«Недалеко до беды!»: альметьевская ИК-8 ищет для своей газовой трубы «добрые руки»

Самая большая исправительная колония Татарстана 3 года ведет судебные тяжбы, чтобы поставить на баланс старый газопровод

Татарстанская исправительная колония №8 пытается через суд обязать власти Альметьевска оформить в муниципальную собственность 1,5 километра газовых труб, построенных 60 лет назад и снабжающих газом пенитенциарное учреждение. Без надлежащего оформления эксплуатировать опасное инженерное сооружение нельзя. Однако пока попытки руководства колонии пристроить сети в надежные руки не увенчались успехом — вопрос сопровождается долгими тяжбами. Подробнее об истории старого «тюремного» газопровода, разыгравшейся вокруг него судебной баталии и оставшемся без «присмотра» опасном объекте — в материале «Реального времени».

«Преступление» и наказание



Почти километровый газопровод высокого давления и полкилометра газопровода среднего давления, которые подключены к газораспределительному пункту, исправительной колонии №8 УФСИН по РТ, были построены вместе с ней в 1962 году. История умалчивает о том, в какой период времени эти сети стали бесхозными и их обслуживание прекратилось. Когда в 2018 году Приволжское управление Ростехнадзора провело плановую выездную проверку ИК-8, выяснилось, что колония эксплуатирует опасный производственный объект, «Сеть газопотребления ФКУ ИК-8 УФСИН России по РТ», с серьезными нарушениями.

В частности, у ИК-8 отсутствовали документы, подтверждающие право собственности на этот объект, не была проведена экспертиза промышленной безопасности наружного газопровода и других устройств на территории колонии, не заключен договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами, а собственный персонал не был обучен азам безопасной работы, не осуществляется производственный контроль на объекте и так далее.

ИК-8 — вид «сзади». Фото: yandex.ru/maps

Ростехнадзор выдал предписание на устранение нарушений, а Альметьевским городским судом было вынесено постановление о приостановке эксплуатации объекта «Сеть газопотребления ФКУ ИК-8» на 90 суток. Попытка администрации колонии обжаловать судебный акт не удалась. И тогда руководство учреждения стало предпринимать усилия по передаче опасного объекта в надежные руки.

На учет поставили, но себе не взяли

В 2020 году ИК-8 инициировала арбитражный процесс, целью которого, по сути, было принудить местные органы власти сделать первый шаг к «легализации» действующих де факто, но заброшенных де юре газопроводов. И выиграла: суд постановил признать отказ Палаты земельных и имущественных отношений Альметьевского района в постановке на учет подземного газопровода высокого давления протяженностью 555 м и надземного газопровода среднего давления протяженностью 948 м в качестве бесхозяйных недвижимых вещей, незаконным и обязал чиновников поставить газопроводы на учет. Но как бесхозяйные, а это значит, что заключить договор на их обслуживание со специализированной организацией попросту некому.

Поэтому в текущем году ИК-8 инициировала новый арбитражный процесс — подала иск к исполкому и альметьевскому Комитету земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности о признании бездействия, выразившегося в неисполнении обязанности по принятию мер по оформлению в муниципальную собственность двух по-прежнему бесхозяйных газопроводов. Истец также попросил суд обязать ответчиков исполнить эту обязанность.

ИК-8 инициировала арбитражный процесс, целью которого было принудить местные органы власти к «легализации» газопроводов. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Представитель истца указывал, что ИК-8 пыталась разрешить проблему в досудебном порядке — обращалась к ответчикам с заявлением о рассмотрении вопроса признании муниципальной собственности на газопроводы, но в исполкоме ответили, что это невозможно, поскольку «газопровод высокого давления находится в неудовлетворительном состоянии, имеется нарушение охранной зоны газопровода, а газопровод среднего давления расположен на территории режимного объекта, что затрудняет доступ к нему для проведении регламентных работ и устранения возможных повреждений».

Однако суд счел, что «орган местного самоуправления исполнил возложенную на него обязанность в отношении спорных объектов по организации постановки в установленном порядке на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимости» спорных газопроводов, а «последующее оформление права муниципальной собственности на бесхозяйную вещь не является обязанностью органа местного самоуправления».

Необходимость есть, желающих высказаться нет

В тексте вынесенного в июне 2020 года судебного решения, обязывавшего ПИЗО Альметьевского района устранить допущенные нарушения прав и законных интересов колонии, упоминается протокол совещания с участием президента Татарстана в ноябре 2011 года, на котором Минземимущества РТ, ООО «Газпром Трансгаз Казань» и главам муниципальных образований было «указано на необходимость проведения работ по постановке на учет бесхозяйных объектов газоснабжения в целях последующего признания права муниципальной собственности на них и передаче объектов газового хозяйства в собственность Республики Татарстан».

В исполкоме ответили: поскольку газопровод на территории режимного объекта — это затрудняет доступ к нему для проведения регламентных работ. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Желая выяснить, почему такие работы за 11 минувших после совещания лет так и не были проведены в отношении газопровода, подключенного к ГРП ИК-8, «Реальное время» обратилось с запросами в УФСИН по РТ и исполком Альметьевского района.

— Мы не комментируем данный инцидент, — ответили корреспонденту «Реального времени» в пресс-службе исполкома Альметьевского района.

— В настоящее время проводится работа по юридическому оформлению газопровода, — лаконично ответили на запрос нашего издания в УФСИН.

А если решить вопрос иначе?

О проблеме бесхозных объектов газоснабжения в Татарстане «Реальному времени» удалось переговорить с руководством дочернего предприятия ПАО «Газпром» в республике.

— У нас ведется системная работа по приобретению в собственность [газовых] сетей, в том числе и бесхозных, — сообщил нашему изданию генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. — Законодательство это позволяет.

— При выявлении бесхозных сетей ваша компания проявляет инициативу по их приобретению или для этого надо подать заявление? — уточнил корреспондент.



— Правильно, наверное, будет, если кто-то инициирует такое обращение.

— Если администрация ИК-8 обратится к вам, есть шанс, что вы примете бесхозяйные сети на баланс?

— Мы делаем все, что позволительно в рамках законодательства и не противоречит имущественной политике нашего головного холдинга. И у нас уже было много таких случаев, когда мы законным порядком приобрели сети на свой баланс.

Последним ответом «Реальное время» особенно заинтересовалось, ведь ИК-8 прилагает усилия к передаче сетей на баланс муниципалитета, а не ООО «Газпром трансгаз Казань». И гендиректор компании пояснил, что для «муниципалов» эти сети — по сути, лишняя головная боль:

— Их должна эксплуатировать специализированная организация. Это в первую очередь вопрос безопасности!

— То есть ИК-8 зря бьется в арбитраже с муниципалитетом?

— Ну, по крайней мере, они к нам тоже могут обратиться. Полагаю, тогда будет больше шансов решить вопрос.

В заключение Рустем Усманов дал понять, что вопрос о передаче сетей собственнику из соображений безопасности должен решаться как можно быстрее:

— Кто-то должен эту сеть обслуживать, проводить профилактические мероприятия, иначе недалеко до беды!

«У нас уже было много таких случаев, когда мы законным порядком приобрели сети на свой баланс». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Немного истории

ИК-8 — колония строгого режима, которая в апреле 2022 года отметила 60-летие, изначально создавалась как исправительно-трудовая колония на базе Альметьевского деревообрабатывающего комбината на 600 заключенных.

В 1971 году ИТК-8 прославилась массовыми беспорядками — они начались в ночь на 7 ноября. Поводом к бунту стало традиционное «праздничное» заключение в штрафной изолятор наиболее буйных заключенных, которое практиковалось в советских исправительных учреждениях. Массовые беспорядки, сопровождавшиеся поджогами, удалось остановить министру внутренних дел РТ Салиху Япееву, который прошел на территорию колонии и поговорил с заключенными. В результате бунта один заключенный был убит, а 67 получили травмы и были этапированы в тюремную больницу в Казань.

В 1973 году ИТК-8 перепрофилировали и расширили — она стала единственной в РСФСР колонией для больных наркоманией. Единовременно там могло находиться до 2 тыс. человек, а к 1986 году в ней содержалось уже почти 2,5 тыс. осужденных.

В 2004 году пенитенциарное учреждение в Альметьевске вновь перепрофилировали — в исправительную колонию строгого режима, а лимит ее наполнения уменьшился до 1 230 человек. ИК-8 строгого режима предназначена для лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, но на ее территории имеется участок колонии-поселения для впервые осужденных. Свою специализацию — деревообработка — она сохранила, там изготавливают погонажные изделия, поддоны, тару, мебель, беседки, сувенирную продукцию. В колонии имеются швейный участок, цех по изготовлению пенобетонных блоков и цех по изготовлению поддонов. По занимаемой территории ИК-8 претендует на звание самой большой колонии в Татарстане — ее периметр составляет 3 км.