Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Магдеев говорил, что чужие ошибки не исправляет, пусть не допускает свои!»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 15

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает большое количество комментариев с просьбами и жалобами жителей республики. Параллельно татарстанцы обращаются к властям городов и районов для решения тех или иных проблем. О чем просят представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Заставили поставить водяные счетчики и платить за непригодную воду»

Так, жительница Набережных Челнов сообщила, что инвалиду войны в Афганистане не выдали отдельное жилье:

— Желаю найти время и возможность для устранения несправедливости в отношении нашей семьи. Не выдано отдельное жилье для семьи инвалида 2 группы в результате службы в ДР Афганистан Гарифуллину М. А., который простоял в очереди на получение жилья с 5 марта 1997 года. Решением суда выделена комната площадью 18,2 кв. м в малосемейке секционного типа, там проживают еще 7 семей. Восемь семей толпятся на одной кухне. Этаж 8, психически больному человеку там невозможно проживать по состоянию здоровья, справка ВВК имеется, согласно нее он нуждался во внеочередном предоставлении жилья, дополнительной жилплощади и отдельной комнате! Скоро 35-летие вывода войск с Афганистана, мы надеялись получить квартиру к 15-летию!

По выделенной малосемейке копятся долги, начисляют по 12 тыс. в месяц! Мы туда и не въезжали, только прописка. Сколько можем — оплачиваем. Со счета сняли 96 тысяч рублей за жилье, где не проживаем по состоянию здоровья!!! Город Набережные Челны! [Мэр города Наиль] Магдеев говорил, что чужие ошибки не исправляет, пусть не допускает свои!!! Почему выделили 2 квартиры по 110 кв. м женщине с 10 детьми, а нам отвечали, что нет жилья???

Еще одно новое обращение к раису Татарстана касается непригодной для употребления воды в Черемшанском районе:

— Здравствуйте, Рустам Нургалиевич. Просим вас принять меры: у нас в селе Казанка Черемшанского района поставили водонапорную башню. Вода оттуда непригодна для употребления, готовки, стирки. Заставили поставить водяные счетчики и платить за непригодную воду. Мы, жители Казанки, просим вас помочь решить эту проблему.

«Всю зиму не могут привести дороги в порядок»

В Челнах у властей города спрашивают, когда появится анонсированный в начале марта новый маршрут автобуса №6:

— Доброе утро. Был анонсирован новый маршрут автобуса №6, который должен был ездить с с поселка ЗЯБ через Замелекесье на ГЭС, Сидоровку и обратно до ЗЯБи, делая там круг по основным проспектам. Хорошая была задумка. В «Яндекс.Картах» я этого автобуса не вижу. Он будет? И если будет, то когда ждать?

В жители микрорайона «Центральная Ореховка» в поселке Дубровка Зеленодольского района массово сообщают о неочищенных от снега дорогах:

— В Центральной Ореховке застревают экстренные службы! Снег не чистили всю зиму. УК бездействует.

— В Центральную Ореховку заехать невозможно, колея, ямы, скользко, ужасно, всю зиму не могут привести дороги в порядок. Ну что это такое, экстренные службы как должны заезжать, как машины должны разъехаться? Каждый день надо убирать.

— Обратите, пожалуйста, внимание. Мы не можем проехать по дороге, наш директор просто игнорирует все просьбы. Дороги всю зиму не чистили, сейчас колея, машины не могут разъехаться, их заносит. Сама лично чуть в забор соседей не въехала, машину занесло, еле вывернула. Пройти пешком тоже невозможно.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Пожалуйста услышьте нас, жителей Центральной Ореховки. Снег УК в этом году вообще не убирала, а сейчас невозможно въехать и выехать из поселка, невозможно гулять с ребенком. У меня ребенок инвалид, которого каждый день надо куда-то возить на процедуры, занятия и т.д. и выводить гулять, но мы не можем этого сделать из-за дорог в поселке, т.к. невозможно выехать. Машины застревают, в том числе и скорая помощь, и экстренные службы не могут въехать к нам. Прошу вас принять меры и обратить на нас внимание.

— В Центральной Ореховке всю зиму плохо убирали снег. И сейчас тоже. Всегда приходится своими силами. Случись что, даже экстренные службы не проедут.

— Все вышесказанное относится в полной мере и к Западной Ореховке. У нас с Центральной одна УК, которая ничего не делает всю зиму. Да и летом тоже. Зимой проблемы с уборкой, летом — с водой.

«Вы поймите, вопрос стоит о невозможности передвижения в направлении трассы М-7!»

В Казани большое количество новых обращений касается состояния дорог в Авиастроительным районе:

— Ул. Беломорская, сейчас идет ямочный ремонт. Лужи по колено. Машины плывут, ямы латают. Очень качественное освоение бюджета.

— Ой, что и говорить, Авиастроительный район брошен в плане обслуживания дорог. Как переезжаешь ж/д мост на Копылова, и все, можно машинам передвигаться на цыпочках, маневрирую между ямами. Безобразие просто!

— Сегодня полгорода встало из-за аварии на Химической. Настроили ЖКшек без инфраструктуры и довольны. Все дороги вдребезги. Кто компенсирует финансовые и моральные потери?

Фото: соцсети

— Вопрос стоит полностью по Авиастроительному району. Дорог нет от слова «совсем». И почему-то, как я понимаю, Авиастрой последний в списке ямочного ремонта дорог. Куда смотрит администрация района? Передвигаться уже нет возможности. Вот если бы кто-то из администрации города или района проехал бы по этим дорогам, даже желательно в час пик, думаю, вопрос бы не стоял о «запланированном ремонте». Ремонт необходим «здесь и сейчас». Нужно не планировать, а делать! Вы поймите, вопрос стоит о невозможности передвижения в направлении трассы М-7!!! Дороги просто нет!!!

— Дорога в сторону п. Кадышево (ул. Ударная, Камчатская) в ужасающем состоянии. Нет живого места, проехать нет возможности. Бесконечные пробки и аварии из-за состояния дороги. Когда уже возьмутся за ремонт! Поток огромный по ней. Каждый день машины пробивают колеса. Что еще должно произойти, чтобы на эту дорогу обратили внимание власти?

Проблему признали в мэрии:

— Как сообщают в районной администрации, к сожалению, действительно, многие поселковые улицы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения капитального ремонта. В настоящее время целевого финансирования на ремонт поселковых улиц не выделено, вопрос рассмотрят при формировании соответствующих дорожных программ на последующие годы. Ваши замечания по этим улицам в администрацию района передали.