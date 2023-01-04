«Банкрот»: эссенция татарской классики

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 29-я

Фото: Рифат Якупов/kamalteatr.ru

Когда Фарида Бикчантаева спрашивали о спектакле, который обязательно нужно посмотреть, из тех, что он сам поставил, главреж Камаловского называл «Банкрота», в котором выказал свое почтение традициям театра, дореволюционной эпохе и драматургу, имя которого носит возглавляемое им учреждение культуры. Спектакль идет с русскими субтитрами.

Масштабный драматург

Галиаскар Камал родился в Казани. При этом в детстве он жил в Арском районе, потом учился в медресе «Госмания» и «Мухаммадия», занимался журналистикой, в частности выпускал и редактировал сатирический журнал «Яшен». Отреставрированный дом Галиаскара Камала до сих пор стоит на улице Нариманова, сейчас он принадлежит его родственникам.



Первую драму Камал написал в 1898 году, это был первый вариант пьесы «Бәхетсез егет» («Несчастный юноша»), после появилась «Өч бәдбәхет» («Три негодяя») и перевод турецкой драмы Намыка Кемаля «Кызганыч бала» («Несчастное дитя»), все вместе были опубликованы в 1900 году. В то время автор был еще шакирдом.

Его пьесы — одни из первых для татарского театра. «Банкрот» был написан в 1911 году. Тукай считал, что Камал — это «наш Островский», имея в виду, вероятно, схожий уровень воздействия на умы. Если читать ранние пьесы Камала подряд, видно, как растет его мастерство. Но всегда здесь есть вступительный масштабный монолог, характерные герои. И ироничное отношение к купеческому сословию, что в каждую эпоху трактовалось по-своему.



Поэтому «Банкрот» неоднократно ставился в Казани. К примеру, в 1960-е годы, когда его ставили на сцене театра на улице Карима Тинчурина (сохранилась радиоверсия), главную роль Сиразетдина играл Рафкат Бикчантаев (отец Фарида Бикчантаева), а его супругу — Рашида Зиганшина (ее мужем, кстати, был заслуженный драматург Риза Ишмурат, она и сама написала несколько пьес).

Также здесь играли из служащих и ныне в театре Ринат Тазетдинов и Азгар Шакиров. Последний в современной постановке исполняет роль Доктора. Также ведущего героя-афериста играли Габдулла Кариев, Халил Абжалилов, Рафиль Шарафиев. Словом, роль знатная. Не совсем актуальная для СССР история с деньгами в нулевые звучала уже вполне современно.



Новое прочтение комедии было впервые показано 7 ноября 2013 года, пьеса шла в театре пять сезонов, попала в лонг-лист «Золотой маски». Показывали ее ко дню рождения прошлого главного режиссера Камаловского театра Марселя Салимжанова, что придавало мероприятию особый статус.

Смеюсь и обожаю



Спектакль начинается с выезда специально собранного для постановки трамвая, который потом превращается в киноэкран. Таким образом, «Банкрот» превращается в почтенную фиксацию ушедшей эпохи, что проявляется и в демонстрации хроники, и в изящных костюмах.



В спектакле два события. Подстроенная находящимся на грани разорения Сиразетдином Туктагаевым (Радик Бареев) афера: якобы у него в Москве крадут деньги. А именно кредит в 49 тысяч. После чего герой вроде как сходит с ума. По современным меркам, в 2013-м это примерно 52 миллиона... И светский раут, который устраивает его жена Гульджихан (Лейсан Рахимова). Также в текст вставлены несколько топонимом и брендов — свидетельств современности, вероятно, для пущей сатиричности, хотя зрители прекрасно принимают спектакль. Бикчантаев старается сохранить баланс между традиционным татарским театром и европейским изяществом. Режиссер, с одной стороны, иронизирует над героями, с другой — ему явно симпатично то время.

