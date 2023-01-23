РИМ меняет парадигму запуска рекламных кампаний в «наружке»

Реклама будет показываться когда нужно, кому нужно и где нужно!

Вслед за остальными сферами переживает цифровизацию и рынок наружной рекламы. По сравнению с классическими формами рекламных щитов, рынок диджитал-носителей гибче, точнее и быстрее отвечает запросам современного бизнеса. Поэтому его доля постоянно растет. А чтобы можно было более эффективно рекламироваться, появляются и новые инструменты управления кампаниями. Например, сервисы по автоматизированной закупке наружной рекламы. Подробнее об особенностях этих платформ и о том, какие возможности они предоставляют, — в материале «Реального времени».

DSP: сам себе рекламное агентство



Совсем недавно, чтобы опубликовать рекламную кампанию на наружных носителях — неважно, был ли это «старорежимный» щит или диджитал-конструкция, нужно было звонить в рекламное агентство и узнавать, где есть свободные места и когда их можно занять. Стандартный контракт заключался на месяц, поэтому, чтобы продать, к примеру, товары к 8 Марта, приходилось закупать место на рекламную конструкции на весь февраль. Да и запуска нужно было ждать минимум несколько дней (а то и недель, если конструкция была занята!).

Сейчас разработаны продукты, которые полностью меняют привычки, сложившиеся у бизнеса в наружной рекламе. Они относятся к DSP — это независимые системы покупки таргетированной медийной рекламы с возможностью индивидуального подхода к рекламодателям (так называемые programmatic-кампании). Технологии эти разработаны были для онлайн-рекламы, а теперь приходят в сегмент out-of-home.

Продукт этот позволяет и прогнозировать охваты, и запускать рекламные кампании, имея небольшой бюджет

Например, в медиагруппе «РИМ» разработали Prodigital.ru — инновационный продукт для автоматизированной закупки наружной рекламы, благодаря которому самостоятельно рекламироваться на уличных медиащитах будет не сложнее, чем во «ВКонтакте». Продукт этот позволяет и прогнозировать охваты, и запускать рекламные кампании, имея небольшой бюджет. К примеру, зачем покупать место на билборде на месяц, если вам нужно лишь быстро распродать партию голландских тюльпанов к 8 Марта? Значит, для размещения вам хватит трех дней — с 5 по 8 марта! А значит, и бюджет на это потребуется существенно меньший, чем на весь февраль.

Через сервис Prodigital.ru вы загружаете свой ролик в систему, самостоятельно выбираете, на каких конкретно билбордах, в какое время суток и на какое время его демонстрировать — и запускаете рекламную кампанию. Ролик начинает крутиться на выбранном диджитал-носителе сразу же, как только ваша заявка проходит модерацию (это занимает считанные минуты).

Впрочем, обо всем по порядку.

Ролик начинает крутиться на выбранном диджитал-носителе сразу же, как только ваша заявка проходит модерацию

Больше не запрягаем лошадь в Ferrari

Появление диджитал-форм наружной рекламы стало шагом вперед для всего рынка. Но методы управления рекламными кампаниями несколько лет запаздывали, не успевая за возможностями цифровых щитов. Возникало несоответствие: гибкий и быстрый инструмент наружной рекламы продавался точно так же, как и бумажный архаичный щит — это как если бы современный гоночный автомобиль перемещали с помощью упряжки лошадей. Текущие модели закупки не позволяли использовать его возможности на 100%. А кроме того, рекламных конструкций не хватает на всех рекламодателей, которые хотели бы его занять.

Потому и начали развиваться DSP-платформы, позволяющие управлять цифровыми билбордами и гибко настраивать рекламные кампании. Они подошли ближе к идее удобства и «осовременили» работу с этим форматом. Однако до сих пор через них закупается менее 3% диджитал-размещения в российской «наружке» — рынок этот только еще начинается, формат не так раскручен и популярен, как старый добрый алгоритм «снять трубку и позвонить в рекламное агентство».

Чтобы ускорить полную диджитализацию и ввести новый стандарт управления рекламными кампаниями в «наружке», медиагруппа РИМ и разработала DSP-платформу Prodigital.ru, главные характеристики которой — прозрачность и понятность. Этот продукт подходит под разные сценарии и запросы.

Можно выбрать не только конкретную локацию показа рекламы, но и конкретное время суток

Он создан с использованием многолетнего опыта работы с наружной рекламой: РИМ работает в 109 городах России и входит в топ-3 операторов наружной рекламы в стране (после двух столичных агентств). Рекламой, распространяемой через медиагруппу, охватываются 25 миллионов россиян — это 31% всего населения страны! Агентство контролирует 19 800 рекламных поверхностей по всей стране — это билборды, digital-билборды, ситиборды, ситиформаты, медиафасады, суперформаты и пиллары. В агентстве занимаются размещением рекламы на ТВ и радио, индор-рекламой в бизнес-центрах, ТРЦ, продуктовом ретейле, аэропортах, жилых домах и других локациях.

Объединяя весь этот гигантский опыт, специалисты компании вывели формулу того, каким должен быть правильный DSP-сервис для наружной рекламы.

6 главных особенностей Prodigital.ru

Можно пользоваться не только медиаконструкциями, которые принадлежат группе «РИМ», но и носителями других операторов в десятках российских городов. Сегодня Prodigital.ru охватывает всю Россию. На платформе размещаются ведущие операторы наружной рекламы в стране, можно выбрать 2 929 экранов в 33 городах России. Вариативность огромна! Вы можете запустить рекламную кампанию мгновенно, не выходя из дома. Настройка кампании занимает 10 минут, модерация рекламного материала — еще две-три минуты. После этого ваша реклама сразу же запускается в ротацию. Даже если вы в Казани, а нужный вам медиафасад — в Петербурге или, скажем, Новосибирске. Не нужно никаких переписок, коммерческих предложений и долгих переговоров, процесс совершенно бесшовный, вы соединяетесь через платформу напрямую с рекламной конструкцией. Для оплаты рекламных показов не нужно заводить ИП или другое юрлицо. Не надо выписывать утомительные счета и подписывать договоры. Вы можете сделать это со своей карты физического лица, если вам так удобнее. Вся юридическая процедура проходит автоматически, через платформу. Можно выбрать не только конкретную локацию показа рекламы, но и конкретное время суток, определенные часы, в которые ваш ролик будет демонстрироваться. Это помогает сэкономить маркетинговый бюджет и настроиться четко на свою аудиторию. К примеру, если с утра в Казани валит снег, а вы продаете санки, то, посмотрев прогноз погоды и подгадав под длительность снегопада, вы можете быстро запустить на несколько часов кампанию по продаже своего товара. А летом в яркие дни ближе к полудню отлично «залетит» реклама солнцезащитного крема. Или попробуйте запустить рекламу цветов в последние часы перед наступлением 14 февраля — для опаздывающих это будет отличным стимулом. То есть вы можете спланировать рекламную кампанию в буквальном смысле слова под каждую погоду, по часам. Платформа предоставляет полностью прозрачную аналитику, которую можно выгрузить мгновенно. Вам будет доступен автоматический фотоотчет каждого показа, можно проанализировать охваты рекламной кампании. Исходя из частоты показа ролика и загруженности локации прогнозируются охваты. Дополнительные сервисы, которые предоставляет платформа: персонализированный онлайн-консультант Фома станет вашим цифровым помощником. Если услуг Фомы будет недостаточно, с вами рядом будет аккаунт-менеджер, который ответит на более сложные вопросы. И, конечно, клиенту всегда доступна круглосуточная техподдержка.

«Чтобы бизнес платил за то время, которое ему нужно»

Итак, на digital-экраны большой спрос, они постоянно заняты и их не хватает. Новая модель заказа позволяет использовать медиафасады на все 100%, считают разработчики продукта.

Сервис позволяет потратить небольшой бюджет и сделать очень большой охват в нужное время

— Сервис может сделать так, чтобы бизнес не платил за круглосуточные показы рекламы, а платил за то время, которое ему нужно. Либо показ привязывался к погоде и времени суток. То есть очень много различных возможностей, которые позволяют намного более гибко настроить свое рекламное планирование. Потратить небольшой бюджет и сделать очень большой охват в нужное время для какого-то бренда или заказчика, — поясняет Илья Фомин, руководитель медиагруппы РИМ.

Резюмируем все вышесказанное. Воспользовавшись платформой автоматизированной закупки Prodigital.ru, клиент может запустить рекламную кампанию на digital-экранах в любой момент, не дожидаясь свободного дня или начала месяца. Сможет выбрать необходимые локации, а не только те, что предлагают, и будет размещать рекламу по часам, а не месяцам. У него есть возможность разместить сразу несколько сюжетов на одном или нескольких медиаэкранах.

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Теперь он будет рационально расходовать рекламный бюджет, всегда держать руку на пульсе своего продвижения. Такое точное таргетирование наружной рекламы недостижимо для большинства других инструментов. Можно с полной уверенностью сказать: наконец можно делать рекламу outdoor такой же простой и эффективной, как в Интернете. И это стало возможным благодаря разработке, созданной в Казани!