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Стартапы ждут инвесторов, инвесторы ловят тренды: как в Казани проходит Российский венчурный форум

10:30, 16.03.2023 2

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Стартапы ждут инвесторов, инвесторы ловят тренды: как в Казани проходит Российский венчурный форум
Фото: Динар Фатыхов

Российский венчурный форум, который проходит сегодня в выставочном центре KazanExpo, собрал около 3 000 участников: представителей стартапов, инвесторов и институтов развития. Организаторами мероприятия выступают Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Ассоциация венчурного инвестирования и Евразийский центр инноваций. В рамках форума проходят 14 круглых столов, на которых более 150 спикеров обсуждают стратегические задачи развития отрасли и тренды, господствующие сегодня в инвестиционной среде. 6 из 51 участника выставки стартапов получит инвестиции на развитие бизнеса (до 15 млн рублей каждый). Подробности и инсайды отрасли рассказывают гости выездной редакции «Реального времени».

Руслан Халилов, управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций»

Алексей Созинов, ректор Казанского государственного медицинского университета

Кирилл Игин, CBDO EVIMATE

Фаиль Ахматханов, генеральный директор ООО «Эко Строй Гарант»

Ирина Ахметова, проректор по развитию и инновациям КГЭУ, зампред Общественной палаты РТ

Светлана Николаева, CMO Wi App

Ислам Ахмедшин, CEO ЛОВИCASHBACK

Фиргат Зиганшин, генеральный директор FLAMAX

Кирилл Филимонов, основатель социальной сети РОССГРАМ

Игорь Кононов, основатель AIINS

Динар Аитов, серийный предприниматель, основатель VitaKit

Айрат Давлетшин, основатель компании «Говорун»

Николай Абруков, директор по развитию технопарка «Идея»

Павел Невский, основатель Unum Technology

Ренат Халимов , генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»

Арсений Щельцин, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» (NashStore)

Сергей Минасян, креативный директор Glazar Marine

Александр Борисов, руководитель «Университетской стартап-студии»

Альберт Алиев, CEO АО «Брэйнбокс ВиСи»

Ленар Салахутдинов, директор сети клиник MEDEL, руководитель кластера медицины «ИТ-Парк» Казань

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»

Александр Чикин, директор по устойчивому развитию «Сохрани Лес»

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    так вот почему строили ит парк! на форуме от его имени представляться
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  • Анонимно 16 мар
    желаю всем стартапам поймать свои инвесторов:)
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Новости мероприятий

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Новости раздела