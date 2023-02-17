Улица Московская: пароходы и сельское хозяйство

Гид по Владимирской. Часть 2-я

Фото: pastvu.com угол Чернышевского и Московской. 1940-е. Дом Александрова — слева

Судя по картам начала XX века, мы в путешествии по Московской уже движемся не по Успенской (названа в честь собора Успения Пресвятой Богородицы), а по Владимирской (в честь собора Владимирской иконы Божией Матери). На последней, разрушенной в 1963 году, мы остановились. В связи с этим проводим перепись изменившейся улицы.

Дом Кабатовых (Московская, 25/29)

На месте бизнес-центра «Булгар-офис» стоял трехэтажный дом Кабатовых в стиле эклектики, построенный по второй половине XIX века. Кстати, главный дом усадьбы Кабатовых 1830 года от Петра Пятницкого вместе с торговым складом находится в этом же квартале, на Лево-Булачной, 34, сейчас там Институт дизайна и пространственных искусств. Старший Кабатов, Алексей Родионович, был владельцем пароходов, также как и его сын Алексей.

Дом Кабатовых. https://pastvu.com

Дом Александрова (Московская, 26)

Дом Сергея Евсеевича Александрова архитектора Фомы Петонди, построенный в 1842 года. Александров торговал чаем, был совладельцем «Товарищества Казанского кожевенного завода на паях» (и первого ТЦ Казани — Александровского пассажа), первым председателем «Общества содействия русской промышленности и торговли» при Казанской бирже, а в 1842-1844 и 1851-1853 годах — городским головой. Позже им владела его дочь Ольга Сергеевна Гейнс, почетная попечительница Ксенинской женской гимназии, Александровского приюта. В 1890 году она вышла замуж за генерала Александра Гейнса, жила в Петербурга два года, после его смерти вернулась, к примеру, помогала «Обществу пособия бедным мусульманам» и передала коллекцию картин Северо-Восточному этнографическому и археологическому институту (теперь частично хранится в музее изобразительных искусств).

Дом Александрова. https://pastvu.com

Дом Студенецкого (Московская, 27)

На месте «Акибанка» стоял дом некоего Александра Михайловича Студенецкого (1836-1885) первой половины XIX века — двухэтажный, с антресолями, в классическом стиле.

Дом Атлашкина (Московская, 28)

Здание первой трети XIX века Михаила Тимофеевича Атлашкина, родом из села Лушмар Царевококшайского уезда (ныне — Кожла-Сола в Марий Эл). Также называется деревня в Зеленодольском районе (ранее — Одинцово, а теперь — Кызыл Яр), в его доме находится местная школа. Сначала село принадлежало Ивану Петровичу Осокину. В 1881 году эти земли были проданы Атлашкину, который приехал сюда из Чебоксар и жил с семьей летом (а в прочее время — в Казани). Осокин, кстати, выдал замуж за Атлашкина дочь Анастасию. Атлашкин занимался здесь овцеводством: Осокины, как известно, также были родней фабрикантам Михляевым, в этой деревне тоже была суконная фабрика (позже — рогожная). В итоге Атлашкин стал купцом II гильдии. Также он торговал зерном, яйцами, молоком, сметаной, держал суда, пароход и баржу, возил лес. Колокольня Раифского монастыря построена на его средства (он пожертвовал миллион кирпичей) — поэтому она освящена в честь Архистратига Божия Михаила.

Дом Атлашкина. https://www.google.com/maps

Дом Ворониной (Московская, 31)

29 и 31 дома занимает сейчас одно современное здание. Первым адресом шел дом второй половины XIX века из кирпича, а на углу стоял двухэтажный дом в стиле эклектика Е. М. Ворониной.

Московская, 29. https://pastvu.com

Дом А. Ф. Качалова (Московская, 30)

На месте, которое, если верить Гуглу, пустует уже больше десяти лет. Построил его во второй половине XIX века архитектор Пётр Романов. Сведений о владельце найти не удалось. Ну, а про Романова известно, что он, к примеру, проектировал Бурнаевскую мечет, медресе «Касимия» и «Марджания», здания номеров «Булгар», словом, в этих краях работал постоянно.

Дом Белоусовой (Московская, 32)

Стилизованный под старину дом построен в 2016-2017 годах. Ранее здесь стоял дом Нины Белоусовой, судя по описанию — такой же: эклектика, с элементами классицизма, а главное — с балконом над арочным проездом во двор. У Белоусовых рядом было еще одно здание — на углу нынешнего Мартына Межлаука, на месте КФУ, снесенный в 2000-е.

https://pastvu.com На фото в белой шляпке — Белоусова Нина Михайловна (потомок владельцев), бабушка Фадея Осинникова, предоставившего фотографию. 1940-е.