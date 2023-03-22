«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: «Приезжай к нам, дорогой мэр! Болотные сапоги не забудь»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 16

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает комментарии с просьбами и жалобами жителей республики. Параллельно татарстанцы обращаются к властям городов и районов для решения тех или иных проблем. О чем просят представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Эти деятели портят вид города и создают впечатление не города, а рынка»

Одно из обращений к раису Татарстана касается невыплаты зарплаты работникам клининга Дворца водных видов спорта (ДВВС) в Казани:

— Доброе утро, Рустам Нургалиевич! Спасибо вам за нашу республику, за нашу столицу. Она все краше и благоустроеннее становится. Но иногда возникают такие ситуации. Сегодня вроде не 90-е, а возникает ощущение, что они вернулись. Нам, работникам клининга ДВВС, до сих пор компания «Спорт Клин» не заплатила зарплату за февраль! Кормят обещаниями...

Еще жители Казани просят ввести запрет на расклеивание объявлений:

— Рустам Нургалиевич! Нужен закон о запрете поклейки объявлений. Эти деятели портят вид города и создают впечатление не города, а рынка.

«Коллективные жалобы отправляем который год»

В Казани есть проблемы, которые не решаются по несколько лет. Например, состояние скворечников в Горкинско-Ометьевском лесу:

— С 2021 года наблюдаю в парке скворечники, установленные кафе «Ураган сарай» которые ввиду плохого качества и закрепления пришли в негодное состояние. С 2021 года неоднократно обращалась в дирекцию парков посредством электронной почты, через телеграм-канал и через вас непосредственно, прилагая фото скворечников. В одном из таких упавших на землю нашла погибшую птицу. Помимо того, что скворечники несут опасность для пернатых, они выглядят крайне неэстетично, перевернутые и гнилые. В чате между мной и вами (имеется в ввиду чат-бот мэрии Казани, — прим. ред.) переписка, где вы передаете информацию, дирекция в очередной раз отписалась, что меры приняты. Сегодня я снова была на тех участках, которые вы просили отправить, и я это сделала. Ситуация не изменилась. Полтора года дирекция не реагирует.

Фото: соцсети

И лужи во дворах домов:

— Рядом с будущим сквером дороги находятся в ужасном состоянии. Когда планируется ремонт внутриквартального проезда во дворе домов Кулахметова, 18? Коллективные жалобы отправляем который год.

Фото: соцсети

— Добрый день! Между домами 17, 23 и 25 на Курской озеро. Уже 5 лет после таяния снегов, дождей всегда образуется огромная лужа. Забор для дома №17 закрыли чем можно, чтоб эта вода не текла во двор. Лужа стоит и набирается вода. Обещания оставляют желать лучшего.

Фото: соцсети

«Этим фото хочу показать, насколько все критично»

Есть и жалобы на «озера» в поселках:

— Весна пришла в поселок Савиново. На фото центральная улица поселка — 2-я Кадышевская! Приезжай к нам, дорогой мэр! Болотные сапоги не забудь, а то вдруг машина застрянет.

Фото: соцсети

— Этим фото хочу показать, насколько все критично. Надеюсь помощь придет быстро. Плодопитомник, Листопадная!



Фото: соцсети

— Поселок Борисоглебское, Кадышевская улица. Администрация обещала помочь с откачкой талых вод, в народном контроле заявка висит с 16 марта, родителям приходится встречать из школы и переносить детей в болотных сапогах, а лужа становится все больше и больше с каждым днем

Фото: соцсети

Еще сегодня утром жительница дома №43а по улице Дубравной сообщила о провале тротуара:

— Растет ежесекундно, машины успели эвакуировать, но там просто река подземная вне коллектора!!!! Где «Водоканал»????

Фото: соцсети

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