Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Постыдились бы писать про вывоз снега»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 19

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает комментарии с просьбами и жалобами жителей республики. Параллельно татарстанцы обращаются к властям городов и районов для решения тех или иных проблем. Сегодня большая часть обращения касается состояния дорог. О чем просят представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Зимой мы за свой счет чистили все, а нам лишь присылали фотографии, что «у вас чищено»

Так, жители Новых Салмачей в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана сообщили под постом Рустама Минниханова об отсутствии дорог — и, как следствие, школьного автобуса:

— Исэнмесез, в Новых Салмачах большие ямы, дороги нет, пешеходы, школьники, мамы с колясками вынуждены идти по бездорожью. Это опасно, потому что машины объезжают ямы. Школьный автобус не разрешает ГИБДД, потому что состояние дорог не позволяет. Пожалуйста, помогите!



— В Новых Салмачах дорог совсем нет. Дети ходят пешком до остановки по бездорожью несколько км!!! Школьный автобус не пускают из-за состояния дорог. Такси не едет к нам. Пестречинский район нам не помогает уже несколько лет. Даже ни разу трактор зимой к нам не пускали. За свой счет все делаем... Обратите на нас внимание, пожалуйста.

— Исэнмесез. Мы жители поселка Новые Салмачи, находящегося на территории д. Куюки, уже много лет не можем добиться того, чтобы наши дети добирались до школы «Алгоритм» на школьном автобусе, которые есть и ждут лишь своего часа. Автобус не пускают, так как дорога не отвечает требованиям ГИБДД. Глава Пестречинского района ссылается на отсутствие бюджета, и мало того — не планирует даже включать нас в него. Зимой мы за свой счет чистили все, а нам лишь присылали фотографии, что «у вас чищено». Обратите внимание на нас пожалуйста!

— Доброго времени суток, просто крик о помощи. Обратите внимание на дорогу в Новые Салмачи, это не дорога и даже не направление. По ней ни ехать, ни идти невозможно. Ее просто нет. В связи с этим не пускают школьный автобус и дети вынуждены идти по этим рытвинам, по лужам , грязи и т.д. Ранее мы своими силами пытались хоть как-то поддерживать состояние дороги, но сейчас она в таком состоянии, что жители просто не в силах ее привести в порядок. Администрация Пестречинского района от нас просто отмахивается. Скоро к нам ни скорая, ни пожарная проехать не смогут. Такси уже не едет к нам. Да и еще одна проблема — это единственный выезд из поселка. Что противоречит всем нормам строительства жилых районов. Просто крик о помощи. Помогите!!!

«Господа дорожники, может, хватит уже заниматься «мартышкиным трудом»?»

В Альметьевске жители пожаловались на плохую уборку улиц:

— Руководитель «Водоканала», ваши сотрудники работали на ул. Ленина около Дома Света. Данной лентой они огородили проблему, но после себя не удосужились убрать, оставив это безобразие! Рабочий так усиленно втаптывал данную ленту к кусту! Неужели нельзя убрать за собой!

Фото: соцсети

— По проспекту Строителей идут работы по уборке грязи около бордюров. Господа дорожники, может, хватит уже заниматься «мартышкиным трудом»? Не насыпайте вы землю выше бордюров! Тогда вся грязь не будет стекать на проезжую часть! Неужели нет ни одного человека, который бы сделал все правильно при благоустройстве! Каждый год одно и тоже! Лопатами собрали эту грязь в кучи вчера, убрать не успели, утренний дождь все размыл! И опять они убирают, снова и снова! Где логика?

— Улица Интернациональная, д. 60, д. 58, д. 54, д. 52, д. 50, д. 62, д. 64, д. 66. Летом 2022 года сделали велодорожки, не закончив благоустройство, а именно въезды во двор/гаражи. Машины проехать не могут, везде грязь, колеса проваливаются, технология строительства не соблюдалась, вместо уплотнения щебнем сыпанули грунтом, закрыв сверху черноземом, везде все проваливается/вдавливается. В связи с этим прошу организовать комиссионную проверку, устранить данные нарушения. Также это центральная улица в ДОСААФе, по которой ежедневно ходят дети в школу номер 4, постоянно проезжают грузовые машины, фуры в жилой зоне. Раньше стояли знаки на запрет въезда грузовым авто со стороны улицы Шоссейной, теперь их давно нет! Прошу провести проверку и выставить знаки запрета.

«Назовите мне дату, когда будет ситуация разрешена?!»

В Казани сообщили о «море» около метро «Яшьлек»:

— Годами море около станции м. «Яшьлек»! Зайти можно только по маленькой тропинке, которая находится под крышей, с нее во время дождя льется на голову людей вода! Также оттуда падает снег! Но пройти можно только там, на фотографиях и видео четко видно, как люди идут друг за другом, потому что огромные глубокие лужи не дают возможности пешеходам нормально пользоваться тротуаром в полном объеме! Назовите мне дату, когда будет ситуация разрешена?! Также на асфальте располагается имитация! Еще раз говорю, имитация ливневок! Эти типа ливневки забиты землей, а как ответили мне в администрации, ливневок там нет вообще. Но для чего нужно было делать это имитацию? Чтобы люди, инвалиды по зрению и маломобильное население испытывали трудности в перемещении?!

Почему администрация города абсолютно не уважает свое население!? Ведь мы люди! А не земляные черви! Которые должны ползать, по их мнению, по нечищеным дорогам, по имитации ливневок и плыть по лужам. Жду дату, когда уже наконец-то будет произведен ремонт данного участка.

Фото: соцсети

Большое обсуждение среди казанцев вызвала новость о том, что этой зимой с казанских улиц вывезли 938 тысяч тонн снега.

— Часть снега вывезли в поле на ул. Братьев Батталовых. Она там и останется, пока не растает? Вся грязь и мусор там останутся тоже?



— Этой зимой город не убирали от слова «совсем». Постыдились бы писать про вывоз снега.

— Мы с жильцами сами убираем снег, было бы хорошо принять решение: кто хочет убирать снег в своем дворе, доплачивать или сделать 50% оплаты за квартиру. Желающих будет много.

— Плохому танцору, известно, всегда что-то мешает. Зима на то зима, легкой не бывает. Ваши трудности рукотворные. Начальников и прокладок много, контроля ноль. Особенно за расходованием денег. Рабочим платите, тогда потянутся к вам. А так — весь город залили реагентами, сугробы ядовитые на газонах и гибнущие деревья и кусты. И во дворах то же самое. Ужас просто.

— Ул. Батыршина, аллея пешеходного тротуара. Всю зиму лежали сугробы, снег не убирали. Сейчас грязь кучами, трупы мертвых птиц, невозможно пройти по такому «тротуару». Миронов, руководитель КирМоса, лучшим руководителем года был объявлен. Что же тогда в других районах города происходит?

Фото: соцсети

— А где были этой зимой 200 единиц спецтехники? Очень бодро отчитывались об этой закупке!!! О вывозе снега постеснялся бы [руководитель исполкома Казани Рустем] Гафаров цифры приводить. Весь город поплыл при потеплении, а поселки сейчас топит!!! Пора, господа чиновники, вам задуматься, очевидно, вы не на своем месте!!!

— С пос. Дружба, Ново-Савиновский, так ни разу и не вывезли.



— Вывезли? А может, просто на газон скидывали? Улицы — это не только главные дороги, но и дворы и второстепенные проезды и проходы. Со дворов снег не вывозили, а складывали в горы.

— Потому что 90% из тех, кто говорит, что «город совсем не убирали, тонем в снегу и блаблабла», имеют в виду свои дворы (которые, к слову, действительно в этом году ужасно чистились), все еще не понимая, что этим занимаются УК.

