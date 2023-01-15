Расходы в медресе начала века: починка электричества, керосин, спички, телеграммы, бланки для паспортов

Материалы к истории медресе «Мухаммадия». Часть 9-я

В девятой части материалов сборника по истории медресе «Мухаммадия» — статистические данные об учебном заведении, взятые из официальных документов. Здесь мы узнаем, кто был основным благотворителем «Мухаммадия» в последние годы первого этапа существования и на что уходили деньги.

Из ведомости о магометанских приходах по г. Казани на 1916 год

1916 г.

Стан, волость и название селений, в которых имеются приходские мечети, с показанием в них числа мечетей, домохозяев, жителей: 2 часть гор. Казани.

1. 5-я соборная мечеть на углу Тихвинской и Сенной улиц.

Домохозяев: 70. Жителей: мужчин — 621; женщин — 736.

Какие именно при мечетях (а может быть, и отдельно от оных), имеются татарские школы: с показанием в каждой из них числа учащихся; в каком доме помещаются школы: общественном или частном; в последнем случае — в чьем: Галеевское медресе и мектебе (при мечети). Мальчиков — 280.

Кто именно обучает детей: мулла, его жена или отдельный учитель: мугаллим-мударрис. О последнем указать сведения: где он сам получил образование: заграницей или в России и в каком медресе, имеет ли на обучение от кого разрешение. Какое и от кого получает вознаграждение за преподавание. По какому методу идет обучение, — т.е. по старому или новому методному (звуковому) и преподаются ли общеобразовательные предметы: хатиб Галеев образование получил в Апанаевском медресе при 2-й соборной мечети гор. Казани и 6 лет обучался в гор. Бухаре; документы об образовании в губернском правлении. Обучение идет по новому методу с преподаванием общеобразовательных предметов и арабского языка. Вознаграждение не получает. Всех преподавателей 15 человек.

НА РТ, ф.2, оп.2, д.9767, лл.1 — 8. Подлинник.

Фото: архив медресе

Духовное завещание потомственного почетного гражданина Г.М. Галеева о пожертвовании недвижимого имущества в пользу 5-й каменной мечети г. Казани и состоящего при ней медресе

8 февраля 1917 г.

Тысяча девятьсот семнадцатого года февраля восьмого дня. Я, нижеподписавшийся, указной мулла 5-й каменной мечети города Казани сим удостоверяю, что я желаю пожертвовать 5-й каменной мечети города Казани и состоящего при ней медресе нижеследующие мои недвижимые имущества, находящиеся в г. Казани 2-й части: 1) на Тихвинской улице, заключающееся во вновь выстроенном каменном доме, вместо бывшего ранее деревянного на каменном фундаменте дома, со всеми при нем строениями и землей, коей мерой: по улице Тихвинской — три сажени два с половиной аршина, в глубину двора — сорок шесть сажен полтора аршина, в заднем конце поперечнику — тринадцать сажен полтора аршина и в средине — тринадцать сажен один аршин и 2) на углу Четырех-Евангелистовской и Тихвинской улиц заключающееся в двух смежных между собой участках вместе с находящимся на нем каменным двухэтажным с подвальным помещением и лавками домом и деревянным двухэтажным флигелем, со всеми при нем без исключения постройками. Исправлено «нем» подвальным «домом».

Нотариус, подпись.



Фото: архив медресе

Бухгалтерия



Кроме того, в сборнике даны материалы по доходам и расходам медресе. К примеру, в учебном 1917—18 году в кассе «Мeхаммадии» поступили такие деньги.

От первого класса, 33 ученика — 815 рублей. Второй класс, 45 учеников — 1095. Третий класс, 25 учеников — 605. Четвертый класс, 20 учеников — 460. Пятый класс, 18 учеников — 415. Шестой класс, 11 учеников — 210. От приходящих, 38 учеников — 935.

От Ахметгарея Азимова на оплату учителям и администрации было взято за восемь месяцев 27 455. Также в феврале—мае каждый месяц от Азимова было получено по 700 рублей для дежурных (вероятно, имеются в виду вахтеры). Также было продано две копии программы медресе за 2 рубля. И за сломанные вещи шакирды заплатили 4 рубля.

Итого: 34 436 рублей.

Для примера приведем список расходов за октябрь 1917 года. В них входит оплата работы дежурных, кочегара паровой, дворника, охранника ворот, охранника школы, больницы, ответственного за продовольствие и на пленных турок (чтобы это ни значило). Также деньги пошли на два веника, петли в туалет, помывку пола в администрации, за написание писем, починку электричества, керосин, спички, бумаги, телеграммы, бланки для паспортов, бумагу и гвозди для окон, лампочки, тетради.