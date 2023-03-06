В Нижнекамске прошла благотворительная «Арт-встреча» для мам особенных детей

Мастер-класс по рисованию и праздничный обед организовал СИБУР совместно с общественной организацией «Женщины Нижнекамска»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«В преддверии 8 Марта мы хотели поздравить мам тяжелобольных детей. Дать им возможность отдохнуть от ежедневного ухода за ребенком, переключиться на себя, восстановить силы и душевное равновесие», — говорит помощник генерального директора «Нижнекамскнефтехима» по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина. В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа в Нижнекамске прошла благотворительная «Арт-встреча» для женщин, чья жизнь — ежедневная борьба за здоровье детей.

«Вырваться из повседневной рутины»

— Быть мамой — большой труд, а быть мамой ребенка с тяжелым диагнозом — ежедневный подвиг, — считает Наталья Генералова, председатель местной общественной организации «Женщины Нижнекамска».

Второй год подряд женсовет совместно с СИБУРом проводит благотворительную акцию для мам тяжелобольных детей. В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компания выделяет необходимые денежные средства на организацию мероприятия, а «Женщины Нижнекамска» ищут интересные способы, как удивить мамочек. В прошлом году состоялась бьюти вечеринка и фотосессия.

— Сегодня мамы создают весеннее настроение. Они предстанут в роли художников и нарисуют картину. В этом им помогут профессионалы. Даже люди, не имеющие никакого опыта, смогут научиться рисовать с нуля. Наша цель — отвлечь мам от ежедневных проблем и забот, чтобы они вышли из дома и пообщались со своими знакомыми, подругами, — добавляет Наталья Генералова.

Мастер-класс по рисованию и праздничный обед организовал СИБУР совместно с общественной организацией «Женщины Нижнекамска»

На «Арт-встречу» пригласили 40 мам тяжелобольных детей. Оксана Карибаба воспитывает дочь с ДЦП. В этом году Веронике исполнилось 13 лет. Все эти годы семья не опускает руки, борется за каждое движение и новый навык дочери. Большую часть времени семья проводит в больницах или реабилитационных центрах.

— Такие мероприятия для нас очень полезны. Мы можем отвлечься, забыться, вырваться из повседневной рутины, почувствовать себя женщинами. Занятия творчеством полезны в любом возрасте. Приятно провести время в компании приятных людей, — говорит Оксана.

Мастер-класс по акриловой живописи

Творческую атмосферу помогли создать преподаватели художественной школы. Они объяснили технику и этапы нанесения акриловых красок.

— Мы проводим мастер-класс по акриловой живописи. Рисуем пион. Задача стоит раскрыть свой творческий потенциал. Каждая из нас внутри уже умеет рисовать, не все берутся за кисточку. На мастер-классах девушки сначала боятся, а потом включаются в процесс и их невозможно оторвать от работы. Несмотря на то, что образец один, у каждой участницы получается свой цветок. Проявляется неповторимый характер, оттенки, — говорит преподаватель художественной школы Мария Хабибова.

На «Арт-встречу» пригласили 40 мам тяжелобольных детей

Как отметили сами участницы, у каждой получилась своя уникальная картина, не похожая на все остальные.

— Я в восторге. Самое лучшее время, которое может быть в нашей жизни, это время, посвященное самой себе. Оно очень редкое и короткое. Приятно, что нам накануне 8 Марта организовали такой праздник. Это крутой и светлый подарок. Девчонки раскрылись, проявили свой человеческий гений, — поделилась впечатлениями Олеся Атаманова.

Многие мамы признались, что не держали кисти в руках со школьной скамьи. Однако результат превзошел все ожидания.

— Картина получилась живая. Поначалу мне казалось, что у меня ничего не выйдет. Хотелось все выкинуть, встать и уйти. Поначалу мой цветок был темный, затем светлый. В итоге он три раза менялся. Оказывается, можно так здорово играть красками. Мозг отдохнул, погрузился в рисование. Я получила большое удовольствие от процесса, — сказала Гузель Миннибаева.

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По окончании мастер-класса мамы пообщались друг с другом за праздничным столом. Каждая женщина получила сладкие подарки и букет цветов.