Стартапы ждут инвесторов, инвесторы ловят тренды: как в Казани проходит Российский венчурный форум
На форуме работает выездная редакция «Реального времени»
Российский венчурный форум, который проходит сегодня в выставочном центре KazanExpo, собрал около 3 000 участников: представителей стартапов, инвесторов и институтов развития. Организаторами мероприятия выступают Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Ассоциация венчурного инвестирования и Евразийский центр инноваций. В рамках форума проходят 14 круглых столов, на которых более 150 спикеров обсуждают стратегические задачи развития отрасли и тренды, господствующие сегодня в инвестиционной среде. 6 из 51 участника выставки стартапов получит инвестиции на развитие бизнеса (до 15 млн рублей каждый). Подробности и инсайды отрасли рассказывают гости выездной редакции «Реального времени».
Руслан Халилов, управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций»
Алексей Созинов, ректор Казанского государственного медицинского университета
Кирилл Игин, CBDO EVIMATE
Фаиль Ахматханов, генеральный директор ООО «Эко Строй Гарант»
Ирина Ахметова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, зампред Общественной палаты РТ
Светлана Николаева, CMO Wi App
Ислам Ахмедшин, CEO ЛОВИCASHBACK
Фиргат Зиганшин, генеральный директор FLAMAX
Кирилл Филимонов, основатель социальной сети РОССГРАМ
Игорь Кононов, основатель AIINS
Динар Аитов, серийный предприниматель, основатель VitaKit
Айрат Давлетшин, основатель компании «Говорун»
Николай Абруков, директор по развитию технопарка «Идея»
Павел Невский, основатель Unum Technology
Ренат Халимов , генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»
Арсений Щельцин, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» (NashStore)
Сергей Минасян, креативный директор Glazar Marine
Александр Борисов, руководитель «Университетской стартап-студии»
Альберт Алиев, CEO АО «Брэйнбокс ВиСи»
Ленар Салахутдинов, директор сети клиник MEDEL, руководитель кластера медицины «ИТ-Парк» Казань
Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»
Александр Чикин, директор по устойчивому развитию «Сохрани Лес»
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