«Татнефть» сохраняет экологическое лидерство

В 2022 году компания заняла первые места в пяти ESG-рейтингах и победила в трех конкурсах — как федерального, так и республиканского масштаба

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

ПАО «Татнефть», подводя итоги 2022 года, не может не обойти вниманием тематику ESG. В этой сфере компании есть чем гордится: она продолжает активную деятельность в плане охраны окружающей среды, развивает экологические инициативы и неустанно вводит все новые и новые природосберегающие технологии добычи нефти и восстановления экосистем. Газета «Нефтяные вести» подводит итоги участия компании в «медальном зачете» авторитетных ESG-рейтингов и конкурсов.

Первые позиции в рейтингах

Компания впервые была признана единоличным лидером отраслевого рейтинга экологической открытости нефтегазовых компаний (организаторы — «Всемирный фонд дикой природы» WWF России и группа «КРЕОН»). Этот рейтинг позволяет заинтересованным сторонам получать объективную информацию об уровне открытости компаний нефтегазового сектора и масштабе воздействия их деятельности на окружающую среду. Кроме того, «Татнефть» стала лидером рэнкинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), разделив первое и второе места в «Рэнкинге нефтегазовых компаний с точки зрения интеграции климатической повестки» с «СИБУР Холдингом».

«Последние несколько лет эти компании успешно реализуют в ходе своей деятельности климатическую повестку, активно внедряют программы повышения энергоэффективности и поддерживают высокий уровень информационной прозрачности, благодаря публикации нефинансовой отчетности», — отмечает АКРА в своем отчете. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил «Татнефть» в группу лидеров индексов по устойчивому развитию «Ответственность и открытость» и «Рейтинг компаний по раскрытию информации об интеграции ЦУР ООН». Тот факт, что компания возглавляет эти рейтинги, говорит о том, что РСПП высоко оценивает качество и полноту раскрытия информации по устойчивому развитию в корпоративной отчетности. В международном рейтинге TPI (Transition Pathway Initiative) ПАО «Татнефть» поднялось сразу на два уровня, по сравнению с 2021 годом. TPI — международная инициатива, запущенная в 2017 году. Она оценивает насколько компания готова перейти к низкоуглеродной экономике. Подъем в рэнкинге свидетельствует, что климатический вопрос глубоко интегрирован в стратегическое и оперативное принятие решений в компании.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Победители конкурсов

Результаты участия «Татнефти» в экологических и ESG-конкурсах федерального уровня тоже впечатляют. Так, «Татнефть» и «ТАНЕКО» победили во Всероссийском конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» в номинации «За экологически ответственный бизнес».

Кроме того, компания победила на IV Всероссийском конкурсе природоохранных практик «Надежный партнер — экология». Проект «С заботой о будущем: сеть уникальных школьных биолабораторий по микроклонированию растений» получил золото в номинации «Лучший образовательный проект в сфере экологии».

Конечно, отмечена компания и на республиканском уровне. В ежегодном конкурсе «ЭКОлидер», который проводит Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана, «Татнефть», «ТАНЕКО» и «Татнефть-АЗС Центр» заняли первое и второе места в номинациях «Охрана водных ресурсов» и «Охрана атмосферного воздуха», соответственно.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть». Реклама. Токен: Pb3XmBtzswWLFKQKBTiiwSpfCcYzcVGc5bDFwhY