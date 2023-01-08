«В этом медресе за последние два-три года уже началось изучение татарской литературы»

Материалы к истории медресе «Мухаммадия». Часть 8-я

Фото: Фото из книги Пинегина. Из архивов Национальной библиотеки РТ

Письмо председателя Казанского временного комитета по делам печати Михаила Пинегина на фоне его предыдущего мнения выглядит довольно почтительным и дает, в частности, больше представления о том, как жили шакирды — чем питались и что читали. Пинегин пишет вице-губернатору Георгию Болеславовичу Петкевичу. Это его последний год работы в Казани. В 1914—1915 годах он уже исполняющий обязанности воронежского губернатора, пытается усилить «сухой закон», встречается с Николаем II, становится директором Департамента духовных дел иностранных исповеданий министерства внутренних дел. После революции жил в Ленинграде, многократно арестовывался, занимался Никольским собором. Обвинен по известной статье 58 и приговорен к расстрелу, что и случилось 6 ноября 1937 года. К слову, его дочь Кира была замужем за князем Михаилом Петровичем Волконским.

Из отношения председателя Казанского временного комитета по делам печати М.Н. Пинегина казанскому вице-губернатору Г.Б. Петкевичу о Галеевском медресе г. Казани

6 ноября 1913 г.

[…] Галеевское медресе находится на Тихвинской улице, невдалеке от Галеевской же мечети, и располагается в трех каменных корпусах; из них один, выходящий на улицу, меньшего размера с мезонином, старый дом, построенный для медресе в 30-х годах XIX столетия одновременно с 5 мечетью. В этом доме помещалось медресе, которым, начиная с 70-х годов, долгое время заведовал старый мулла-ахун Юсуф Сагитов, и потому оно называлось «ахунским» или «Сагитовским». В 1880 г. Галимзян Галеев был выбран вторым муллой 5-й мечети и стал ходить в Сагитовское медресе для обучения шакирдов в помощь старому мулле. В это время во дворе медресе построено было, отчасти на средства купца Мухамедзяна Галеева, отца муллы, отчасти на пожертвования некоторых из прихожан, новое каменное здание, в котором возникло второе медресе; заведование им находилось всецело в руках муллы Галеева; тогда все татары знали, что есть старое Сагитовское медресе и отдельно от него, хотя и на самом дворе — возникло новое Галеевское медресе; официально же эти два медресе выдавались за одно, существующее с 30-х годов. Лишь по смерти старого муллы Юсуфа Сагитова, приблизительно с 1908 года, оба медресе слились окончательно в одно под названием «Галеевское». Обстраивалось оно постепенно. Как было уже сказано, второй корпус, примыкающий сзади к дому Сагитовского медресе, построен в первой половине 80-х годов, и наконец, ввиде глаголя третий громадный корпус, позади второго, построен уже в 1902 году, для чего был прикуплен соседний дворовой участок.

Средства на постройку всех этих больших зданий и покупку земли жертвовались частью купцом Мухаметзяном Галеевым (умер в начале 1909 года) и первой женой его сына, муллы Галимзяна Галеева, а также прихожанами и богатыми татарами, среди которых старик Галеев пользовался большим почетом и уважением за его фанатическую преданность исламу и приверженность старине.

Медресе содержится на средства, которые составляются из вакуфов медресе (т. е. из доходов от принадлежащей медресе недвижимой собственности — домов, лавок, земли, лугов и т. п.), из взносов шакирдов и частных пожертвований. Из вакуфов самый значительный — это дар этому медресе по духовному завещанию купца Ахмеда Хусаинова каменного корпуса с лавками на Нижегородской ярмарке, с доходом до 10 тыс. рублей в год. Касса состоит в заведовании попечителя медресе, который обязан представлять приходу в лице выборных ежегодный отчет.

Книга Пинегина «Казань в ее прошлом и настоящем : очерки по истории, достопримечательностям и современному положению города, с приложением кратких адресных сведений». Фото: elib.shpl.ru

В случае экстренных расходов, когда не хватает своих средств, медресе обращается обыкновенно к благотворительности прихожан Галеевской мечети.

К числу особенностей этого медресе нужно отнести определенную плату за учение (5 руб. в год), чего в старометодных медресе не бывает, так как у мусульман учение должно быть бесплатно и может сопровождаться только «садака», т. е. добровольными даяниями мулл со стороны учеников или их родителей раз в неделю, по четвергам.

Число шакирдов Галеевской медресе и мектебе при нем ныне достигает 329, а именно живущих при медресе — 159 и приходящих для обучения в мектебе — 170.

Большинство шакирдов — уроженцы Казанской губернии, меньшее число учеников дают губернии: Симбирская, Саратовская и Уфимская и самый незначительный процент составляют уроженцы прочих губерний России.

Оканчивающие полный курс медресе поступают обыкновенно на должность муллы; выбывающие до окончания курса делаются мугаллимами.

Нужно сказать, что число лиц, оканчивающих полный курс всей медресе, довольно незначительно, так в 1906 году окончили 12 человек, в 1908 и 1909 гг. окончили по 5 человек, а в 1907 г. выпуска не было совсем.

Случается, что некоторые классы медресе не функционируют за отсутствием учеников; так напр[имер], ныне нет учеников в высшем отделении так назыв[аемом] «Алия».

Преподаватели медресе получают жалованье от 100 до 1000 рублей в год, смотря по степени знания и опытности. Ежегодно перед началом учебных занятий Совет распределяет весь наличный преподавательский персонал для занятий по отделениям, назначает, что каждый из них должен преподавать, выбирает новые учебники, если прежние, по мнению преподавателей, окажутся устаревшими и т. п. Совет же ежегодно составляет расписание учебного дня, т. е. время занятий, обеда, чая, отдыха и прогулок. Преподаватели каждого отделения обязаны следить за поведением и успехами своих учеников и докладывать Совету о результатах своих наблюдений. Малоуспешные ученики на следующий год в медресе не принимаются.

Обедают и пьют чай все вместе в общей столовой, но чаепитие не воспрещается и вне установленного времени, для чего в кубе всегда имеется кипяток; во дворе медресе есть лавка, в которой желающие могут покупать съестные припасы.

К числу редких у мусульман особенностей этого медресе надо отнести то обстоятельство, что все помещения содержатся в чистоте и число учеников, помещающихся в известной комнате, находится в зависимости от объема воздуха. При медресе есть лазарет с приходящим врачом, визиты которого оплачиваются из общих сумм. Вопреки обычаю, распространенному среди мусульман, давать приют в медресе и мектебе больным, странникам и вообще бесприютным людям, в Галеевской медресе не дозволяется ни жить, ни ночевать никому постороннему; в последние годы введено даже правило не принимать внутри медресе посетителей, приходящих к шакирдам: последние видятся с своими родственниками и знакомыми вне учебного заведения.

Карта из книги Пинегина. Из архивов Национальной библиотеки РТ

Деньги учеников хранятся в особой кассе и выдаются им по мере надобности.

Не касаясь преподавательского персонала и предметов преподавания в Галеевском медресе, так как имеющиеся у меня сведения об этом, может быть, уже устарели, считаю необходимым отметить тот факт, что в этом медресе за последние 2-3 года уже началось изучение татарской литературы, а именно разучивается и разъясняется содержание произведений Гаяза Исхакова, Фатыха Амирханова, умершего поэта Абдуллы Тукаева и некоторых других авторов новейшей татарской литературы. Этот факт почему-то администрацией медресе тщательно скрывается и потому в официальных сведениях о нем не упоминается.

Ваш покорнейший слуга М. Пинегин

НА РТ, ф. 1, оп.4, д. 5482, лл. 207—210. Подлинник.

Материалы взяты из сборника «Медресе «Мухаммадия»: история и современность»