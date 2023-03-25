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Видеоопрос в Казани: «В чем смысл соблюдать религиозный пост?»

00:00, 25.03.2023 7
Видеоопрос в Казани: «В чем смысл соблюдать религиозный пост?»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В этом году у мусульман и православных совпадают сроки проведения самых значимых постов — Рамадана и Великого поста. Рамадан проводится с 21 марта по 20 апреля, Великий пост — с 27 февраля по 15 апреля. Последний раз такое было в 2021 году. В Казани, где вместе уживаются представители обеих религий, разработаны программы проведения мероприятий. Как отмечали опрошенные «Реальным временем», смысл поста заключается в духовном очищении и развитии самодисциплины. Кроме того, по словам казанцев, соблюдать пост полезно для здоровья.

— В чем смысл соблюдать религиозный пост? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев.

Елизавета Пуншева, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 25 мар
    Самый вменяемый ответ - у парня на 4.22. Остальные - все про здоровье, очищение. Пост/ураза - это в первую очередь про про духовное, про мысли о бренном и вечном. А очищение организма, здоровье - это уже бонус, который идет к посту.
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    Анонимно 25 мар
    Согласен.
    Пост/ураза это о духовном.
    Не то оскверняет человека, что в уста, а то, что из уст.
    А пищевые ограничения лишь способствуют размышлению о Вечном.
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    Анонимно 25 мар
    да, действительно. Удивительно, что народ в большинстве своем пост ассоциирует с очищением организма
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    Анонимно 25 мар
    на 2 минуте парень тоже хорошо и правильно сказал
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  • Анонимно 25 мар
    Я помню так же совпали два поста лет 20 назад, а ураза байрам совпал с пасхой. К нашим родителям пришли гости. Они христиане - мы мусульмане)) и вот такой межрелигиозный праздник получился с пасхой и балешом
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  • Анонимно 25 мар
    Похоже из опрошенных никто пост никакой не держит
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  • Анонимно 25 мар
    христианам пост ненужен.в еванглии нет ни слова о постах
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