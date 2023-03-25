Видеоопрос в Казани: «В чем смысл соблюдать религиозный пост?»
В этом году у мусульман и православных совпадают сроки проведения самых значимых постов — Рамадана и Великого поста. Рамадан проводится с 21 марта по 20 апреля, Великий пост — с 27 февраля по 15 апреля. Последний раз такое было в 2021 году. В Казани, где вместе уживаются представители обеих религий, разработаны программы проведения мероприятий. Как отмечали опрошенные «Реальным временем», смысл поста заключается в духовном очищении и развитии самодисциплины. Кроме того, по словам казанцев, соблюдать пост полезно для здоровья.
— В чем смысл соблюдать религиозный пост? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев.
комментарии
Пост/ураза это о духовном.
Не то оскверняет человека, что в уста, а то, что из уст.
А пищевые ограничения лишь способствуют размышлению о Вечном.