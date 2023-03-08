О распространении магометанства среди казанских татар

Фото: «Живописная Россия», т. 8, ч. 1, 1899

«Татары-магометане имеют замечательную силу втягивать в себя и поглощать разные инородческие племена, с какими только приведется им жить по-соседски и вообще быть в сношениях», — писал в конце XIX века русский востоковед, директор Казанской учительской семинарии Николай Ильминский. Историк, научный руководитель магнитогорского филиала Института истории им. Ш. Марджани Салават Ахметзянов соглашается с педагогом-миссионером и делится своими наблюдениями. «Мой родственник Якуб (83 года) прекрасно говорит на чувашском. Ведь татары не чураются изучать языки соседних народов», — пишет ученый в авторской колонке для «Реального времени».

«Чуваши для татар — самый близкий народ»

Известный казанский историк Булат Хамидуллин в своей книге «Окаянная дщерь Золотой орды» писал, что в населении Казанского ханства выделялись разные группы. Правящая воинская верхушка, составлявшая около 15%, называлась татарами. И этот этноним постепенно распространился на весь народ. Точно так же правящая варяжская верхушка Древней Руси называла себя русами, что потом стало общим названием. Основную массу населения называли либо мусульманами, либо ясачными чувашами, в состав который включались самые разные народы.

Моего деда Ибрагима и его старшего брата Валиахмета, проживавших в селе Иске Ибрай Аксубаевского района, вместе с семьями летом 1931 г. раскулачили и выслали в Магнитогорск. Там они нередко между собой разговаривали, чтобы «зашифроваться», на чувашском, который хорошо знали. Аксубаевский район считается самым «чувашским» районом Татарстана. Именно там обнаружено наибольшее количество могильных надгробий болгарского периода. Найдены они и в Иске Ибрае, в котором сегодня проживает 1 700 только татар. Среди них я встречал мнение, что чуваши для татар — самый близкий народ, с языком сравнительно легким для освоения. Мой родственник Якуб (83 года), у которого я обычно останавливаюсь, прекрасно говорит на чувашском. Ведь татары, в отличие от многих русских, не чураются изучать языки соседних народов.

Казанские татары. Фото А. Карелина, 1870-е. Из «Живописной России»

Народ этот любит себя называть мусульманами, а не татарами

Безнең җирлектә христиан динен таратучы миссионерлардан булган Ильминскийның бер, үзенең начальствосына язган отчетын тәкъдим итәм. Менә безнең бабаларыбыз нинди булган — корычтай кешеләр, хәзергеләр (җыр-бию яратучылар) белән чагыштырып була торган түгел:

№2. Из записки директора Казанской учительской семинарии Н.И. Ильминского «О распространении магометанства среди казанских татар»

1880 г.

«Казанские татары, под этим именем я разумею народность, средоточие которого в отношении нравственной силы и своеобразного образования находится в Казани, а народ этого типа распространен далеко за пределами Казанской губернии, во всей восточной полосе России, и любят себя называть мусульманами, а не татарами. Они больше гордятся своей магометанской верой, чем своей народностью; но дело в том, что вообще вера есть крепкая основа народности. В Восточной России татары именно являются как бы образцами, исповедниками ислама, так что киргизы, например, и башкиры, когда с особым усердием начинают содержать магометанскую веру и магометанские обряды, они вместе с тем усваивают и татарский язык, и татарский костюм, отказываясь таким образом от своего национального костюма и от родного своего наречия.

Татары-магометане имеют замечательную силу втягивать в себя и поглощать разные инородческие племена, с какими только приведется им жить по-соседски и вообще быть в сношениях. Судя по наружности казанских татар, можно предположить в[о] многих из них потомков каких-нибудь инородческих племен. Но, не удаляясь во мрак времен отдаленных, можно указать многочисленные примеры отпадения инородцев в недавнее время. Например, в Тетюшском уезде Казанской губернии три деревни крещеных чуваш, относящихся к одному православному приходу, в 1865 году вместе с крещеными татарами отпали в магометанство. Их не отличить от настоящих татар, они оделись по-татарски, бросили свой родной чувашский язык — стали говорить по-татарски. Вот только инородцы живут по соседству с татарами, непременно они скоро или медленнее уподобляются татарам. Язык здешних инородческих племен, звуки [родственны] к языку татарскому. Чувашский язык можно почти назвать наречием татарским, а черемисский, вотский по своему внутреннему складу, по синтаксическому устройству и значению форм, по расположению слов в речи и управлению весьма сходны с татарским, и потому все инородцы легко усваивают татарский язык. Национальный характер татар: самоуверенность, бойкость, настойчивость, предприимчивость, изворотливость, дает им преимущества и некоторую преобладающую силу п[е]ред другими инородцами.

Казанские татары. Pauli F.H., «Les Peuples de la Russie», 1862

Известен печальный факт отпадения крещеных татар от православия в магометанство. В губерниях Нижегородской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской, где числились по нескольку сотен новокрещеных татар, они все отпали, и следа их не осталось; в Симбирской губернии, а равно в соседних с нею уездах Казанской губернии: Тетюшском, Свияжском, Цивильском, а также Спасском и Чистопольском уездах новокрещеные татары все отпали. Впрочем, в последнем, т.е. Чистопольском уезде, остались старокрещеные татары православными. В уездах Казанском, Лаишевском, Мамадышском магометанское влияние вторгается в среду старокрещеных татар. Тут влиянию магометанства содействовали сами крещеные татары тем, что во многих селениях занимаются отхожим промыслом — портняжничеством, уходят из домов своих на полгода — на все свободное от полевых работ время; шьют они почти всегда у магометан, где и набираются магометанских понятий и привычек. Теперь уже надо считать окончательно и безвозвратно отпадшими селения старокрещеных татар: Двое Азяк — Казанской, Кибяк-Кази — Лаишевского, село (церковь недавно выстроена) Елышево с некоторыми окрестными деревнями того же и других соседних приходов Мамадышского уезда. Губернии Вятская, Уфимская, Пермская, Оренбургская, Самарская нисколько не счастливее Казанской, там держатся только сильно обрусевшие старокрещеные татары, да чуваши, мордва, кажется, русеют черемисы и вотяки в Самарской, Уфимской, Пермской и Оренбургской губернии (XI).

В подтверждение сильного влияния татар-магометан на разноплеменных инородцев Поволжского края и вообще Восточной России приведу выдержку из частного письма ко мне от 26 февраля 1878 г. одного русского знакомого, человека образованного и патриотически заинтересованного народным вообще и в частности инородческим образованием, инспектора Катаринского (XII). Вот что он пишет: «Недавно я возвратился из своего путешествия по западной половине Уфимской губернии; был в Стерлитамакском, Белебеевском, Бирском и Уфимском уездах. Там я видел чуваш, черемис и вотяков и должен сказать с прискорбием, что все они окружены преимущественно магометанами, многие живут в одних деревнях с ними и сами почти совсем омагометанились. Особенно черемисы и вотяки-язычники. Они живут по-татарски и между собой говорят преимущественно по-татарски. Малыши черемис и вотяков в школах, открытых в 1871 г., ходят в тюбетейках и говорят между собой по-татарски. Во многих деревнях вотяки отказываются отдавать своих детей в русские школы, потому что у них есть своя татарская школа, в которой учит мулла из татар, — это особенно в Бирском уезде. В некоторых школах учитель начинает читать священную историю на русском языке с переводом, но ученики по приказанию родителей оставили совсем школы. Но это не везде, в других близких к русским селениям идет чтение и христианских книг, и ученики изучают даже молитвы с пением их». А в прошлом 1879 г. тот же мой знакомый сообщил мне, что он случайно был проездом во время сырной недели в одном вотском селении Пермской губернии, где все жители этой деревни кутили напропалую. На вопрос моего знакомого (он с ними объяснялся на татарском языке), почему они так пируют, вотяки отвечали, что они теперь в последний раз празднуют Масленицу и потом всей деревней переходят в татары, т.е. обращаются в магометанство.

На этих днях я слышал от одного чувашского священника Цивильского уезда весьма интересный рассказ, показывающий, каким образом производится татарское влияние на иноверцев. В верстах в 10 или 12 от Подгорного Темяша (XIII) в Цивильском уезде находятся татарско-магометанские деревни. Цивильский уезд пограничен с Ядринским, имеет вместе с ним сплошное чувашское население, которое, кроме того, с одной стороны, заходит в Казанский уезд, с другой — в Курмышский и Буинский уезды Симбирской губернии. Таким образом, восточная окраина Цивильского уезда погранична с[о] Свияжским уездом, в котором как бы оканчивается это сплошное население чувашское, и имеет несколько деревень татарских. Тут в чувашских деревнях во множестве находятся по разным причинам: пастухи татары, караульщики татары; татары со многими чувашами вошли в добрую дружбу, иные водят вместе с чувашами пчел, которые обыкновенно хранятся у чуваш, а татары-пайщики со своими семьями приписываются к этим чувашам гостить. Чуваши Подгорного-Темяшского (XIV) прихода искони празднуют Михайлов день (8 ноября), варят пиво, приглашают гостей, пируют до трех дней. Этот же день — престольный праздник в приходской церкви, когда духовные ходят по приходу с молебнами. Рассказывал мне священник-чувашин, младший священник села Подгорный Тимяши ходил в Михайлов день с крестом по домам в приходской деревенской своей половине, почти в каждом доме находил татар, которые были как любимые гости у чуваш. Татары, составлявшие там меньшинство п[е]ред чувашским населением, сами усвоили чувашский язык и, следовательно, имеют полное удобство сообщать свои понятия простодушным чувашам. […]

«Живописная Россия», т. 8, ч. 1, 1899.

В Царевококшайском уезде, почти сплошь населенном луговыми черемисами, в восточной окраине уезда, граничащей с Казанским уездом, живут татары в соседстве с черемисами. Опять тот же наплыв магометан, под видом гостей, приятелей, работников и т. п. Так и везде, и вот татаро-магометанская пропаганда ведется мирно и плавно, в самой дружеской форме, ни к чему, по-видимому, не вынуждая, но тем сильнее западает в душу. Если принять в соображение, что татары все поголовно на всех пунктах обширного пространства, где только могут они иметь сношения с крещеными татарами и с другими инородцами — крещеными и язычниками, непременно таким вкрадчивым образом, исподволь действуют на них в одном направлении, то нам представляется показательная картина. Они некоторым образом подобны маленьким, ничтожным насекомым, которые опустошают поля обширнейшие, потому что в громадных массах производят все одинаковую, дружную, одновременную работу истребления […]. Эта работа похожа на действие молекулярных сил в физике: каждый атом материи закрывает в себе почти нулевую, но сумма этих сил, когда одновременно и дружно все они работают, производит действие не только заметное, но и громадное. Так как магометанская пропаганда естественно и неукоснительно ведется каждым татарином-магометанином, то каким-нибудь муллам или богачам, ревнителям магометанской веры, не предстоит надобности прилагать каких-либо своих усилий, им остается радоваться, только общему делу, да развивать иногда незатейливейшим образом, направлять его (XV).

Противу такой дружной пропаганды ученой массы народа что видим мы с нашей русской стороны? Народ наш безучастен и неподвижен и как бы беспомощен. Поэтому распоряжения правительства и меры (учреждений епархиальных, учебных и тому подобных) представляются какими-то отдаленными действиями, которые неспособны произвести отпора серьезного татарской пропаганде. Отчего же наш народ и татарский народ так различны в своих действиях и наставлениях. Отчего наш народ до последнего времени оставался без всякого обучения, а у татар, как вообще у магометан, издавна существуют школы. Магометанская школа-медресе есть заведение народное, самостоятельное, свободное от всяких ограниченностей, уютное и негромоздкое, почти исключительно религиозное. Татары любят свои медресе, богачи без[воз]мездно строят эти школы помногу, что считается у них душеспасительным, наравне с постройкой мечети. Приход гордится своим медресе, учеными муллами и шакирдами. Надо заметить, что в медресе обучаются не одни только юноши своего прихода, но собираются молодые люди с разных сторон губернии. Медресе находятся не только в одной только Казани, они есть до десяти и в разных селениях Казанской и других губерний. Например, знаменито медресе Стерлибашское в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии. Его устроил ишан мулла, которые в прежней своей многолетней жизни так его расширил, что в нем обучалось по нескольку тысяч юношей, и не только татары, но и киргизы. Народ татарский чтит магометанскую ученость и уважает мулл и шакирдов, потому что дорожит своей верой. Шакирды учатся в медресе подолгу, лет по десять и по пятнадцать. В прежнее время любознательные из них по окончании курса в заведениях медресе отправлялись для дальнейшего усовершенствования в науках в Бухарию и там учились еще лет десять. Казанские муллы и муллы некоторых селений, где есть свои медресе, почти все доканчивали свое образование в Бухарии. Священная Бухария, где издавна процветала магометанская наука, пользовалась у татар особенным благоговейным уважением. Ее государственное устройство было собственно теократическое. Она дала татарам-магометанам стройно-религиозную закалку и такое горячее усердие к своей вере […]».

Николай Ильминский

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (г. Москва),

ф. 424, оп. 1, картон 1, д. 11, л. 1-5.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук Радик Исхаков.

XI. Окончательно укрепились и даже иные склонны к старообрядчеству (примечание автора документа).

XII. Катаринский Василий Владимирович (1846—1902), с 1875 г. инспектор инородческих школ Оренбургского учебного округа.

XIII. Ныне с. Янтиково Яльчикского района Чувашской Республики.

XIV. Выделение чертой соответствует выделению в документе.

XV. «К этому надо прибавить, что преображенные такой пропагандою из крещеных татар и других инородцев — ярые прозелиты, сами, наконец, стараются утвердить и распространить магометанство среди своих единоплеменников и в случае надобности действуют как истинные, закоренелые фанатики» (примечания автора документа).

Салават Ахметзянов