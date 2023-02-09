«Миллионы «отмыли» в Дербышках»: зачем краденый из СК сейф увезли в сауну

О чем рассказал после задержания полковник-организатор кражи вещдоков в 14,7 млн рублей — эксклюзив «РВ»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Завтра, 10 февраля, в суде Казани ожидается приговор трем соучастникам дерзкого проникновения в здание отдела Следственного комитета и выноса сейфа с 14,7 млн рублей. Прокурор требует их посадки на 13 лет, адвокаты — переквалификации обвинения и условных сроках. Защита ссылается на показания организатора преступления — следователя-криминалиста Марата Шакирова, который на следствии и в суде рассказывал, что о миллионах парням не сообщали, обещали заплатить 75 тысяч. Все допросы арестованного полковника проходили в закрытом от общественности режиме, однако «Реальному времени» удалось изучить протокольный «рассказ» покаявшегося преступника в погонах.

Получил 2 миллиона по двум поддельным паспортам



В Следственном комитете Марат Шакиров прослужил 6 лет. За преступления, которые дискредитировали службу, может присесть в колонию на семь. Именно такой срок в прениях запросила для него прокуратура в Вахитовском суде Казани.

По данным источников «Реального времени», на допросах у бывших коллег и в суде уволенный следователь-криминалист обходил вопросы о том, какие жизненные драмы толкнули его, офицера, на путь криминала. Известно лишь одно — полковнику остро не хватало его зарплаты. А кредиты ему уже не давали. Причем в такой ситуации Шакиров оказался минимум за полгода до скандальной пропажи весьма габаритного сейфа с миллионами из здания отдела СК.

После задержания за эту кражу организатор преступления сознался в заказе поддельных документов и незаконном получении кредитов на имя своих коллег-следователей. Общая сумма полученных средств составила 2 млн рублей.



7 лет в прениях запросила для Шакирова прокуратура в Вахитовском суде Казани. Фото: Ирина Плотникова

В рамках заключенного с прокуратурой и СК досудебного соглашения Марат Шакиров признавался: в феврале — начале марта 2021 года нашел в Сети сайт, где обещали помочь с оформлением кредитов. Связался по указанному номеру с анонимным «помощником» и тот предложил прислать данные о себе, месте работы и ежемесячном доходе сообщением в «Телеграме». Изучил эти сведения и ответил: законным способом кредит Шакиров не получит из-за уже имеющейся кредитной нагрузки. После чего офицер СК получил предложение — заказать «оформление» поддельного паспорта со своим фото, но чужими данными.

По данным источников «Реального времени», первоначально силовики полагали, что эти чужие персональные данные полковник заимствовал, получив доступ к копиям паспортов своих коллег. Однако фабула обвинения в этой части звучит иначе: дескать, неустановленный следствием «помощник» присылал Шакирову некие списки госслужащих, включая действующих сотрудников Следкома по РТ, и он выбрал двух знакомых ему следователей Мельникова и Хасанова, а еще отправил «помощнику» свое фото.

Из показаний обвиняемого следует: услуга не была бесплатной — за первый поддельный паспорт он в марте 2021-го перевел двумя траншами на виртуальный кошелек 150 тысяч рублей, за второй в мае — 200 тысяч. Как позже установили эксперты, оба бланка изготовлены не АО «Гознак», водяные знаки имитированы тиснением, реквизиты нанесены с помощью цветного струйного принтера, а герб РФ методом цветной электрографии. Псевдодокументы офицеру-«заказчику» передавали некие неустановленные курьеры на парковке ТЦ «Горки-парк» и у Центра бокса и настольного тенниса.

Причем менеджеры трех финансовых организаций подделки не распознали. Следствию удалось подтвердить показания Шакирова о получении им в конце апреля 2021-го в ПАО «СКБ банк» 960 тысяч рублей и в МФК «Кэшдрайв» 411 тысяч рублей. Кредиты выданы с разницей два дня по одному фальшивому паспорту. По второму — в начале июня смог заключить договор о потребительском кредите еще на 630 тысяч рублей в АО КБ «Ситибанк».

Шакиров признался, что решил похитить деньги из сейфа и попросил друга приискать трех исполнителей. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Причем, поскольку кредиторы потерпевшими не признаны, займы эти Шакиров успел погасить. И получил обвинение в пособничестве двум фактам подделки паспорта с целью его использования.



Полковник запасся топором и «болгаркой»

Ключевой эпизод дела отступника правоохранительной системы — кража в особо крупном размере, которую обнаружили в четвертом (экономическом) отделе по особо важным делам Следкома по РТ 4 октября 2021 года. На допросе Марат Шакиров признался — вынести сейф из здания он планировал на день раньше, но помешала охранная сигнализация. Кроме того, он сообщает — о реальном содержимом сейфа знали лишь двое участников кражи. Приводим допрос обвиняемого с незначительными сокращениями:

«С 21 июня 2021 года я был прикомандирован в четвертый отдел. Включен в состав следственной группы по уголовному делу [о предполагаемом злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве ООО «Оптовик»]. 3 августа по этому делу был произведен обыск, изъяты более 14 млн рублей, которые руководитель группы поместил для хранения в свой служебный сейф.



Примерно 23 или 24 сентября я решил похитить эти деньги из сейфа, о чем рассказал своему другу Дживану Мхитаряну примерно 27-го и попросил приискать трех исполнителей. 30-го Мхитарян сообщил — нашел парней, которые за вознаграждение согласны похитить сейф с деньгами из отдела СК. О деньгах на сумму 14 млн с лишним Мхитарян им не рассказывал.



Вечером 2 октября у дома 5 на улице Красная Позиция я встретился с Дживаном, с ним были три на тот момент незнакомых парня. (тут следователь делает оговорку, что личности этой тройки уже установлены и их фамилии обвиняемому известны — Елинсон, Карабаев и Нургалиев.) На лицах парней были медицинские маски. Приехали к отделу и увидели — людей в субботний вечер в здании уже нет, зато мигают датчики охранной сигнализации».

Марат Шакиров признался — вынести сейф из здания он планировал на день раньше, но помешала охранная сигнализация. Фото: Ирина Плотникова

Дальше, по словам следователя-оборотня, он вместе с Мхитаряном приподнял Карабаева, и тот баллончиком закрасил объектив камеры видеонаблюдения. После чего Шакиров сообщил подельникам — кража переносится на следующий день... и все разошлись. А 3 октября, около 16 часов тем же составом снова встретились на Красной Позиции. Ждали в машине. К месту кражи на улицу Карла Маркса выдвинулись ближе к 21 часу.

«По моему указанию Елинсон и Мхитарян остались в машине и ждали условного сигнала, а я с Карабаевым и Нургалиевым подошли к отделу, где я отогнул створку одного из окон на первом этаже, повредив охранную сигнализацию (как выяснило следствие, с этой целью Шакиров заранее захватил с собой топор и отвертку, — прим. ред.). Затем вернулись к автомобилю, где я сказал — сигнализация отключена, но нужно дождаться, пока все сотрудники покинут здание», — продолжил свой рассказ на допросе полковник. Ждали, по его словам, долго:

«Около 1 часа 30 минут 4 октября Елинсон, Карабаев, Нургалиев и я подошли к отделу, где я удостоверился — охранная сигнализация отключена. Мхитарян в это время находился в автомобиле Нургалиева, ждал условного сигнала для заезда и погрузки похищенного сейфа.



Я отогнул створку окна кабинета Субаева (руководителя следственной группы по делу, — прим. ред.). Опасаясь, что сигнализация все же сработает, мы отбежали к Мхитаряну. Затем перепарковали автомобиль во дворы, неподалеку от отдела. Нургалиев по личной инициативе поставил на свой «Хундай» номера с машины, которая стояла рядом (за что в последующем, кроме обвинения в краже, получил еще одно).



Вчетвером вернулись к отделу, я отогнул оконную створку кабинета Субаева и «болгаркой» перерезал дужку замка на решетках. Затем дал указание Нургалиеву и Карабаеву, чтобы закрасили третью камеру видеонаблюдения, направленную на парковку отдела. Далее мы с Елинсоном залезли в кабинет и подтащили сейф с 14 млн рублей к окну. Я сказал Елинсону сообщить Мхитаряну, чтобы заезжал, и позвать Нургалиева на помощь. Вместе с Нургалиевым мы вытащили сейф с деньгами, а когда Карабаев открыл шлагбаум и Мхитарян заехал на парковку, погрузили сейф в салон автомобиля».

Пропажу сейфа коллеги Марата Шакирова обнаружили в понедельник утром. Фото: Динар Фвтыхов

«Занесли сейф в сауну и начали пилить»

Далее арестованный следователь-криминалист Шакиров рассказывает, что Елинсон от отдела ушел пешком. Карабаев закрыл шлагбаум и последовал за приятелем. А остальные отправились в Дербышки, где Нургалиев со знакомыми арендовал частный дом на улице Азина. Именно там решили вскрыть сейф, ведь сделать это на месте не получилось. Самым подходящим для этих целей помещением частного дома им показалась пристройка с сауной...

«Занесли сейф в помывочное помещение сауны. Там начали пилить его «болгарками». Окончания я не дождался, уехал домой. А 4 октября днем мне позвонил Мхитарян и сказал, что деньги в надежном месте», — сообщил в завершение допроса организатор преступления.

Согласно обвинению, ряд деталей полковник скромно умолчал — к примеру то, что использовал свои знания следователя при подготовке преступления — предусмотрел, чтобы все участники использовали маски с перчатками и обязательно оставили дома мобильные телефоны. Также силовики полагают — Мхитарян предлагал Елинсону, которого знал еще по Альметьевску, подключиться к хищению «сейфа с документами» за 75 тысяч рублей и найти еще двоих. Когда эти двое согласились, с ними сговорились на схожую сумму, при этом Нургалиев запросил дополнительно еще 75 тысяч — за то, что предоставит свой автомобиль. После преступления Мхитарян выдал парням 350 тысяч рублей.



Пропажу сейфа коллеги Марата Шакирова обнаружили в понедельник утром, то есть 4 октября. К расследованию столь наглого преступления тут же подключились все спецслужбы, и пока одни силовики допрашивали и проверяли на «детекторе лжи» всех сотрудников отдела СК, другие устанавливали маршруты движения автомобилей, побывавших вблизи места преступления в выходные и контакты. В итоге за тремя студентами из Альметьевска пришли уже 5 октября, а чуть позже задержали и полковника-организатора. 6-го эту четверку суд водворил в СИЗО, а «отмытые» в Дербышках миллионы и спешно покинувшего Татарстан Дживана Мхитаряна так и не нашли.

За тремя студентами из Альметьевска пришли уже 5 октября, а чуть позже задержали и полковника-организатора. Фото: Максим Платонов

Прокурор — о дискредитации, адвокаты — о квалификации, подсудимый — об уроке на всю жизнь

Поскольку на этапе расследования сознавшийся в преступлениях следователь заключил досудебное соглашение с силовиками, его дело было в отдельное производство и поступило в Вахитовский суд Казани отдельно от основного. На тот момент Генпрокуратура РФ уже расторгла досудебку с Шакировым, но повторно соединять дела суд не стал.

Процессы над троицей и полковником шли параллельно, и хотя прения по второму делу начались раньше, первым в совещательную комнату удалился судья Адель Галеев, председательствующий на процессе над бывшим третьекурсником КГАСУ Данилой Елинсоном, недоучившимся в КАИ Русланом Нургалиевым и их приятелем Никитой Карабаевым, незадолго до преступления вернувшимся из армии.

В последнем слове эти трое просили не наказывать их сурово — не лишать свободы. В частности, Нургалиев поблагодарил судью и участников процесса «за всестороннее рассмотрение дела» и заявил:

— Понимаю, что совершил преступление, и мое нахождение в СИЗО — уже справедливое наказание. Все, что произошло, для нас — урок на всю жизнь. Это произошло из-за нашей молодости и отсутствия жизненного опыта. Мы, как могли, постарались возместить весь ущерб, причиненный нашими действиями. Надеюсь, это подтвердит, что мы осознали неправильность своего поведения... Дипломы, грамоты, характеристики говорят о том, что я был обычным молодым человеком... Ваша честь, я прошу о справедливом, не чрезмерно суровом наказании, не связанном с лишением свободы.

Гособвинитель Руслан Байбиков просил для этих парней 13,5 года колонии общего режима. Фото: Ирина Плотникова

Ранее гособвинитель Руслан Байбиков просил для этих парней 13,5 года колонии общего режима: 5 лет — для Елинсона, 4 года — для Карабаева, 4,5 — для Нургалиева. «Преступление повлекло дискредитацию органов правоохранительной системы, подрыв доверия к ним со стороны граждан... Указанное считаю недопустимым, а способ совершения преступления абсолютно бездумным», — заявил он.

В свою очередь адвокаты подсудимых заявили, что виновник дискредитации — Шакиров, а парням о миллионах в сейфе известно не было, а значит не было и умысла на кражу в особо крупном размере. Защитники просили переквалифицировать действиях их клиентов по кражи с части 4 на часть 2 статьи 158 УК РФ, и с учетом явок с повинной, и положительных характеристик ограничиться условными сроками. Они подчеркивали — двое соучастников кражи не присутствовали при «распиле» сейфа, а третий — Нургалиев — на следствии рассказывал — внутри сейфа была запечатанная скотчем коробка, о содержимом которой он не знал. Со слов того же подсудимого, изначально решился поучаствовать в хищении, чтобы выплатить долг за машину, и речь шла о хищении неких бухгалтерских документов...

При этом адвокат Айдар Закиров в защиту Нургалиева напомнил суду — оставшийся без госномеров владелец автомобиля ранее подал иск на 1,7 тысяч рублей, но затем известил суд — ущерб подсудимый уже погасил, а кроме того выплатил 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. В связи с чем потерпевший ходатайствовал о прекращении преследования Нургалиева по данному эпизоду за примирением сторон.

Что касается поврежденного сейфа, то есть стоимость в 10 тысяч рублей подсудимые возместили еще на старте процесса.

Попытку погашения предпринял и подсудимый Марат Шакиров. На прошлом заседании суда его адвокат Александр Кормильцев готов был передать представителю СК некую сумму наличными. По данным источников «Реального времени», о миллионах речь не шла, родня обвиняемого собрала менее 500 тысяч. Представитель потерпевшего дал понять, что такой формат возмещения силовым ведомством не предусмотрен.

На прошлом заседании суда его адвокат Александр Кормильцев готов был передать представителю СК некую сумму наличными. Фото: Ирина Плотникова

Напомним, для «предателя интересов службы» с учетом его признания в особо крупной краже и в покупке поддельных паспортов прокуратура потребовала 7 лет колонии общего режима. По мнению гособвинителя Руслана Байбикова, реальное лишение свободы необходимо для предупреждения новых преступлений, восстановления справедливости и исправления отступника. Кроме того, он предложил лишить Шакирова звания «полковник юстиции» и права занимать должности на госслужбе в течение 3 лет после освобождения. Этот обвиняемый в прениях и с последним словом пока не выступал.