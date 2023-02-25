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Видеоопрос: «Что важное вынесли для себя из послания президента?»

00:00, 25.02.2023
Видеоопрос: «Что важное вынесли для себя из послания президента?»
Фото: kremlin.ru

На этой неделе президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, которое длилось 1 час 45 минут — до рекорда 2018 года в 1 час 55 минут не хватило совсем немного. Главными темами, конечно, стали специальная военная операция, поддержка ее участников и жителей новых регионов России, а также вопросы социальной и экономической политики. О том, что глава государства огласит послание, стало известно 10 февраля, а в прошлом году мероприятие не состоялось. Последний раз президент России обращался к Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Тогда послание длилось 78 минут.

— Что важное вынесли для себя из послания президента? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у жителей Казани.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
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