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Кто диктует условия на рынке труда? / Наиль Хафизов, «Авито Работа» в эфире «Реальное время Live»

16:00, 09.12.2022 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Кто диктует условия на рынке труда? / Наиль Хафизов, «Авито Работа» в эфире «Реальное время Live»

На рынке труда в Татарстане правят бал соискатели — аналитическая служба «Реального времени» отмечает, что в регионе сейчас повышенный спрос на «синих воротничков» и опытных специалистов. Их дефицит провоцирует «зарплатную гонку», которая в 2023 году, скорее всего, усилится. В будущем году продолжится битва компаний за таланты, а сам рынок может стать более «женским» и «возрастным». Какие тренды влияли на рынок труда в 2022 году и как он будет развиваться в 2023-м, обсудим с региональным представителем «Авито Работа в Татарстане» Наилем Хафизовым в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:24
    какая борьба за таланты? когда такое у нас было? разве что на авито
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