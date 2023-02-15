День в истории: запретили выходить замуж за иностранцев, войска ушли из Афганистана

Чем примечательна дата 15 февраля?

Сегодня, 15 февраля, Всемирный день детей, больных раком, в нашей стране — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля датский физик Ханс Эрстед, как предполагается, обнаружил магнитное действие электричества, в СССР запретили браки между гражданами страны и иностранцами, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, состоялось открытие берлинского надземного и подземного метрополитена, было совершено покушение на жизнь Франклина Рузвельта. Родились композитор Юрий Виноградов, певец Ильгам Шакиров и поэт Муса Джалиль. Умерли художник Петр Дульский, этнограф Евгений Бусыгин, историк Хади Атласи. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Муса и Ильгам

15 февраля 1906 года в селе Мустафино Оренбургской губернии родился Муса Джалиль. Учился в местном медресе, писал стихи с десяти лет, учился в Татарском институте народного просвещения в Оренбурге, а потом в МГУ на этнологическом и литературном факультетах, работал редактором в казанских детских журналах, заведующим отделом литературы и искусства татарской московской газеты «Коммунист» в Москве. Последние годы жил в Казани, был заведующим литературным отделом Татарского оперного театра и был ответственным секретарем Союза писателей ТАССР. Был призван в 1941-м, попал в плен, вступил в легион «Идель-Урал», участвуя в подпольной деятельности по организации побегов военнопленных. В тюрьме смертников он писал стихи, опубликованные позже в виде «Моабитских тетрадей», казнен в Берлине в 1944 году. На родине Джалиля сначала обвинили в измене и пособничестве врагу, но благодаря содействию коллег и найденным стихам ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Фото: Дмитрий Резнов

15 февраля 1907 года в Белебее родился композитор Юрий Виноградов. Его отец Василий также писал профессионально музыку. Учился в Казанском музыкальном техникуме, на теоретико-композиторском факультете Музыкально-педагогического института имени Гнесиных, преподавал композицию и музыкально-теоретические дисциплины в Казанском музыкальном училище и анализ музыкальных произведений в Казанской консерватории. Среди его учеников — Энвер Бакиров и Исмай Шамсутдинов, один из авторов учебной программы курса «История татарской советской музыки». Среди его произведений — вариации на тему татарских народных песен «Апипа» для симфонического оркестра, татарский марш для двух фортепиано и кантата «Соловей и родник» на стихи Мусы Джалиля.

15 февраля 1935 года в деревне Яна-Буляк Ворошиловского района ТАССР родился Ильгам Шакиров. После Казанского музыкального училища и консерватории стал ведущим солистом-вокалистом Татарской филармонии. В репертуаре Шакирова были и народные протяжные песни, и модные композиции в исполнении ВИА «Идел», он пел с оркестрами, под баян и а капелла, став самым видным и известным татарским певцом XX века. Умер народный певец 16 января 2019 года.

Фото: Татарская государственная филармония

15 февраля 2022 года «Реальное время» сообщило, что в Казани стартовал судебный процесс по делу о коммерческом подкупе за приемку работ по бурению, благоустройству и ремонту скважин на Бражниковском месторождении в Самарской области. В шести эпизодах дела фигурируют «откаты» от 100 тысяч до 2 млн рублей. Судят бывшего главного геолога добывающей компании из Самары — соавтора нескольких патентов и руководителя проекта башкирского подрядчика «Октябрьское УБР». Оба, по версии оперативников БЭП МВД и сотрудников Следкома по РТ, больше полугода «доили» елабужского субподрядчика.



Запрет на браки советских и иностранных граждан

15 февраля 1947 года в СССР вышел указ «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Объяснялось это позже тем, что в годы Великой Отечественной войны часть советских военных завела семьи в странах Восточной Европы, в то время как в Союзе осталось много одиноких женщин. При этом запретили не только подобные браки, но и заключенные ранее признали недействительными. Наказание за нарушение указа — срок по 58-й статье за «антисоветскую агитацию».

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан, почти спустя десять лет после того, как 25 декабря 1979 года сюда по решению политбюро ЦК КПСС в связи с убийством основателя народно-демократической партии Афганистана Нура Мухаммада Тараки, которого в результате контрреволюционного переворота заменил Хафизулла Амин, был введен «ограниченный контингент» советских военных. Власть перешла к Бабраку Кармалю, а в 1986 году его сместил Мухаммед Наджибулла. Наджибулла был избран президентом Афганистана. 14 апреля 1988 года было принято совместное советско-американское соглашение «О взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к Афганистану».



Фото: wikipedia.org (работа Кристиана Альбрехта Йенсена (1842))

Пытались убить Рузвельта

По одной из версий, 15 февраля 1820 года физик Ханс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества. На лекции он понял, что электрический ток, проходящий по проволоке, оказывает воздействие на магнитную стрелку компаса, находящуюся под ней. Показав, как магнитная стрелка поворачивается под действием тока, протекающего по проводу, расположенному вблизи компаса, Эрстед открыл еще и вращающий момент сил, до этого науке не известный.

15 февраля 1902 года в Берлине открылся надземный и подземный метрополитен. Первыми пассажирами метрополитена стали чиновники во главе с главой Имперского железнодорожного ведомства Карлом фон Тиленом. Открытие получило в истории название «министерский рейс», начинался он от станции «Потсдамер-плац» в восточном направлении до Штралауэр-тор. Через три дня метро было официально открыто для проезда обычных пассажиров.

15 февраля 1933 года в Майами анархист Джузеппе Дзангара совершил покушение на недавно избранного президента США Франклина Рузвельта, который выступал с речью в Бейфронт-парке. Дзангара выстрелил из пистолета 32-го калибра, находясь в толпе, когда в парк въехал кортеж и открылась дверь лимузина. Пуля попала в мэра Чикаго Антона Чермака. Пытаяcь убежать, Дзангара легко ранил четырех журналистов. Вскоре его задержали сотрудники полиции. Чермак скончался 6 марта 1933 года от перитонита.