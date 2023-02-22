Камбэчище! «Нефтехимик» по классике создал себе проблемы, которые героически преодолел

Нижнекамцы лишают Челябинск плей-офф и сами находятся в шаге от него

«Нефтехимик» как классическая российская команда не ищет легких путей, поэтому в борьбе за плей-офф раздает очки «бедным», чтобы потом с героизмом вырывать их у «богатых». Так команда Олега Леонтьева умудрилась растерять такие важные «свои» очки в игре с «Сочи», но сегодня в драматичном матче вырывала победу у мощной «Магнитки» и практически обеспечила себе выход в плей-офф. Спортивная редакция «Реального времени» — о том, как это было.

Если бы не было поражения от «Сочи», то его стоило бы придумать

Как получилось, что стабильно набирающий очки в играх с топ-клубами «Нефтехимик» так бездарно проиграл абсолютному аутсайдеру лиги ХК «Сочи» в решающей стадии гонки за плей-офф — вопрос до сих пор терзает весь Нижнекамск. Но что стало абсолютно очевидно, это то, что «Нефтехимик» — классическая российская команда, которая сама себе создает проблемы, чтобы героически их преодолевать.

В сегодняшней игре с одним из претендентов на победу в Восточной конференции команде Олега Леонтьева нужно было извиняться даже не столько перед болельщиками, сколько перед собой, ведь потерянные очки в матче с «Сочи» стоили им уверенного отрыва от конкурентов в борьбе за выход в Кубок Гагарина. Деваться уже было некуда — на пятки наступает «Трактор», набравший столько же (66) очков.

Как показала сегодняшняя игра, «Нефтехимик» лишь продолжил играть в том же ключе, когда проблемы добывались собственным непосильным трудом. 19 минут набрали нижнекамцы за первые два периода, дважды дрались, трижды пропустили. Но в решающей двадцатиминутке, что называется, достали из себя, и вырвали матч у мощной «Магнитки».

Возможно, поражение от закончившего сезон «Сочи» нужно было уже для того, чтобы драматизм концовки регулярного чемпионата был настолько высоким. «Нефтехимик» отрывается от «Амура» и «Трактора», лишая последнего всех шансов на выход в Кубок Гагарина. Остается спокойно довести дело до конца, не поскользнуться в матче с «Куньлунем» и спокойно готовиться к первому раунду плей-офф с «Ак Барсом». Все в руках нижнекамцев.

Что это было? «Нефтехимик» умудрился провалить два периода, а потом восстать

Игра довольно быстро «расправилась», и команды принялись играть в быструю атаку без средней зоны. Причем «Нефтехимик» начал по-хозяйски, принялся понемногу поддушивать гостей и перебросал почти в два раза. В итоге это вылилось в хороший, трудовой гол с обыгрышем между Семеном Кизимовым и Андреем Белозеровым.

Но потом нижнекамцев словно подменили, и они вместо созидательных действий начали только разрушать. Сначала в центре льда произошла драка двух канадских легионеров с обоюдным удалением. Отсюда и начались проблемы с непрерывной чередой удалений. Сначал вместе со своим противником на лавку сел Камара. А уже дальше поочередно отправлялись в штрафбокс Павел Порядин, Евгений Митякин, Евгений Чивилев. Причем последние двое удалились с разницей в секунды. 11 минут штрафа наберут нижнекамцы только за первый период. Еще 8 минут во втором. Неудивительно, что перед последним периудом на табло светились 1:3 в пользу «Маталлурга».

Вряд ли Олег Леонтьев сказал своим хоккеистам что-то особенное — как он признался после игры, игроки были злы сами на себя и заряжены отыграться. Так или иначе, в третьем периоде нижнекамцы предложили «Магнитке» уже совсем другие скорости, так что теперь уже гостям приходилось поспевать за хозяевми льда и то и дело протирать лавку штраф бокса. Ну а отличная реализация большинства — залог успеха «Нефтехимика». Вот так лучший бомбардир команды Павел Порядин оформлял третью, спасительную шайбу при розыгрыше лишнего.



Ну а опрометчивая задержка клюшки Кашникова от канадского нападающего «Магнитки» Лайпсика стоила гостям не только возможности отыграться в концовке, но и пропущенной решающей шайбы от Воробьева на первых же секундах овертайма. Тех самых секунд, которые остались от штрафного времени канадца. Драматизм и фатализм в одном флаконе!

Камара бьется не хуже татарстанских воспитанников

Отдельно стоит отметить и заряженность биться до конца и в каждом моменте у легионеров в этом сезона. Вопреки разговорам о том, что иностранцы больше в КХЛ не задержатся, североамериканцы бьются в концовке чемпионата не на шутку.

Вот и в сегодняшнем поединке под канадцами лед буквально искрился. О Лайпсике, ставшем героем и антигероем в составе «Магнитки», мы уже писали выше. А вот нижнекамский канадец проявил себя иначе. Именно Энтони попытался завести свою команду в первом периоде, когда она пропустила ненужный гол. Другой вопрос, к какому результату это привело на самом деле.

Самое интересное, что в ожесточенном бою схлестнулись два канадца — Камара со стороны Нижнекамска и Коди Керран о стороны Магнитогорска. Это к вопросу о том, что легионеры в Россию ехать не хотят, а если едут, то только за длинным рублем. Как показывают такие бои — бьются они по серьезному. Причем даже против своих соотечественников, что только повышает важности победы для каждого из них. Национальная солидарность, землячество уходят на второй план перед командной принадлежностью — каждый готов биться в первую очередь за интересы своего клуба. А это только повышает ценность таких крутых концовок сезона.