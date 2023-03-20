«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: неоконченный ремонт дома в Челнах, «нечто» вместо дороги в Казани

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 14

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает большое количество комментариев с просьбами и жалобами жителей республики. Параллельно татарстанцы обращаются к властям городов и районов для решения тех или иных проблем. О чем просят представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Устроили просто настоящую скотобойню на открытом воздухе»

Так, в Альметьевске местный житель попросил обратить внимание на антисанитарию при забое животных в микрорайоне Урсала:

— Здравствуйте, внимание, бью тревогу. Полная антисанитария. Жители данного дома, а именно [микрорайон] Урсала, Советская, 225 устроили просто настоящую скотобойню на открытом воздухе. Но ладно бы они просто держали скотину, они режут ее прямо на открытом воздухе. Притом все потроха, шкуры, головы бросают прямо там, где и резали. Это просто жуткая картина. Заборов у них нет, соответственно, там собирается много собак и начинают растаскивать все это по всей улице. Сейчас это пока замерзло, но как только потеплеет, начнет веять тухлятиной. Мы просто задыхаемся от вони, невозможно открыть окна. И так каждый год. На замечания соседей они не реагируют, просто игнорируют и посылают. Просим помощи в решении этого вопроса. К выше сказанному еще добавлю, эти люди просто живодеры, они забивают стельную скотину, даже это не проверяя. Сегодня утром собаки затащили к нам на огород голову либо козы, либо овцы, это просто жуть, мурашки по коже.



— Еще + к этому они, все это они разбрасывают за пределы своей территории, а также в речку Урсалинка.



На обращение отреагировал Айнур Исхаков, руководитель исполкома Альметьевска — он пообещал приехать на место лично.

«Закончите уже нормально ремонт!»

В Челнах жалуются на управляющую компанию «Строим будущее», которая обслуживает более 20 тысяч квартир. Местный житель сообщает, что УК никак не может доделать ремонт в подъезде:

— Здравствуйте! УК «Строим будущее» производит ремонт подъездов дома 37/06 с 1 по 3 подъезд с ноября 2022 года и до сих пор не может доделать! Меняли ремонтные бригады 4 раза, а толку нет, красят стены и полы кусками, краска пахнет очень сильно, в квартирах невозможно находиться, при этом приходится в подъезде открывать все окна, из-за этого в квартирах очень холодно, а счета за отопление приходят бешеные. Закончите уже нормально ремонт!

Фото: соцсети

Еще жители просят построить в Челнах площадку для занятия теннисом, так как зимой негде тренироваться и приходится ездить в Елабугу:

— Как достучаться, докричаться, чтоб услышали мэрия и раис. Чтобы в нашем городе наконец-то построили нормальное теннисное здание с открытыми и крытыми кортами. Зимой тренироваться негде, ездим в Елабугу. Второй город Татарстана, а без тенниса. У нас много спортсменов людей разного уровня и возраста, а также детей, которые желают заниматься этим спортом, но не имеют возможности, так как в нашем городе не организован большой теннис!!! Проект был, но его не осуществили.

Фото: соцсети

— Подскажите, куда можно обратиться — я уже писал раису Татарстана, и дальше планирую продолжить писать. Могу собрать подписи, очень большое количество людей, желающих поставить подпись, чтобы нам наконец-то выделили деньги для открытия теннисного объекта,

«Можете от меня лично и, наверняка, от лица многих автовладельцев передать лучи негодования технологам, исполнителям работ по ямочному ремонту»

В Казани продолжают жаловаться на состояние дорог:

— Добрый день, не знаем, в какие двери стучатся, администрация Авиастроительного района нас не слышит. Всю зиму не чистили дороги в Борисоглебске, на весь район у них был один трактор, теперь природа сама сделала свое дело, все начинает таять, но со снегом растаял и асфальт в районе, улицы Камчатская, Ударная, Вересаева в огромных ямах и администрация вновь нас кормит завтраками



— Тем, кто занимается ямочным ремонтом, надо заглянуть в центр города — на улицу Амирхана Еники. Многолетнее нечто — уже не похожее на дорогу вообще.



— Можете от меня лично и, наверняка, от лица многих автовладельцев передать лучи негодования технологам, исполнителям работ по ямочному ремонту, и иным к ним причастным. Дело в том, что:



на месте проведения работ разбросаны камни, видимо, гравий в битумной глазури, которые вылетают из-под колес в днище и арки автомобиля, в рядом проезжающие автомобили, портя стекла и лакокрасочное покрытие, и в людей;

качество результата этих работ настолько отвратное, что через примерно полтора дня отремонтированная яма вновь начинает превращаться в неотремонтированную.



На мой взгляд, деятельность исполнителей — недобросовестная, и как итог — неэффективное расходование бюджетных средств. Принять бы меры и привлечь исполнителя к исправлению недоработок — было бы целесообразным и верным шагом.

Но не только — например, есть жалоба на ночную стройку в ЖК «Максат»:

— Убедительно просим разобраться с ночными работами при строительстве ЖК «Максат»! Данное видео записано в 0.10. Уже обращались в администрацию Вахитовского района, на некоторое время работы стали заканчивать в 23.30, но сейчас все снова началось. Застройщик плюет на установленный регламент работ, начинает работать в 7 утра, несмотря на плотную жилую застройку.