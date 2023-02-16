Денис Капустин: «Я бы приветствовал вхождение России в Азиатскую конфедерацию»

Как Нирадж Чопра обошел Нарендру Моди и какие еще страны могли бы присоединиться к конфедерации

Бронзовый призер Олимпиады, легкоатлет Денис Капустин, поработав со сборной Турции, сейчас тренирует прыгунов Индии. Спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин во второй части интервью с наставником, чьей специализацией является тройной прыжок, поговорил о его перемещениях по континентам.

«Мог бы начать работу раньше, но вмешалась пандемия»

— Денис Викторович, а как вас пригласили на работу в Индию?

— Уже упомянутая ранее Галина Петровна Бухарина (бронзовый призер Олимпиады 1968 года в эстафетном беге), работающая в Индии уже 6 лет, узнав, что на сайте федерации Индии открылась вакансия тренера — эксперта по горизонтальным прыжкам, предложила мне срочно подать резюме. В итоге было еще порядка пяти кандидатов: из Кубы, Румынии, Франции, еще не помню откуда. Правда, самой работы я ждал год и четыре месяца, поскольку тут наложилась пандемия, Индия закрылась, затем мне по новой пришлось подавать необходимые документы. Вместо апреля 2021-го, когда я уже должен был начинать работу, приехал только в марте 2022-го, поскольку пять месяцев было потрачено на то, чтобы местная федерация приняла положительное решение, которое потом было одобрено на уровне правительства Индии, и уже министерство спорта заключило со мной контракт до сентября олимпийского 2024 года.

— Супруга поехала в качестве домохозяйки, без расчета на работу?

— Мы поехали с супругой Алсу Муртазиной (МСМК в тройном прыжке, с 2009 по 2014 годы выступала за сборную России) и трехлетней на тот момент дочерью Ариной. К счастью, Алсу занималась с Ариной английским еще в России и дочь уже знала многие слова, цифры и алфавит. С июня мы отправили ее в местную международную школу, занятия идут на английском. Штат, в котором мы живем, называется Карнатака (Юго-Запад Индии), там все общаются на местном наречии канада с ударением на первом слоге, но также все знают английский. Также многие говорят и на хинди. Мне эти языки непонятны, но дочери со следующего года обучения предстоит познакомиться с и с канадой, и с хинди. Город Бангалор, где мы живем, бурно развивающаяся столица Карнатаки, аналог Силиконовой долины, густо населенный айтишниками. Популярность этого 13-миллионного мегаполиса держится в том числе за счет своего климата, когда минимальная температура составляет 15 градусов, максимальная -чуть за тридцать.

Фото: vk.com

«Дочь учится в прескул, нечто среднее между детским садом и начальной школой»

— Как адаптировалась дочь в новой среде? Моей одноклассницей могла стать девочка Венера, но родители до семи лет держали ее в деревне, и в итоге она знала только татарский, в результате пропустив один учебный год. Таковы реалии середины семидесятых годов в Казани. Ваша дочь из интернациональной русско-татарской семьи попала в многонациональную чужую среду. Как происходила адаптация?

— Дочь, после тестирования, была зачислена во второй прескул, по сути, второй класс этой школы, где она с трех с половиной лет учится с детьми, которые на год старше. В языковом плане проблем не было, тем более что мы с дочерью проходили обучение английскому в игровой форме. А сейчас она сама пристрастилась играть в приложении Duolingo, что упрощает ей изучение языка.

Само обучение построено по оксфордским стандартам, но с индийской мягкостью. Правописание, рисование, лепка, изучение новых слов, использование их в жизни, игры, поездки на природу. Но в туалет там ходят как в армии, этот строй возглавляет учительница, за ней нуждающийся, и обратно. Дверь класса с началом занятий закрывается на ключ, родители не допускаются. Супруга в первую неделю сопровождала Арину до школы и обратно, как принято у нас, в детском садике, но ей сказали, что беспокоиться не о чем. Теперь школьный автобус забирает дочь от спортивной базы и через пять часов привозит ее обратно. Само обучение занимает четыре часа, плюс час на дорогу туда-обратно. Причем я все время называю это обучением, хотя, по сути, дети там детсадовского возраста, но разница с нашей страной разительна. Все четыре часа дети там сидят и чем-то занимаются, рисуют, что-то учат, со следующего года будут проходить таблицу умножения, подвижных игр меньше, чем у нас. Прогулок, как принято у нас, там нет, поскольку нет пришкольной территории. Арина гуляет после школы по территории спортивной базы. Поскольку это все-таки дети, то есть риск шалости, но она немедленно пресекается, учителя даже имеют право на раздачу легких подзатыльников.

Сама школа абсолютно не пафосная, недорогая, стоимость обучения порядка пяти тысяч рублей в месяц. При этом в Индии есть бесплатные школы, но там уровень образования совсем низкий. Есть два вида школьной формы — повседневная зеленого цвета и белая, в которой ходят раз в неделю.

— Со слов моей 11-летней дочери Дианы, в средних классах у них появился мальчик из Средней Азии, который сейчас проходит жесткий курс адаптации, борясь с местными за «место под солнцем». Понятно, что такой же процесс мог быть и у вашей дочери.

— Первое время она немного стрессовала. С одной стороны, из персонала нашей спортивной базы есть небольшая команда из пяти детишек, которые обучаются в той же школе, где и моя дочь, но в разных возрастных классах. Поэтому она одна в классе, и ей пришлось выдержать детскую агрессию, толкать, за волосы дергать, это было в порядке вещей, но однажды ее даже укусил местный мальчишка. Мы могли на какое-то время не пускать ее в школу, но там, как и в России, за отсутствие более трех дней необходимо предоставить справку от врача. С одной стороны, это не было для нас проблемой, поскольку медицинский центр находится прямо на базе, но есть понимание, что необходимо пройти этот процесс адаптации. Тем более что я не могу назвать детскую агрессию нормальным явлением, поскольку на уровне взрослых дочка всеобщая любимица. Прежде всего из-за своей внешности, она не только светлокожая, но еще и светло-рыжая, такая Каштанка. Ей это тоже не очень нравится, она стеснительная, но никуда не деться от этого внимания. Взрослые индийцы очень доброжелательные, общительные, прекрасно относятся к белым, часть этого восторженного отношения испытывала и моя дочь, с которой просят сфотографироваться.

Касаемо взрослых, замечу, что к языковой среде тоже необходима адаптация. Преподаваемый у нас английский отличается от английского в Индии, где и слова коверкают, и строят предложения как придется. Поначалу очень сложно было понять, о чем идет речь.

Фото: vk.com

«По приезде я просто окунулся в местную языковую среду»

— А переводчика не приставляли, как это принято в России с иностранными тренерами, причем зачастую за счет местных команд и федераций?

— Нет. Я все то время, пока готовился к отъезду, подтягивал свой английский, а по приезде просто окунулся в местную языковую среду. Причем по истечении десяти дней я уже должен был делать доклад на заседании перед Кубком Федерации, а потом еще отвечать на вопросы. Никакой раскачки, времени на знакомство и т.д. Тебя пригласили для того, чтобы вытянуть наверх данный конкретный вид спорта. Было тяжело, но зато «взбодрило» это моментально.

— Индийцы физически предрасположены к такой легкоатлетической дисциплине, как горизонтальные прыжки?

— Таланты найти можно везде, тем более в стране, где жителей далеко за миллиард. Вопрос во внимании к виду спорта. В Индии оно сфокусировано на крикете, там огромные бюджеты, сами игроки на уровне небожителей. Из командных игровых видов спорта в фаворе хоккей на траве, где они завоевали олимпийскую медаль. Бадминтон, бокс, борьба, все виды, в которых завоевывались олимпийские медали, теннис, плюс шахматы, собственно, придуманные в Индии. И Виши Ананд стоит на уровне звезд крикета. Легкая атлетика получила свою долю популярности за счет Нираджа Чопры, ставшего олимпийским чемпионом в метании копья. В какой-то момент он по популярности, которая измеряется количеством подписчиков в «Инсте», обогнал премьер-министра Нарендра Моди. Причем он там фигурирует везде: и в рекламе, и в новостных разделах исключительно за счет спорта, не участвуя попутно в каких-то других активностях, шоу, кино и так далее. В прошлом году он подтвердил свой класс, заняв второе место на чемпионате мира. Причем своей судьбой он напоминает персонажа фильма «Миллионер из трущоб», поскольку Чопра вышел из бедной семьи, откуда он выбился за счет природного таланта и работоспособности. При этом оставаясь очень простым, приятным в общении парнем.

— Меня все больше и больше удивляет, как прогрессируют страны «третьего мира» в технических дисциплинах. И олимпийский чемпион индиец Нирадж Чопра, и чемпион мира кениец Джулиус Йего, и множество других. Если ранее Африка только бежала, потом прыгала в длину, то сейчас вместе с Азией замахнулась.

— У Нираджа тренер вначале был бывший гэдээровец Уве Хоон, который первый метнул копье-планер за 100 метров, затем другой немец. Кстати, Нирадж на чемпионате мира травмировал плечо, из-за чего не смог участвовать на Играх Британского содружества. Далее рекордсмен мира в зале в тройном прыжке Юг Занго из Буркина Фасо тренируется во Франции у кубинца Ивана Педросо. У него же тренируется и рекордсменка мира, олимпийская чемпионка венесуэлка Юлимар Рохас. Так и с другими, кто в Америке, кто в Европе, для кого-то местная федерация нанимает опытных тренеров, они и дают результат.

Фото: vk.com

«Сборы могут длиться от трех до шести месяцев»

— Индия долгое время была колонией Англии, это не привело к пристрастию к типично английским видам спорта?

— Ну, я основываю свои впечатления на том, что видел сам. К примеру, я работаю в Sports Authority of India (SAI), это управление спорта, на балансе которого находятся спортивные базы, на которых располагаются несколько сборных по видам спорта: из названных мной это легкая и тяжелая атлетика, хоккей на траве, недавно построили теннисный корт, плюс таэквондо. В Индии таких баз много, по легкой атлетике еще четыре: у нас в Бангалоре, Дели, Патиала (метания), Тирувантапурам (спринтерские дисциплины).

Порядки на сборах довольно жесткие. Спортсмены должны с утра фотографироваться на фоне хостела и подтвердить за час в промежутке времени с шести до семи утра свою геолокацию, что находятся на базе. Эту информацию получают помощники, которые с семи до восьми пересылают ее тренерам, а уже те с восьми до девяти информируют представителей организации, курирующей данный вид спорта. Живут девушки с юношами в разных корпусах гостиницы, и общение между ними возможно только на стадионе, во время процесса растяжки, и по дороге со стадиона в столовую и обратно. Выход с базы в город без весомых оснований запрещен, в итоге есть опасность психологического напряжения, поэтому я выбил для своих спортсменов возможность раз в неделю (с девяти утра до трех дня воскресенья) выходить в город. Без подобной психологической разрядки очень сложно, более того, был инцидент, связанный с одним из спортсменов, показавшим хороший результат на Играх Британского содружества. Возможно, еще и это обстоятельство повлияло на то, что он «поймал» звездную болезнь, немного переоценил себя и начал конфликтовать с коллегами. Здесь тоже необходимо объяснить специфику. Сами сборы могут длиться от трех до шести месяцев, что чревато конфликтами, а конкретный был связан с тем, что спортсмену продлили время сбора, а кому-то нет. Тогда спортсмены, у которых период сбора заканчивается, выезжают в город, снимают там квартиры и приходят на стадион, чтобы потренироваться уже как частные лица. Вот этот спортсмен и взбрыкнул: я тут на сборе, а вы кто такие, чтобы мешать мне тренироваться. Я могу объяснить это и «звездняком», и моральным перенапряжением, когда устаешь от рутины.

— Разговор об Индии нельзя не провести без обсуждения темы Болливуда. Тем более что есть спортивная составляющая, поскольку первый индиец Норман Притчард, дважды ставший вице-чемпионом Олимпиады в 1900 году, после спортивной карьеры стал киноактером.

— Вот у моей супруги тоже была бы перспектива стать актрисой, тем более что даже в Бангалоре активно искали желающих сыграть в массовках Болливуда, особенно с европейской внешностью. Скажу больше, Алсу пришла в спорт, посмотрев кинокартину про спринтершу из бедной семьи, которой спорт помог изменить жизнь. Причем это было индийское кино, которое всегда нравилось Алсу. Однажды мы случайно увидели, что съемки проходят недалеко от нашей спортивной базы, но это редкость, а ехать в Дели или до Болливуда, который располагается в Мумбаи (ранее известном как Бомбей), далековато, и это остановило женскую часть нашей семьи от карьеры киноактрис... А если серьезно, то Болливуд это огромная индустрия, причем в ней задействовано серьезное количество россиянок, которые там снимаются в типажных ролях. Я это все знаю, опять же благодаря Алсу, которая продолжает оставаться любителем индийского кино.

С Президентом федерации легкой атлетики Индии. Фото: vk.com

«У нас зачастую мнение мелкого чиновника весомее мнения маститого тренера»

— Вы присутствовали на заседании, которое проводил Нарендра Моди перед Играми Британского содружества. Какое впечатление он произвел?

— Умнейший мужчина, серьезный грамотный политик, который довольно свободно общается и со спортсменами, задавая вполне профессиональные вопросы, и с обычными людьми. Вообще, создается впечатление, что нам с детства говорили о кастовом сообществе в Индии, а в результате построили такое кастовое сообщество в России, где подчас чиновник средней руки ведет себя так, что к нему не подступишься. В Индии же все очень близко, у меня с руководством федерации почти сразу возникли теплые отношения, как будто я там успешно отработал уже множество лет. Со мной общались топовые управленцы Индии, с одним из них я провел полтора часа, и за все время разговора он ни полсловом не продемонстрировал, что он вообще-то спортивный босс этой страны. У нас же зачастую мнение мелкого чиновника весомее мнения маститого тренера.

— Кстати, вы рассказывали, что кто-то из знакомых работал ранее над физической подготовкой олимпийского призера из Казахстана по фигурному катанию Дениса Тена.

— Да, это мой коллега и друг Сергей Лебедев, ранее бывший прыгун тройным, который затем стал тренером в своей дисциплине, был приглашен тренером по общефизической подготовке в сборную Казахстана, где он провел порядка двух лет до того страшного момента, когда с Теном случилась трагедия. В настоящий момент Сергей работает тренером по физподготовке молодежной сборной России и клуба «Зенит» по футболу. На самом деле легкоатлеты востребованы во всех скоростно-силовых видах (в «Рубине» тренером по ОФП был тренер-легкоатлет Евгений Бондаренко), и таких примеров довольно много. Жаль, что профессиональные тренеры-легкоатлеты вынуждены уходить в более оплачиваемые виды спорта, унося с собой уникальные знания. Выигрывая в зарплате, они останавливаются в росте. По соотношению вкладываемых усилий и достигаемого результата я воспринимаю подобное, как если бы профессор МГУ преподавал математику в средней школе, понижая тем самым свой профессиональный уровень. Вот вопрос, который необходимо решать в первую очередь.

Возвращаясь к вопросу о тренерах, благодаря которым начали расти результаты в технических видах спорта там, где ранее их не было. Главный вопрос по олимпийским видам спорта — если в регионах России (и в Татарстане тоже) российские хоккейные и футбольные тренеры получают зарплату выше, чем их коллеги за рубежом, в то время, как российские тренеры международного уровня олимпийских видов спорта дома должны получать зарплату в 10 раз ниже. По этой причине они и не работают на российский спорт, так лично у меня был простой почти в три года.

Фото: vk.com

«Корова в Индии — священное животное, но есть штаты, где едят говядину»

— Постепенно уходя от спорта в бытовые темы, хочу спросить: как вашему семейству показалась индийская кухня?

— Когда мы приехали на базу, то за первую неделю, когда сидели на карантине, успели изучить местную кухню, поскольку нам приносили еду в ланч-боксах. Увы, смириться с этой едой мог только я, а не мои близкие. Все перченое, овощи, мясо, 90 процентов которого составляет курятина, поскольку в нашем штате Карнатака продажа говядины запрещена законодательно.

— Ну понятно, корова в Индии священное животное.

— Тем не менее в других штатах говядину едят. Например, в штате Керала говядина присутствует в рационе. Может, коровы и там священные животные, но их мясо явно нет. Керала это известный туристический регион, граничащий с еще более известным в России Гоа. У нас же, повторюсь, все перченое, включая десерты, в арбузе и то были пряности. Дочери это обжигало рот до такой степени, что она плакала. Причем в нашем штате эти перчености признаются еще терпимыми, поскольку в северных штатах просто едят нечто огненное. Выручало то, что мы часть продуктов привезли с собой, правда, кухня в нашем доме не была оснащена, и всю технику я приобретал заново. Надо оговориться, что там нет особого аппетита, все-таки жарко, иногда выпитого на завтрак кокоса хватает до ужина. Плюс очень выручают фрукты, отвечающие самым взыскательным вкусам. Когда мы ездили в магазин, то фрукты превышали половину от всех покупок, причем затаривались мы по следующему принципу. Брали большую сумку на колесиках, заказывали такси и в супермаркете заполняли эту сумку под завязку. Тем не менее я там схуднул килограмма на четыре, опять же польза.

Провели изменения с питанием спортсменов, поскольку изначально там фигурировало что-то жареное, причем непонятно на каком масле. Сейчас больше вареного, стало больше рыбы, меньше перченостей. Такая еда вызывает жажду, а тем же прыгунам запивать пищу водой, это прямой путь к отечности, это отрицательно действует на связочный аппарат.

— Когда вы рассказывали о еде, невзначай назвали Гоа.

— Что касается Индии как туристического региона, то на Гоа мы ездили в октябре, в первую половину своего отпуска. И это было просто прекрасное время, поскольку к этому времени я серьезно «выгорел». Это не замечалось за буднями, когда рано утром проснулся, выпил того же кокосового молока, и бодрячком на работе, но усталость накапливалась незаметно, и поездка на Гоа помогла не просто отдохнуть в привычном понимании, а восстановиться.

А сейчас мы просто даже не задумывались о приезде на родину, получив две недели отпуска и потратив часть его на переезд. Мы с супругой практически одинаково соскучились по родным местам, родственникам, плюс я сделал кое-какие дела, например, по части стоматологии.

Фото: vk.com

«Охранник взял палочки, подхватил на них кобру...»

— Общаясь с нашими стоматологами, я узнавал, что к нам зачастую ездят из-за границы, и бывшие соотечественники, и даже иностранцы, которых устраивают российские цены.

— Нет, в Индии стоматология серьезно дешевле, но качество уступает. Хотя я там себе сделал имплант, но остальные проблемы решал в Казани, пусть и дороже, но качественней.

Я еще выспался здесь, наконец. В Индии сложно засыпается, притом что вставать необходимо в шесть утра. А как уснешь, если ночь — это время активности всякой местной живности. То, значит, собаки устраивают разбор взаимоотношений едва ли не каждую ночь. В первой квартире, где мы поселились по приезде, в одном из межоконных пространств поселилось семейство бурундуков, у них там еще приплод подоспел, и тоже каждую ночь активничали. Кобры, воспетые еще Редьярдом Киплингом в «Рики-Тики-Тави», живут по соседству. Где-то с месяц назад я выхожу из квартиры, а мне дорогу пересекает кобра. Поснимал ее на видео, потом шуганул, это уже я попривык к ним, поскольку они у нас живут прямо на стадионе. Его стена отгораживает стадион от джунглей, и вот выводок кобр поселился не на стороне джунглей, а стороне стадиона. Там некая ливневка, где они облюбовали себе жилище, такие здоровые, толщиной с мою кисть. Однажды, в сезон линьки, одна выползла на беговую дорожку, потому, что в этот период у них ухудшается зрение, и они теряются в пространстве. Нам-то от этого не легче, надо тренироваться, но решил проблему охранник стадиона. Пришел, взял какие-то палочки, с их помощью схватил кобру и понес ее на «родину». Причем она у него там падала, он ее снова подбирал, с выражением лица, как принято говорить, «покер фейс». Абсолютно невозмутимый парень. Павлины на стадион прилетают, горланят с веток. Я поначалу не понимал, кто это так кричит, птиц самих не видел, мне индусы пытались разъяснить, называя их на местном наречии.

Или же орлы у нас летают, перед закатом массово, бывает что весь небосклон заслоняют. Я все удивлялся: откуда они себе пропитание добывают на такое количество. Впрочем, там все аномально большое. Те же самые бурундуки размером с нашу белку, летучие мыши, как наши крысы, а уж сами крысы — с кошку. Правда, кошек самих нет, на том же стадионе у нас засилье собак, может быть, из-за этого. Что делать, приходится самим ловить, у меня знакомый, тренер из ЮАР, говорил, что за месяц-полтора наловил их 18 штук. Потому, что слушать их грызню по ночам, все эти хр-хр-хр, становится просто невыносимо. А это крыса сидит, прогрызает решетку на твоем окне, превращая железо в стружку. Наши крысы больше специализируются по проводам, пару раз лишали нас интернета.

— Ну да, вы же живете в Бангалоре, городе айтишников.

— Ага, там и крысы такие, все больше по высоким технологиям (Смеется). Единственная живность мелкого размера, которую я знаю в Индии, это какие то насекомые, причем не летающие, а ползающие. Я по приезде, присел там, будучи в шортах, на скамейку, тут же почувствовал, как весь чешусь. Оказывается, я весь в этих насекомых, причем они мелкие, по размеру где-то десятая часть от наших муравьев, но бегают так быстро, что по сопоставлению скорости к размеру — Усейн Болт позавидует. В целом природа там агрессивная, даже неживая. У нас на территории стадиона кокосовая плантация, так там кокосы хотя и растут по краям дороги, но ветки нависают прямо над ней, и кокосы падают с неимоверным грохотом. Попади на голову, минимум грозит сотрясение. К счастью, они там больше по ночам падают, что опять же не способствует спокойному сну, как вся перечисленная мною живность.

Фото: vk.com

«Если будут налажены взаимовыгодные отношения с Китаем и Индией, то вообще ничего не страшно»

— Не обращали внимания на Турцию, где ранее работали, — там нет знакомых среди пострадавших?

— Супруга сказала, что кого-то из турецких тренеров это затронуло, но я не углублялся в эту тему. Знаю, что в Мерсине, который затронуло землетрясение, работает наш тренер по барьерному бегу Сергей Цивашов, надеюсь, у него все нормально. Там еще работает Владимир Рыжих, который уже год, как переехал из Германии. За сборную этой страны в прыжках с шестом выступала его дочь Лиза Рыжих. Что касается меня, то я с группой проводил сбор в Мерсине, и один из моих учеников был из Газиантепа. Огромная трагедия, конечно, соболезную всем туркам и сирийцам. Надеюсь, местные власти сделают выводы и поменяют имеющиеся стандарты градостроения, пусть даже это будет более дорогое жилье, но жизнь людей дороже.

— В Индии природа вам не угрожает?

— Разве что сезоном дождей. Сейчас начнется индийское лето, которое продлится до мая, и потом начинается сезон дождей. Но дождь как-то стабильно льет ночью, ранним утром и часов с пяти вечера, так что можно, как ни странно, рассчитывать время уличных тренировок.

— Возможно ли вхождение России в различные спортивные конфедерации Азии?

— Я бы это только приветствовал. С той же Индией у нас прекрасные взаимоотношения, длящиеся десятилетиями. Мы ранее помогали этой стране, надеюсь, сейчас она готова нам помогать, причем взаимовыгодно. Там прекрасный текстиль, в чем я лично мог убедиться, чайная индустрия, аптечная фармакология, даже автопроизводство высокого качества. Если будут налажены взаимовыгодные отношения с двумя наиболее крупными державами, Китаем и Индией, то вообще ничего не страшно, самое главное, что есть обоюдное желание развивать наши хорошие отношения.

Фото: vk.com

«Россию до сих пор ассоциируют с Советским Союзом»

— Вы уехали в Индию, после начала СВО, когда вся прозападная пропаганда обвиняла Россию во всех смертных грехах. Как отнеслись в Индии к вооруженному конфликту?

— Я хочу привести слова президента индийской федерации легкой атлетики Аделя Сумаривала, который и при наших личных встречах высказывался, и, что главное, при общей встрече с группой наших прыгунов вспомнил про то, как Советский Союз спас его страну от агрессии США (данные события относятся к 1971 году). Не знаю, про какой временной отрезок он говорил, но Россию до сих пор ассоциируют с Советским Союзом, а он активно выступал за политику деколонизации и независимости таких стран, как Индия. Прямая цитата Сумаривала касалась того, что независимость, которую мы обрели, была сохранена благодаря Советскому Союзу. Мои индийские коллеги понимают сложность данного конфликта и стараются его не обсуждать.

— У меня был цикл статей, где рассматривался через призму событий 1972 год, когда США налаживали отношения с Китаем, благодаря так называемой «пинг-понговой демократии», начав взаимодействия буквально сразу после чемпионата мира по настольному теннису. А СССР терял своих партнеров, например, отказавшись участвовать в «антиимпериалистических Олимпиадах». А уж как мы растеряли отношения за последние 30 лет, это удивительно, что кто-то до сих пор помнит ту помощь, которую их странам оказывал Советский Союз.

— Для Европы и СССР, и Россия — это страны, которых они исторически боятся, стремясь раздвоить, раздробить. Сейчас создана такая организация, как БРИКС, которую надо развивать. К счастью, есть понимание этого с той стороны. Не только в Индии, я общался в Непале с парнем, который четко придерживается пророссийской политики.

— Наверняка сопоставляют нынешний конфликт России и Украины с собственным вооруженным противостоянием с Пакистаном, бывшим некогда частью одной страны. Какие у них сейчас взаимоотношения со страной, которую я с детства запомнил по полковнику Зия-уль-Хаку, который вместе с корейцем Чон Ду Хваном и «израильской военщиной» ассоциировались в моем детстве с самыми агрессивными представителями Азии?

— Не готов ответить на вопрос про взаимоотношения Индии с Пакистаном в том числе потому, что боюсь затронуть какой-то нерв в своих собеседниках, который может заныть. Про их тяжелые взаимоотношения я слышал ранее, до перелета в Индию, а уже там не расспрашивал своих собеседников.



Джаудат Абдуллин