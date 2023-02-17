Улица Московская: пароходы и сельское хозяйство
Гид по Владимирской. Часть 2-я
Судя по картам начала XX века, мы в путешествии по Московской уже движемся не по Успенской (названа в честь собора Успения Пресвятой Богородицы), а по Владимирской (в честь собора Владимирской иконы Божией Матери). На последней, разрушенной в 1963 году, мы остановились. В связи с этим проводим перепись изменившейся улицы.
Дом Кабатовых (Московская, 25/29)
На месте бизнес-центра «Булгар-офис» стоял трехэтажный дом Кабатовых в стиле эклектики, построенный по второй половине XIX века. Кстати, главный дом усадьбы Кабатовых 1830 года от Петра Пятницкого вместе с торговым складом находится в этом же квартале, на Лево-Булачной, 34, сейчас там Институт дизайна и пространственных искусств. Старший Кабатов, Алексей Родионович, был владельцем пароходов, также как и его сын Алексей.
Дом Александрова (Московская, 26)
Дом Сергея Евсеевича Александрова архитектора Фомы Петонди, построенный в 1842 года. Александров торговал чаем, был совладельцем «Товарищества Казанского кожевенного завода на паях» (и первого ТЦ Казани — Александровского пассажа), первым председателем «Общества содействия русской промышленности и торговли» при Казанской бирже, а в 1842-1844 и 1851-1853 годах — городским головой. Позже им владела его дочь Ольга Сергеевна Гейнс, почетная попечительница Ксенинской женской гимназии, Александровского приюта. В 1890 году она вышла замуж за генерала Александра Гейнса, жила в Петербурга два года, после его смерти вернулась, к примеру, помогала «Обществу пособия бедным мусульманам» и передала коллекцию картин Северо-Восточному этнографическому и археологическому институту (теперь частично хранится в музее изобразительных искусств).
Дом Студенецкого (Московская, 27)
На месте «Акибанка» стоял дом некоего Александра Михайловича Студенецкого (1836-1885) первой половины XIX века — двухэтажный, с антресолями, в классическом стиле.
Дом Атлашкина (Московская, 28)
Здание первой трети XIX века Михаила Тимофеевича Атлашкина, родом из села Лушмар Царевококшайского уезда (ныне — Кожла-Сола в Марий Эл). Также называется деревня в Зеленодольском районе (ранее — Одинцово, а теперь — Кызыл Яр), в его доме находится местная школа. Сначала село принадлежало Ивану Петровичу Осокину. В 1881 году эти земли были проданы Атлашкину, который приехал сюда из Чебоксар и жил с семьей летом (а в прочее время — в Казани). Осокин, кстати, выдал замуж за Атлашкина дочь Анастасию. Атлашкин занимался здесь овцеводством: Осокины, как известно, также были родней фабрикантам Михляевым, в этой деревне тоже была суконная фабрика (позже — рогожная). В итоге Атлашкин стал купцом II гильдии. Также он торговал зерном, яйцами, молоком, сметаной, держал суда, пароход и баржу, возил лес. Колокольня Раифского монастыря построена на его средства (он пожертвовал миллион кирпичей) — поэтому она освящена в честь Архистратига Божия Михаила.
Дом Ворониной (Московская, 31)
29 и 31 дома занимает сейчас одно современное здание. Первым адресом шел дом второй половины XIX века из кирпича, а на углу стоял двухэтажный дом в стиле эклектика Е. М. Ворониной.
Дом А. Ф. Качалова (Московская, 30)
На месте, которое, если верить Гуглу, пустует уже больше десяти лет. Построил его во второй половине XIX века архитектор Пётр Романов. Сведений о владельце найти не удалось. Ну, а про Романова известно, что он, к примеру, проектировал Бурнаевскую мечет, медресе «Касимия» и «Марджания», здания номеров «Булгар», словом, в этих краях работал постоянно.
Дом Белоусовой (Московская, 32)
Стилизованный под старину дом построен в 2016-2017 годах. Ранее здесь стоял дом Нины Белоусовой, судя по описанию — такой же: эклектика, с элементами классицизма, а главное — с балконом над арочным проездом во двор. У Белоусовых рядом было еще одно здание — на углу нынешнего Мартына Межлаука, на месте КФУ, снесенный в 2000-е.
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