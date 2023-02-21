Итоги послания Путина. Ждать ли ядерную войну? / Реальное время
Сегодня состоялось послание Федеральному Собранию Президента России Владимира Путина. Конечно, в центре внимания оказалась специальная военная операция, новый внешнеполитический курс России и итогах санкционного 2022 года. Одно из самых главных заявлений — это приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и поручение президента обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Также Путин заявил об увеличении МРОТа. Помимо всего, глава государства предложил вернуться ВУЗам к системе специалитета. «Реальное время Live» рассказывает, о чем ещё говорил Президент России, как скоро изменения вступят в силу и какой теперь будет Россия.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым