«Мы прожили еще год, что хорошего, общеполезного мы сделали?»

Исмагил Гаспринский — о деятельности казанских и российских мусульман 130 лет назад

Фото: энциклопедия истории Крыма

Январь — традиционное время подведения итогов, и этой традиции отдал дань 130 лет назад известный просветитель и издатель Исмаил Гаспринский, рассказав о деятельности казанских, крымских татар и других российских мусульман в 1884 году. Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани, который работает над изданием Полного собрания сочинений Гаспринского (1851—1914), предлагает ознакомиться со статьей* выдающегося писателя в газете «Переводчик-Терджиман».

Мы прожили еще год

Он прошел безвозвратно, но оставил ли нам что-либо? Истек ли он совсем-таки бесплодно?! В течение его каждое племя, каждый народ пережил кое-какие события; совершил кое-какие хорошие дела; сделал кое-какой прогресс. А мы, российские мусульмане, что хорошего совершили мы в течение истекшего года? Что создали мы, что внесли в сокровищницу человеческой жизни? Чем обратили мы на себя внимание цивилизованного общества, чем заслужили уважение окружающих народов? Неужели целый год почти 15 миллионов российских мусульман «ели-пили-спали» и больше ничем не отличились! Однако год прошел.

Что хорошего, общеполезного мы сделали?

Спрашиваю: «Что хорошего, общеполезного мы сделали?» Не думаем, что скажут о миллионах мусульман, если в триста шестьдесят пять дней они не совершили ничего хорошего? Иначе если между ними не было деятелей просвещения, общей пользы и благотворительности? Спаси нас Аллах! Можно бы сказать нечто очень нехорошее, но слава Аллаху, истекший год прошел не совсем бесследно… Правда, нет ничего крупного, достойного внимания всего просвещенного мира, но все же есть признаки, что тьма невежества начинает редеть, давая место проникновению освежающих, светлых лучей… слава Аллаху!

Да, прошлый год стоит внимания. Все же есть признаки, что тьма невежества начинает редеть, давая место проникновению освежающих, светлых лучей…

Мы глубоко верим, что он кончает эпоху нашего давнишнего застоя и начинает эпоху умственного возрождения. Идеи просвещения, гуманности и общего блага начинают возникать и вспыхивать то тут, то там. Обратимся к видимым явлениям. В течение истекшего года вышли в свет до девяносто названий мусульманских книг, преимущественно на тюрко-татарском языке. Выходили в свет три газетки, быть может, пережив самый трудный период возникновения и апатии заспавшихся читателей! Как далеко ни отстали мы на поприще печати и литературы от других народов, но все же, слава Богу, имеем зачатки этого святого дела. Небезызвестно, что в небольших и более крупных центрах русского мусульманства прошлый год ознаменовался созданием некоторого числа общеполезных и богоугодных сооружений. Честь и слава большим и малым жертвователям! Все же, не жалея копейки, делают они добро настолько, насколько его разумеют...

Книги из библиотеки Агафуровых. Фото: oblgazeta.ru

В Терской области... благотворительное педагогическое общество также поставило себе целью помогать нуждающимся мусульманам для окончания курса в средних и высших учебных заведениях. Добрый путь! Меры совершенно своевременные.

Новый метод и новые училищные порядки завоевали себе доверие

В Шуше прошлым летом усердно трудился некий молодой мусульманин, ревнитель просвещения (имя его нам не нужно) над практическим применением в мусульманских мектебах звукового метода и примером, и опытом значительно популяризовал этот метод. Бог в помощь!

Бахчисарай, медресе Зынджирлы. Фото: pastvu.com

В Бахчисарае в одном мектебе тоже был применен звуковой метод начального обучения, но, как всегда с новым делом, был встречен недоверчиво, даже с недоброжелательством, так что с трудом можно было найти до десятка желающих учиться. Но зато после экзамена, имевшего место шесть месяцев спустя по открытии обучения, сразу поступило в мектеб тридцать учеников с обязательством родителей платить за учение по 1 руб. в месяц! Годовой экзамен, на коем дети бойко писали и читали по-татарски, показал знание правил веры и четырех правил арифметики, а некоторые дети — и русской грамоты. Новый метод и новые училищные порядки завоевали себе доверие. Некоторые из родителей, присутствовавшие на годовом экзамене, прослезились, говоря, что, как животные, они не ведали о существовании и возможности столь облегченного способа преподавания и успехов. Впрочем, это были не слезы, а блестящие алмазы просветительского обновления.



Петербургская мусульманская община тоже, исходатайствовав себе разрешение на открытие мектебе-училища, думает преподавать в нем начальные знания, и мусульманскую грамоту, и язык [и] русский и французский. Дело стоит за ненахождением подходящего русско-татарского учителя. Унывать не надо: найдется, и дело пойдет как должно.

Фото: kitap.tatar.ru

Идея всегда предшествует делу...

Казанские мусульмане тоже затевают организацию благотворительно-педагогического общества, о коем толкуют уже несколько лет. Известная благотворительность и состоятельность казанцев дает право надеяться, что это общество могло бы сделать много добра по призрению и воспитанию. Предполагается на средства будущего общества открыть дома призрения для неимущих и училища для сирот и других бедных детей, для обучения грамоте, вере и ремеслам. Будет доброе дело. Сегодня об этом говорят — завтра оно будет делом. Идея всегда предшествует делу.

Один почтенный мирза Стерлитамакского уезда Уфимской губернии завещал все свое состояние на открытие для местных мусульман образцовой фермы с практическим земледельческим училищем. Копия завещания обязательно доставлена нам уважаемым благотворителем. Благо выдумано! Нужно ли говорить о пользе и великом значении земледельческой школы?..

В Ташкенте известный современный ученый и богослов-мулла, прошедший курс наук в Казанском университете и обогативший свои познания путешествием по Европе, Африке и Азии, Халим Хаджи Юнусов задумал учреждение и открытие научного мусульманского медресе, в коем наряду с богословскими мусульманскими науками будут преподаваться начала общеобразовательных наук на местном языке. Для медресе почтенным Юнусовым сделаны пожертвования, руководства, говорят, им составляются. Таким образом, в сердце глубокой Азии, в районе родины знаменитого мусульманского ученого Ибн-Сины, готово возникнуть медресе, может быть, прототип будущего исламистского университета!

Фото: litfund.ru

Да, прошлый год стоит внимания

Вот факты, которые мы могли отметить за истекший год, и думаем, что они говорят, обещают нечто хорошее, светлое. Видимо, почти повсеместно в пределах нашего обширного отечества от Казани до Нухи, от Бахчисарая до Ташкента начинает редеть смрадный туман невежества и застоя, уступая место проблескам светлых лучей и стремлений к просвещению и общему благу! Да, кажется, мы присутствуем накануне умственного пробуждения русских мусульман.



Итак, истекший год есть до некоторой степени конец застоя и начало умственного движения

Благотворительные общества, новые методы преподавания, стремление к улучшению, обновлению училищ, возникающая печать, научное медресе — несомненно, утешительные симптомы рассвета и плоды новых идей и пробуждающегося сознания.

Исмаил Г.

Подробнее см: Полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского. Т. 2. С. 249—253

*Обозрение жизни (Фельетон) И. Гаспринского в газете «Переводчик-Терджиман» за 1884 г. — 17 января, №2