для таких выплат отсутствовали, поскольку фирма-должник в принципе столько не зарабатывала.

Представленные ответчиком акты выполненных работ и техпаспорта двух импортных экскаваторов и трех грузовиков «КАМАЗ», а также договоры с иными контрагентами и налоговые декларации суд не убедили. Сделка по перечислению 14 млн была признана недействительной.

По данным источников «Реального времени», в уголовном деле этот размер сократился по результатам проведенной экспертизы, подтвердившей, что частично транспортные услуги по вывозу ТБО и снега выполнялись. На заседании Вахитовского суда по мере пресечения прозвучала информация, что ради проверки данных полицейские даже провели следственный эксперимент, замеряя время в пути во время перевозки бытовых отходов...

Точку в этой истории ставить рано. Расследование уголовного дела продолжается, а рассмотрение иска о привлечении трех директоров «ТЭСа» к солидарной ответственности на сумму свыше 20 млн рублей арбитраж приостановил — до окончания расчета с кредиторами.

Согласно данным арбитражного дела, жильцы пяти домов под управлением вышеназванной компании задолжали по платежкам более 8 млн рублей.