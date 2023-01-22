Мудрость Конфуция, коммунизм Мао и самые влиятельные женщины Китая XX века

Разбираемся с историей и культурой Китая с помощью нон-фикшна, а также исторических и художественных книг

Фото: Екатерина Петрова

Юн Чжан известна в России книгой «Дикие лебеди: три дочери Китая». В ней она исследует жизнь своей бабушки, матери и себя в Китае XX века. Книга проливает свет на сложности, с которыми столкнулись китайские женщины, в том числе на политические потрясения и их отражение на жизни обычных людей. В книге «Старшая сестра, младшая сестра, красная сестра» Чжан снова привлекает внимание к женскому опыту. Но на этот раз она исследует не жизнь простых китаянок, а знакомит читателя с тремя женщинами, которые помогли сформировать Китай XX века.

Политическая жизнь Китая прошлого века не мыслима без трех фигур — Сунь Ятсена, Чан Кайши и Мао Цзэдуна. Но если переключить внимание с них на женщин, которые за ними стояли, то найдем только одну фамилию — Сун. Жизнь трех сестер Сун охватила три столетия. Они родились в конце XIX века, формировали политический фон в XX и последняя из сестер, Мэйлин умерла в 2003 году в возрасте 105 лет. На протяжении ста лет войн, сейсмических революций и драматических преобразований они всегда находились в центре событий.

В истории о трех сестрах Сун меняются только декорации: от грандиозных вечеринок в Шанхае к пентхаусам в Нью-Йорке, от кварталов изгнанников в Японии и Берлине до встреч в секретных комнатах в Москве, от резиденций коммунистической элиты в Пекине до коридоров муниципальных зданий в демократичном Тайване.

Надежда, отвага и пылкая любовь трех сестер чередовались с отчаянием, страхом и большими трагедиями. Сестры наслаждались баснословной роскошью, привилегиями и славой, но вместе с тем постоянно рисковали своими жизнями. … Если судить по доступным источникам, сестры как отдельно взятые личности оставались персонажами из сказки. Об этом свидетельствует распространенное изречение: «Жили в Китае три сестры. Одна любила деньги, другая любила власть, а третья любила свою родину».

Чарли Сун: от богатства к политической власти

Никто не верил, что двадцатитрехлетний император Гуансюй способен вести первую в стране современную войну. Сунь Ятсен, отец современного Китая, понимал, что это его шанс, чтобы свергнуть монархию и установить республику. Он придумал план, согласно которому поднимется восстание в Кантоне и оппозиция займет город. А после «Кантонского восстания» будут захвачены другие части Китая.

К подстрекательству восстания Сунь Ятсен подключил гангстеров. Но предприятие оказалось масштабным и чрезвычайно дорогостоящим. Нужно было не только заплатить бандитам, но и предоставить им оружие. Он отправился в Америку с обещанием больших уступок американцам в обмен на финансирование. В самом начале «турне» по США Сунь Ятсен получил письмо от друга из Шанхая. Тот просил его немедленно возвращаться, чтобы начать революцию. Китай терпел ужасающие поражения от японцев, а маньчжурский режим показывал свою полную некомпетентность и непопулярность среди народа.

Человеком, который написал это письмо и подтолкнул сторонников республики к революционным действиям, был тридцатитрехлетний Чарли Сун — в прошлом пастор методистской церкви, а теперь состоятельный бизнесмен из Шанхая. Чарли Сун познакомился с Сунь Ятсеном в том же 1894 году, когда Сунь ненадолго приезжал в Шанхай.

Цинлин Сун — «Красная сестра», жена «Отца Китая», заместительница председателя Мао

Цинлин интересовалась политикой еще со школы. Затем против воли отца она вышла замуж за Сунь Ятсена, которого Чарли Сун боготворил и который был старше своей жены на 27 лет. Цинлин оказалась в самой гуще политических событий. Ее отношения с мужем никогда не были спокойными, поскольку Сунь Ятсен обладал скверным характером, а его главная цель заключалась не в радостях семейной жизни, а в том, чтобы стать президентом Китая.

Американский журналист Эдгар Сноу, спрашивал у нее, как она влюбилась в Сунь Ятсена. Сноу вспоминал: «Я не влюблялась, — задумчиво проговорила она. — Это было преклонение перед кумиром, на которого я смотрела словно издалека. Я поддалась романтическому порыву, когда сбежала, чтобы работать вместе с ним... Я мечтала спасти Китай, а доктор Сунь Ятсен был единственным человеком, способным на это, и я хотела помочь ему».

В своей книге Юн Чжан деконструирует исторические события и исторических личностей. Она говорит о том, что китайцы относятся к Сунь Ятсену с большим почтением. Чжан подчеркивает это, но одновременно максимально очеловечивает своего персонажа, показывая, мягко говоря, неприглядные его стороны. Это хорошо видно в эпизоде, когда на его особняк нападает офицер Чэнь Цзюнмин с войсками. Сунь Ятсену нужно забрать пушки, поэтому он сбегает, а внутри оставляет Цинлин. То есть он использовал собственную жену в качестве приманки.

Цинлин присутствовала на всех встречах Сунь Ятсена с Москвой и подпала под влияние агента Коминтерна Михаила Бородина. В последующие годы «Красная сестра» была самым видным диссидентом. Она открыто бросала вызов режиму Чан Кайши прямо у него под носом в Шанхае. Цинлин оказывала любую помощь китайским коммунистам: переводила крупные суммы партии или находила подходящих сопровождающих для доставки их эмиссаров в Москву.

В возрасте 56 лет она стала заместительницей председателя правительства Мао. Во время провозглашения Народной Республики 1 октября 1949 года Цинлин прошла прямо за ним через ворота Тяньаньмэнь. Пока ее сестры жили в изгнании, «Красная сестра» была на вершине своей политической жизни.

Мэйлин Сун — младшая сестра, жена Чана Кайши

Мэйлин — самая космополитичная из трех сестер, высоко ценила роскошь и жизнь в США. Она окончила колледж Уэллсли по специальностям английская литература и философия.

Будучи замужем за Чаном Кайши, Мэйлин стала первой леди Китая. Во время войны в 1938 году она объездила все горячие точки страны с севера на юг. Решая миллион вопросов, женщина была измучена, но воодушевлена. Она предстала перед народом настоящей первой леди военного времени. Когда Чан Кайши стал генералиссимусом, у нее появился шанс продемонстрировать свое превосходное образование в статусе советника и переводчицы с английского языка.

В отношениях супругов были свои взлеты и падения, но муж всегда относился к Мэйлин с уважением и был сильно привязан, в отличие от того, как Сунь Ятсен относился к Цинлин. Большую роль Мэйлин сыграла во время Второй мировой войны. Вместе с мужем они вносили вклад наравне с Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным. Кстати, упомянутые международные лидеры восхищались манерами первой леди Китая, а также ее знаниями как восточной, так и западной культур.

Мэйлин стойко переносила тяготы политической жизни: не отступала со своих позиций во время войны между националистами и коммунистами, переживала лишения военного времени и участвовала в переговорах и дебатах на самом высоком уровне. Но все это не избавило ее от репутации избалованной девочки с пристрастием к роскошному и экстравагантному образу жизни.

После смерти своего супруга в 1975 году, Мэйлин покинула Тайвань, где находилась в изгнании, и поселилась в Нью-Йорке. Семейство Сун владело там дорогой недвижимостью. Младшая сестра продолжала вести роскошный образ жизни благодаря финансовой поддержке старшей сестры Айлин. К концу жизни Мэйлин решила просто наслаждаться привилегиями, которые у нее были в Соединенных Штатах. В 103 года она провела выставку собственных картин в Нью-Йорке.

Айлин Сун — старшая сестра, неофициальный главный советник Чана Кайши, одна из богатейших женщин Китая

После смерти отца, Чарли Суна, Айлин была главной кормилицей сестер. Она вышла замуж за Куна Сянси, который, благодаря связям жены, стал самым богатым человеком в Китайской Республике начала XX века. Эта пара скопила одной из величайших личных состояний в стране. Айлин прекрасно понимала, что капитал мужа — это ее заслуга, и что заработанные деньги появились за счет коррумпированных сделок и огромного влияния, которое она оказывала на младшую сестру Мэйлин и ее мужа.

Во время учебы в колледже Айлин отдала предпочтение новейшей истории. А ее последнее эссе «Моя страна и ее привлекательность», в котором она прокомментировала Конфуция, показывает политическую зрелость даже в возрасте 19 лет.

Его грубейшей ошибкой было то, что он не проявлял должного уважения к женщинам. Наблюдения свидетельствуют, что ни одна страна не в состоянии возвыситься над прочими, если ее женщины не получают образования и не считаются равными мужчинам в нравственном, социальном и интеллектуальном отношении... Прогресс в Китай должны принести в основном его образованные женщины.

В книге «Старшая сестра, младшая сестра, красная сестра» автор привлекает внимание к женскому присутствию в политике. Сестры Сун принадлежали к светскому обществу, обладали статусом-кво и считались иконами моды шанхайского высшего общества. Юн Чжан показывает, что это были свирепые, умные женщины с собственными политическими планами и идеями.

В китайском обществе до сих пор к сестрам Сун неоднозначное отношение. Их воспринимают как мелких оппортунисток, а роскошный образ жизни, когда большая часть населения страны бедствовала, в целом вызывает негодование. Однако Чжан хочет показать, что герои-мужчины современной китайской истории были не настолько великими, а скорее ущербными, и получали ценнейшую помощь от других, включая их богатых жен.

Издательство: «МИФ»

Перевод: Ульяна Сапциная

Количество страниц: 450

Год: 2022

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Екатерина Петрова, Никита Коновальцев (иллюстрации)